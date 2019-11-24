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Четверо з п'яти підлітків у віці 11-17 років у всьому світі ведуть сидячий спосіб життя.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що це шкодить здоров'ю, розвитку мозку та соціальним навичкам дітей.

Лікарі рекомендують присвячувати тренуванням хоча б годину на день.

Однак, ця рекомендація залишається на рівні теорії для більшості країн - як бідних, так і багатих, йдеться у звіті ВООЗ.

Хлопчики зазвичай більш фізично активні, ніж дівчатка, у всіх 146 (крім чотирьох) країнах, де ВООЗ проводила дослідження.

Які вправи важливі?

Практично все, що змушує серце битися швидше, а легені дихати інтенсивніше.

Наприклад:

біг

велоспорт

плавання

футбол

стрибки

тренування зі скакалкою

гімнастика

Діти мають приділяти фізичній активності - від помірної до інтенсивної - не менше 60 хвилин на день.

"Ця рекомендація обумовлена науковими даними. Саме таке навантаження сприяє здоров'ю та розвитку дитини", - пояснює Фіона Булл з ВООЗ.

Різниця між помірними та інтенсивними вправами полягає у тому, що під час останніх діти дихають так часто, що майже не можуть говорити.

Чому це важливо?

Головна причина - здоров'я, як зараз, так і в майбутньому.

У короткостроковій перспективі це:

тренує серце та легені

зміцнює кістки та м'язи

покращує психічне здоров'я і самопочуття

знижує вагу

"Активні підлітки, ймовірно, стануть активними дорослими", - каже Регіна Гутольд з ВООЗ.

Активний спосіб життя зменшує ризик розвитку багатьох захворювань - від серцевих нападів до діабету другого типу.

З'являється все більше свідчень того, що фізична активність позитивно впливає на розвиток дитячого мозку.

"Такі діти мають кращі когнітивні функції і просоціальну поведінку. Їм легше вчитися", - розповідає д-р Гутольд.

Діти лінуються?

Невже ці висновки є свідченням фундаментальної ознаки людської особистості? І ми - як діти, так і дорослі - готові впасти на диван за першої ж можливості?

"Так, це підтверджує певну універсальну ознаку, - каже д-р Булл. - Але стосується не лише дітей, вони якраз не лінуються. Це свідчить лише про те, що спорт і фізична активність не належать до наших пріоритетів. І це - світова тенденція".

Чому так?

Не існує єдиної відповіді, яка пояснює, чому рівень нашої рухової активності такий низький, але є деякі загальні тенденції.

Наприклад, супільство робить більший акцент на успішності у навчанні, ніж на фізичній підготовці.

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"Молоді рекомендують старанно працювати, готуватися до іспитів, - каже Лінн Райлі, одна з авторок доповіді. - Вони днями сидять у школі, виконують домашні завдання і просто не мають можливості бути активнішими".

Ще одна проблема - майданчики для спорту і дозвілля. Вони мають бути безпечними, доступними і недорогими.

Погані дороги також не заохочують до прогулянки велосипедом або пішки. "Безпека - дуже важливе питання", - каже пані Райлі.

Ще один фактор - світ цифрових розваг.

Різноманітні ігрові додатки легко завантажити у телефон, планшет чи комп'ютер, і це - потужний конкурент фізичної активності.

Нині доступ до віртуальних пригод - просто безпрецедентний у порівнянні з попередніми поколіннями.

Яка ситуація в світі?

Звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я свідчить, що малорухливість - загальна проблема у багатьох країнах: від Афганістану до Зімбабве.

Згідно з дослідженням, найменше рухаються хлопчики на Філіппінах (93%) та дівчатка у Південній Кореї (97%).

Найкращі показники у Бангладеш - там кількість дітей, які приділяють фізичним вправам менше години на день, становить 66%, тобто двоє з трьох.

У Великій Британії малорухливий спосіб життя ведуть 75% хлопців та 85% дівчат.

Дівчатка відстають?

Є лише чотири країни - Тонга, Самоа, Афганістан та Замбія, - де, згідно з дослідженням, дівчатка активніші, ніж хлопчики.

85% дівчат у світі не отримують достатнього фізичного навантаження, тоді як той самий показник серед хлопчиків становить 78%.

Згідно з дослідженням, такі країни, як США і Ірландія, дуже відрізняються у гендерному співвідношенні.

При цьому в обох країнах спорту не приділяють уваги 64% хлопчиків і 81% дівчаток.

Чому дівчатка - слабка ланка?

Єдиної причини немає.

"Поведінка дітей часто обумовлена певними культурними цінностями. У деяких країнах дівчатка-підлітки не повинні бути такими ж активними, як хлопчики", - розповідає Лінн Райлі.

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Крім того, спортивна реклама орієнтована загалом на хлопців, кажуть дослідники.

І треба докласти значних зусиль, щоб залучити дівчат до активних занять.

Ще одна проблема - відсутність спортивної інфраструктури.

"В багатьох закладах немає окремих роздягалень, щоб дівчатка могли почуватися комфортно, займаючись спортом", - говорить пані Райлі.

Погіршення чи покращення?

Є незначне покращення.

Автори дослідження, результати якого опублікував журнал The Lancet Child & Adolescent Health, розглянули рівень дитячої активності з 2001 по 2016 рік.

За цей час кількість малорухливих хлопчиків зменшилась з 80% до 78%, а от показник серед дівчаток залишився на тому ж рівні - 85%.

Що думають експерти?

"Електронна революція докорінно змінила моделі руху людей: де і як вони живуть, навчаються, працюють, грають і подорожують, поступово ізолюючи їх у приміщенні, найчастіше в кріслах, - вважає Марк Тремблей з Канадського науково-дослідного інституту. - Люди менше сплять, більше сидять, рідше гуляють, частіше пересуваються на авто і приділяють спорту менше уваги, ніж раніше".

Президент Королівського коледжу здоров'я та педіатрії, професор Рассел Вінер, каже, що результати дослідження ВООЗ викликають занепокоєння.

"Діти, які є більш активними, мають краще здоров'я та самопочуття і, зазвичай, краще навчаються, - вважає він. - Ми маємо допомогти дітям та молоді вести більш активний та здоровий спосіб життя. Але це легше сказати, ніж зробити".

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