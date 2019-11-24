Глобальна епідемія неактивності: 81% дітей у світі дуже мало рухаються
Четверо з п'яти підлітків у віці 11-17 років у всьому світі ведуть сидячий спосіб життя.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що це шкодить здоров'ю, розвитку мозку та соціальним навичкам дітей.
Лікарі рекомендують присвячувати тренуванням хоча б годину на день.
Однак, ця рекомендація залишається на рівні теорії для більшості країн - як бідних, так і багатих, йдеться у звіті ВООЗ.
Хлопчики зазвичай більш фізично активні, ніж дівчатка, у всіх 146 (крім чотирьох) країнах, де ВООЗ проводила дослідження.
Які вправи важливі?
Практично все, що змушує серце битися швидше, а легені дихати інтенсивніше.
Наприклад:
- біг
- велоспорт
- плавання
- футбол
- стрибки
- тренування зі скакалкою
- гімнастика
Діти мають приділяти фізичній активності - від помірної до інтенсивної - не менше 60 хвилин на день.
"Ця рекомендація обумовлена науковими даними. Саме таке навантаження сприяє здоров'ю та розвитку дитини", - пояснює Фіона Булл з ВООЗ.
Різниця між помірними та інтенсивними вправами полягає у тому, що під час останніх діти дихають так часто, що майже не можуть говорити.
Чому це важливо?
Головна причина - здоров'я, як зараз, так і в майбутньому.
У короткостроковій перспективі це:
- тренує серце та легені
- зміцнює кістки та м'язи
- покращує психічне здоров'я і самопочуття
- знижує вагу
"Активні підлітки, ймовірно, стануть активними дорослими", - каже Регіна Гутольд з ВООЗ.
Активний спосіб життя зменшує ризик розвитку багатьох захворювань - від серцевих нападів до діабету другого типу.
З'являється все більше свідчень того, що фізична активність позитивно впливає на розвиток дитячого мозку.
"Такі діти мають кращі когнітивні функції і просоціальну поведінку. Їм легше вчитися", - розповідає д-р Гутольд.
Діти лінуються?
Невже ці висновки є свідченням фундаментальної ознаки людської особистості? І ми - як діти, так і дорослі - готові впасти на диван за першої ж можливості?
"Так, це підтверджує певну універсальну ознаку, - каже д-р Булл. - Але стосується не лише дітей, вони якраз не лінуються. Це свідчить лише про те, що спорт і фізична активність не належать до наших пріоритетів. І це - світова тенденція".
Чому так?
Не існує єдиної відповіді, яка пояснює, чому рівень нашої рухової активності такий низький, але є деякі загальні тенденції.
Наприклад, супільство робить більший акцент на успішності у навчанні, ніж на фізичній підготовці.
"Молоді рекомендують старанно працювати, готуватися до іспитів, - каже Лінн Райлі, одна з авторок доповіді. - Вони днями сидять у школі, виконують домашні завдання і просто не мають можливості бути активнішими".
Ще одна проблема - майданчики для спорту і дозвілля. Вони мають бути безпечними, доступними і недорогими.
Погані дороги також не заохочують до прогулянки велосипедом або пішки. "Безпека - дуже важливе питання", - каже пані Райлі.
Ще один фактор - світ цифрових розваг.
Різноманітні ігрові додатки легко завантажити у телефон, планшет чи комп'ютер, і це - потужний конкурент фізичної активності.
Нині доступ до віртуальних пригод - просто безпрецедентний у порівнянні з попередніми поколіннями.
Яка ситуація в світі?
Звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я свідчить, що малорухливість - загальна проблема у багатьох країнах: від Афганістану до Зімбабве.
Згідно з дослідженням, найменше рухаються хлопчики на Філіппінах (93%) та дівчатка у Південній Кореї (97%).
Найкращі показники у Бангладеш - там кількість дітей, які приділяють фізичним вправам менше години на день, становить 66%, тобто двоє з трьох.
У Великій Британії малорухливий спосіб життя ведуть 75% хлопців та 85% дівчат.
Дівчатка відстають?
Є лише чотири країни - Тонга, Самоа, Афганістан та Замбія, - де, згідно з дослідженням, дівчатка активніші, ніж хлопчики.
85% дівчат у світі не отримують достатнього фізичного навантаження, тоді як той самий показник серед хлопчиків становить 78%.
Згідно з дослідженням, такі країни, як США і Ірландія, дуже відрізняються у гендерному співвідношенні.
При цьому в обох країнах спорту не приділяють уваги 64% хлопчиків і 81% дівчаток.
Чому дівчатка - слабка ланка?
Єдиної причини немає.
"Поведінка дітей часто обумовлена певними культурними цінностями. У деяких країнах дівчатка-підлітки не повинні бути такими ж активними, як хлопчики", - розповідає Лінн Райлі.
Крім того, спортивна реклама орієнтована загалом на хлопців, кажуть дослідники.
І треба докласти значних зусиль, щоб залучити дівчат до активних занять.
Ще одна проблема - відсутність спортивної інфраструктури.
"В багатьох закладах немає окремих роздягалень, щоб дівчатка могли почуватися комфортно, займаючись спортом", - говорить пані Райлі.
Погіршення чи покращення?
Є незначне покращення.
Автори дослідження, результати якого опублікував журнал The Lancet Child & Adolescent Health, розглянули рівень дитячої активності з 2001 по 2016 рік.
За цей час кількість малорухливих хлопчиків зменшилась з 80% до 78%, а от показник серед дівчаток залишився на тому ж рівні - 85%.
Що думають експерти?
"Електронна революція докорінно змінила моделі руху людей: де і як вони живуть, навчаються, працюють, грають і подорожують, поступово ізолюючи їх у приміщенні, найчастіше в кріслах, - вважає Марк Тремблей з Канадського науково-дослідного інституту. - Люди менше сплять, більше сидять, рідше гуляють, частіше пересуваються на авто і приділяють спорту менше уваги, ніж раніше".
Президент Королівського коледжу здоров'я та педіатрії, професор Рассел Вінер, каже, що результати дослідження ВООЗ викликають занепокоєння.
"Діти, які є більш активними, мають краще здоров'я та самопочуття і, зазвичай, краще навчаються, - вважає він. - Ми маємо допомогти дітям та молоді вести більш активний та здоровий спосіб життя. Але це легше сказати, ніж зробити".
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!