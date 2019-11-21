Відставки у МОЗ: чому від Скалецької пішов заступник

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Після звільнення скандальних радників з МОЗ про свою відставку оголосив заступник міністерки охорони здоров'я Михайло Загрійчук.

Кілька місяців тому у пана Загрійчука стався конфлікт з чиновниками МОЗ, які заявляли про тиск і про те, що їх примушують працювати "по понятіям".

Михайло Загрійчук заявив, що у нього і міністерки різні погляди на медреформу. Зоряна Скалецька припустила, що він не впорався зі стресом.

При цьому у МОЗ кажуть, що, можливо, це звільнення буде не останнім.

Що відбувається у МОЗ і чому відбулась відставка пана Загрійчука?

Хто такий Загрійчук?

Михайло Загрійчук раніше працював хірургом в Національному інституті хірургії та трансплантології ім.О.Шалімова.

У вересні 2019 року уряд призначив його заступником нового міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької. На цій посаді він курував трансплантацію, а ще запам'ятався гучним скандалом зі співробітниками МОЗ.

Через кілька тижнів від початку роботи у МОЗ пан Загрійчук пропонував звільнити керівницю Директорату медичних послуг Оксану Сухорукову, як він говорив, через "деякі розбіжності в поглядах".

Після цього чиновники МОЗ, більшість з яких прийшла працювати у міністерство в результаті конкурсів впродовж останніх трьох років, тобто за часів Уляни Супрун, звернулися з відкритим листом до прем'єра. Вони поскаржились на переслідування і заявили, що їх змушують працювати "по понятім", що в міністерстві вводиться ручне управління.

Копирайт изображения unian Image caption Загрійчук: будь-яка реформа неможлива, якщо ти не спілкуєшся з лікарським співтовариством

Конфлікт тривав кілька тижнів, його коментували, підтримуючи різні сторони, і прем'єр, і ексочільниця МОЗ Уляна Супрун, і депутати. Цю історію називали війною людей Супрун проти людей Скалецької.

Сама Зоряна Скалецька заявляла, що це все емоції, конфлікту немає, ніхто нікого звільняти просто так не буде.

"Істотні розбіжності"

Проте у жовтні з МОЗ пішов скандальний радник з комунікацій Дмитро Раімов, а на початку листопада пані Скалецька взагалі звільнила всіх своїх радників, заявивши, що дуже часто у суспільстві радник сприймається, як ще один міністр.

20 листопада про свою відставку повідомив і пан Загрійчук, назвавши свою роботу у МОЗ "важкими, але крутими часами".

У коментарі LB.ua він розповів про істотні розбіжності з міністром Зоряною Скалецькою і її командою через погляди на медреформу.

"Я не поділяю деякі підходи. Мій підхід до трансформації системи охорони здоров'я як медика, як лікаря кардинально відрізняється від підходу юриста (міністр Зоряна Скалецька - юристка - Ред.), - сказав Загрійчук. - Будь-яка реформа неможлива, якщо ти не спілкуєшся з лікарським співтовариством, колективами медиків, пацієнтами".

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"Багато стресу"

Пані Скалецька пояснює відставку свого заступника великим стресом на роботі.

"Одна справа - це бути лікарем, а інша - це мати справу з величезною кількістю бюрократії. Це складна робота, багато психологічного навантаження, невластивого для практикуючого лікаря. В тому турботемпі, я думаю, що багато в чому було більше стресу. Він намагався десь більше включитися, десь менше. Але в тому темпі, як це треба було робити, це було неефективно. Але це не означає, що він погана людина", - заявила міністр на зустрічі з журналістами.

За її словами, багато чиновників, які приходять на посади у міністерства, потім розуміють, що це не так, як вони собі уявляли.

"Розказувати, як реформувати, може кожен. А ти прийди і зроби. І багато хто здувається", - заявила пані Скалецька.

Очільниця МОЗ заперечила існування особистого конфлікту з заступником і заявила, що це не пов'язано з ситуацією, яка була у вересні: "Зами і радники - це не вічна історія. Прийшли, роботу зробили, не зробили і пішли. Призначимо наступного. Скільки він пропрацює? Стільки, скільки буде корисним".

При цьому вона додала, що, можливо, це звільнення буде не останнім.

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