"Перші ластівки": серіал про підлітків, який сколихнув Україну

Копирайт изображения novy.tv Image caption У серіалі "Перші ластівки" піднімається тема гомосексуальності підлітків. Кадр з серіалу

"Альо прєдкі, розуйте очі, чи нам поздихати, щоб ви нас помітили?", - говорить Нікіта, герой українського серіалу "Перші ластівки", який вийшов нещодавно на "Новому каналі".

Жорстокі розіграші і цькування однокласників, самотність і небезпечні суїцидальні онлайн-ігри, батьки-алкоголіки, гомосексуальність - все це історії про підлітків з "Перших ластівок".

Серіал, який подивились мільйони глядачів на Youtube і на телебаченні, піднімає складні питання.

Після виходу "Перших ластівок" вшестеро збільшилась кількість звернень на дитячу лінію правозахисної організації "Ла-Страда Україна", чий номер вказано у титрах серіалу.

Діти розповідають про побої вдома, про спроби самогубств, про страх і просять про допомогу.

Як з'явились "Перші ластівки", як серіал може вплинути на українське суспільство і чи не травмує він глядачів, розповідає ВВС News Україна.

"Я тобі казала жерти менше"

"Ти подивись на себе! Я тобі казала жерти менше", - у серіалі на Поліну кричить мама через те, що вона не пройшла кастинг.

Бабуся після чергового жорстокого розіграшу онука каже, що його треба здати у психлікарню.

Федя відчуває, що він - гомосексуал, але його тато зневажає і ненавидить таких, як він.

Батьки, які не чують і не знають проблеми своїх дітей, діти, які жорстокі до батьків, до вчителів і один до одного - у центрі серіалу "Перші ластівки" підлітки з різних родин, та попри вдавану байдужість і зовнішню зухвалість, їм - боляче.

"Серіал почав важливу дискусію про те, що підлітки - дуже вразливі. Ми хотіли показати їхні проблеми реалістично, консультувалися з психологами, щоб не нашкодити і не травмувати. Сюжет - це художня вигадка, але він заснований на історіях, які доводилося пережити, чути нам. Я сподіваюся, що після перегляду батьки запитають у своїх дітей, як твої справи?", - говорить сценарист і продюсер серіалу Євген Тунік.

За його словами, назва "Перші ластівки" - це певне уособлення перших ознак того, що дитина може бути схильна до суїциду.

"Пережила таке у своїй школі"

"Пережила таке у своїй школі… Дякую що показуєте проблеми підлітків, в які наші батьки вірити не хочуть", - написала після перегляду серіалу на Youtube Марія.

Перший епізод серіалу виклали в онлайн за тиждень до прем'єри на телебаченні і за цей час він зібрав 1,3 млн переглядів і понад 5 тисяч коментарів - захопливих і обурливих, про образи і агресію, про злість і самотність.

"Найбільше людей чіпляє те, що теми, які підіймаються у серіалі, стосуються кожної родини", - говорить Саша Рудинський, він зіграв у серіалі старшокласника Нікіту, який любить жорстокі розіграші.

У соцмережах актору написала жінка і розповіла, що "Перші ластівки" її зачепили і вона по-іншому почала дивитися на свої стосунки з дочкою. "Вона сказала, що її донька - ровесниця наших персонажів. Таке зізнання мене шалено зворушило, значить все було не драма", - говорить актор.

Копирайт изображения novy.tv Image caption Саша Рудинський зіграв у серіалі старшокласника Нікіту, який любить жорстокі розіграші

Всі актори серіалу - українські. Проєкт також знімали в Україні, в одній зі шкіл Києві під час літніх канікул. Наразі на "Новому каналі" думають про те, чи знімати продовження.

Серіал зачепив важливу тему булінгу у школах. Своїми історіями про цькування однокласників діляться і користувачі соцмереж, і зірки. Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як її цькували в школі, обзивали стручком і жирафом. Підлітки з гурту DSIDE BAND розповіли, як з них знущалися в класі, бо вони були не такі, як всі.

"Мій кожен день у школі був протистоянням, до мене задирались однокласники, говорили образливі речі за спиною і в обличчя", - розповів після перегляду серіалу фешн-редактор журналу ELLE Роман Тимофєєв.

Копирайт изображения novy.tv Image caption Головні герої серіалу - підлітки. Перших шість серіалу епізодів подивились понад 4 млн глядачів

"Цей серіал б'є у дуже болючі місця. Там, де ти відчуваєш себе не ідеальною дитиною, не ідеальними батьками", - поділилась емоціями на прем'єрі серіалу телеведуча і почесний посол ООН Маша Єфросініна.

Гомосексуальність на телебаченні

Ще однією дражливою темою, яка викликала чи не найбільше дискусій - є сюжетна лінія старшокласника Феді, який розкриває свою гомосексуальність, при цьому тато героя є відвертим гомофобом.

Актор серіалу Максим Самчик, який зіграв Федю, розповідав, що гомосексуальні сцени далися йому нелегко - на знімальному майданчику були, як жарти з цього приводу, так і підтримка з боку колег.

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"Мого героя турбує його орієнтація доти, доки він не приймає себе. Тому можу сказати одне - треба сприймати себе такими, якими ви є", - говорить Максим Самчик.

ЛГБТ-активіст і автор фільму про українських ЛГБТ-мігрантів Юрій Двіжон вважає, що дуже важливо, щоб на українському телебаченні ЛГБТ людей робили видимими.

"Багато українських каналів люблять спекулювати на цій темі, показують таких людей якимись фріками. Вони ж звичайні люди, і цей хлопець в серіалі "Перші ластівки" був показаний саме таким. Це важливо", - розповів після прем'єри серіалу Юрій Двіжон.

"Причина для розмов"

"Кожен день я плачу вночі, бо не хочу жити. Я ніхто", - це одне з багатьох повідомлень, які надійшли до "Національної гарячої лінії" правозахисної організації "Ла Страда-Україна".

За два тижні після виходу серіалу психологи гарячої лінії отримали три тисячі дзвінків і повідомлень. Це майже вшестеро більше, ніж зазвичай.

Психологи з "Ла Страда-Україна" допомагали у створенні "Перших ластівок", телефон організації з'являється у титрах після кожного епізоду серіалу.

"Діти дзвонять, щоб поговорити хоч з кимось. Вони розповідають про непорозуміння з батьками, про насильство вдома і в школі, про побої, зґвалтування. Дзвонять діти-ЛГБТ, вони відчувають себе дуже самотніми, бо не можуть поділитися про це ні з ким", - розповідає координаторка національної дитячої "гарячої лінії" Альона Кривуляк.

За її словами, серіал "Перші ластівки" зачепив багато проблем підлітків, а також підштовхнув до того, щоб про них почали говорити.

"Коли діти до нас дзвонять - наше завдання полягає в тому, щоб дати їм підтримку, дати зрозуміти дитині, що її почули. Ми шукаємо алгоритми і ресурси, куди дитина може ще звернутися за допомогою. Намагаємось допомогти їй встановити контакт з батьками, з однокласниками. Наше завдання - показати, що безвихідних ситуацій не буває", - розповідає пані Кривуляк і при цьому додає, що частина людей дзвонить і для того, щоб висловити обурення, що, мовляв, таким чином серіал пропагує ЛГБТ серед дітей і суїциди.

"Це не про пропаганду суїцидів, а про те, щоб зробити цю проблему видимою, щоб про неї говорити. Все те, що показується в серіалі, вже є у нашому суспільстві. Кожне 5-те звернення до нас, це думки дитини про суїцид. І це було ще до серіалу", - говорить експертка "Ла Страда-Україна".

Вона розповідає про 15-річну дівчинку, з якою спілкувалась на гарячій лінії, і яка розказала їй про свої сім спроб суїциду: "Абсолютно всі підлітки, з якими я спілкуюся, і які мають думки про суїцид, в процесі консультації говорять про те, що вони хочуть жити! Вони не хочуть вмирати! Вони люблять своє життя, вони люблять своїх батьків, вони люблять своїх друзів. Але вони не відчувають, що хтось любить їх. Вони не відчувають, що хтось їх цінує".

Психологиня сподівається, що, можливо, батьки, подивившись серіал, зможуть щось змінити у своєму ставленні до дітей: "Ніхто не говорить, що цей серіал легкий, він дуже важкий, ніхто не радить переглядати його малим дітям. Там є позначка 16+. Але можливо це стане причиною для розмов. Батьки нам також дзвонять і розповідають, що не знають, як встановлювати довірливі стосунки з дітьми".

Альона Кривуляк розміщує деякі з повідомлень, які вночі після перегляду серіалу в Instagram гарячої лінії childhotline_ua пишуть діти.

"Ми хотіли, щоб дорослі звернули увагу на цей серіал, щоб вони почали цікавитись, чим живуть їхні діти і налагодили з ними діалог. Здається, це і так зрозуміло, але дуже багато людей цього не роблять. Сподіваюсь, це і буде головною емоцією і дією, яку викличе цей серіал", - говорить Олексій Гладушевський, генеральний директор "Нового каналу".

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