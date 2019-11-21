Відставки у МОЗ: чому від Скалецької пішов заступник
Після звільнення скандальних радників з МОЗ про свою відставку оголосив заступник міністерки охорони здоров'я Михайло Загрійчук.
Кілька місяців тому у пана Загрійчука стався конфлікт з чиновниками МОЗ, які заявляли про тиск і про те, що їх примушують працювати "по понятіям".
Михайло Загрійчук заявив, що у нього і міністерки різні погляди на медреформу. Зоряна Скалецька припустила, що він не впорався зі стресом.
При цьому у МОЗ кажуть, що, можливо, це звільнення буде не останнім.
Що відбувається у МОЗ і чому відбулась відставка пана Загрійчука?
- Скалецька звільнить всіх радників. Чому?
- "Має хребет і бойова" - Зоряна Скалецька стала міністром здоров'я
Хто такий Загрійчук?
Михайло Загрійчук раніше працював хірургом в Національному інституті хірургії та трансплантології ім.О.Шалімова.
У вересні 2019 року уряд призначив його заступником нового міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької. На цій посаді він курував трансплантацію, а ще запам'ятався гучним скандалом зі співробітниками МОЗ.
Через кілька тижнів від початку роботи у МОЗ пан Загрійчук пропонував звільнити керівницю Директорату медичних послуг Оксану Сухорукову, як він говорив, через "деякі розбіжності в поглядах".
Після цього чиновники МОЗ, більшість з яких прийшла працювати у міністерство в результаті конкурсів впродовж останніх трьох років, тобто за часів Уляни Супрун, звернулися з відкритим листом до прем'єра. Вони поскаржились на переслідування і заявили, що їх змушують працювати "по понятім", що в міністерстві вводиться ручне управління.
Конфлікт тривав кілька тижнів, його коментували, підтримуючи різні сторони, і прем'єр, і ексочільниця МОЗ Уляна Супрун, і депутати. Цю історію називали війною людей Супрун проти людей Скалецької.
Сама Зоряна Скалецька заявляла, що це все емоції, конфлікту немає, ніхто нікого звільняти просто так не буде.
- Люди Супрун проти Скалецької і Гончарука: хто перемагає в МОЗ
- Скандал з людьми Супрун: що відбувається у МОЗ?
- Скалецька про конфлікт у МОЗ: не я цю війну почала, але я її завершу
"Істотні розбіжності"
Проте у жовтні з МОЗ пішов скандальний радник з комунікацій Дмитро Раімов, а на початку листопада пані Скалецька взагалі звільнила всіх своїх радників, заявивши, що дуже часто у суспільстві радник сприймається, як ще один міністр.
20 листопада про свою відставку повідомив і пан Загрійчук, назвавши свою роботу у МОЗ "важкими, але крутими часами".
У коментарі LB.ua він розповів про істотні розбіжності з міністром Зоряною Скалецькою і її командою через погляди на медреформу.
"Я не поділяю деякі підходи. Мій підхід до трансформації системи охорони здоров'я як медика, як лікаря кардинально відрізняється від підходу юриста (міністр Зоряна Скалецька - юристка - Ред.), - сказав Загрійчук. - Будь-яка реформа неможлива, якщо ти не спілкуєшся з лікарським співтовариством, колективами медиків, пацієнтами".
"Багато стресу"
Пані Скалецька пояснює відставку свого заступника великим стресом на роботі.
"Одна справа - це бути лікарем, а інша - це мати справу з величезною кількістю бюрократії. Це складна робота, багато психологічного навантаження, невластивого для практикуючого лікаря. В тому турботемпі, я думаю, що багато в чому було більше стресу. Він намагався десь більше включитися, десь менше. Але в тому темпі, як це треба було робити, це було неефективно. Але це не означає, що він погана людина", - заявила міністр на зустрічі з журналістами.
За її словами, багато чиновників, які приходять на посади у міністерства, потім розуміють, що це не так, як вони собі уявляли.
"Розказувати, як реформувати, може кожен. А ти прийди і зроби. І багато хто здувається", - заявила пані Скалецька.
Очільниця МОЗ заперечила існування особистого конфлікту з заступником і заявила, що це не пов'язано з ситуацією, яка була у вересні: "Зами і радники - це не вічна історія. Прийшли, роботу зробили, не зробили і пішли. Призначимо наступного. Скільки він пропрацює? Стільки, скільки буде корисним".
При цьому вона додала, що, можливо, це звільнення буде не останнім.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!