Успіх в Instagram: підписи тепер важливіші, ніж фото?

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Експеримент компанії Instagram, яка вирішила приховати від очей користувачів кількість "лайків" до постів, охоплює все більше країн. І тут на арену виходить текст. Наскільки важливі підписи до знімків для популярності вашого аккаунта?

Вони можуть бути жартівливими або серйозними, короткими або розтягнутими, загадковими або самозневажливим.

Підписи можуть мати каламбур, як у Дженніфер Еністон: "Тепер ми і в Instagram "ДРУЗІ". Вони можуть бути зовсім прості, як у Кріштіану Роналду: "Всім щасливого Хелловіна".

Або можуть бути нічим іншим, як грубим трюком для збору "лайків": "Давайте всі разом поставимо світовий рекорд і зробимо цей пост самим залайканим в Instagram (на фото - руде куряче яйце).

Все це - підписи до фотографій в Instagram. І хоча самі фотографії - є найбільш привабливим моментом цієї соцмережі, орієнтованої на зображення, маленькі шматочки тексту мають велике значення.

Це стане ще більш справедливим, коли Instagram повністю перейде на новий етап свого розвитку. У частині регіонів США розпочинається експеримент: користувачі більше не побачать, скільки "лайків" заробив той чи іншу пост. Тільки його автор буде розуміти, наскільки пост популярний.

Експеримент націлений на зниження конкуренції, що ґрунтується на гонитві за "лайками", і на поліпшенні психічного здоров'я користувачів.

Подібні експерименти вже пройшли в деяких країнах - наприклад, в Австралії, Бразилії і Японії. І, хоча, ряд знаменитостей і так званих інфлюенсерів скаржиться, що їм стало важче залучати аудиторію, експерти кажуть, що фокус тепер просто переміститься з "лайків" на підписи до знімків. А також на коментарі і на спільноту, яка створюється за допомогою цих коментарів.

Підписи - від зовсім лаконічних до дуже відвертих - визначають, наскільки успішним є той чи інший інфлюенсер. І зі змінами в політиці Instagram текст, опублікований разом з фотографією, буде тепер нести додаткове навантаження.

Але в чому полягає сила підпису в Instagram? І як її можна використовувати?

Сила підпису

Простий пошук в Google демонструє, наскільки високо люди цінують підписи вже зараз.

Пошук видає мільйони схожих результатів: "1000 прекрасних підписів для Instagram - колекція текстів пісень і цитат", "31 найкращий підпис Instagram для використання прямо зараз".

Там є рекомендації на всі випадки життя: тема друзів ( "Від інь - моєму янь"), тема фітнесу ( "Сильніший, ніж був учора"), тема їжі ("Але спочатку - кава"). І так далі.

Багато з цього розраховано, звичайно, на початківців інстаграммерів, які намагаються створити більш-менш пристойний пост і потребують трішки натхнення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У вірусному відео в зірка американського хіп-хопу Карді Бі говорить, що текстова частина цієї Instagram представляє для душевного здоров'я людей більшу загрозу, ніж боротьба за кількість "лайків"

Але не будемо забувати і про серйозну сторону справи: якщо ви досвідчені і працюєте в мережі в якості інфлюенсера, вам відомо: підпис до знімка - це не просто набір емодзі. Це те, що може змусити людей реагувати на ваш пост.

"Я часто використовую підпис до гарного фото, щоб донести до людей сувору правду життя, як, наприклад, у випадку з нещодавньою блокадою Кашміру [після скасування автономії цієї індійської провінції]", - розповідає Сіддтхартха Джоші, мандрівний фотограф з Мумбая.

У його випадку підписи надають посту інформаційної ваги, змушують людей приділяти більше уваги його аккаунту (хоча сам Джоші каже, що все-таки вважає фото більш важливим).

Підписи - це не просто опис, доданий постфактум. Вони розміщують ваш пост у контекст і надають йому форму. Все це приваблює користувачів.

"Це як вишенька на торті", - говорить інфлюенсер з Чикаго Маріко Денніс, що використовує Instagram для реклами власного ювелірного бізнесу.

Підписи допомагають їй встановити відносини з фоловерами, допомагають "більше дізнатися про те, хто ти такий і як мислиш".

Підписи підживлюють те, чого інфлюенсери домагаються будь-якими засобами - залученість користувачів, передплатників. Вона вимірюється тим, як багато людей лайкають пост, коментують його або діляться ним.

Чим вищий рівень залученості, тим більш ймовірно, що великі бренди підпишуть з тобою як з інфлюенсером спонсорський договір або бізнес-контракт.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Як лавандові поля у Британії змінилися через соцмережі.

"В Instagram найяскравіші зображення змушують користувачів виділити твій пост серед безлічі інших. Однак підписи - це те, що створює залученість", - пояснює Стефані Картин, одна з директорів Socialfly, нью-йоркського агентства, яке налагоджує зв'язки інфлюенсерів з великими корпораціями.

"Ділитися чесними особистими історіями, запрошувати користувачів коментувати, ставити їм розумні або грайливі питання - все це чудовий спосіб почати діалог".

Як показують аналітичні дослідження, ті знімки в Instagram, які супроводжуються підписами або текстом на самій фотографії, отримують більше відгуків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Підпис до цього фото закликав лайкнути його, щоб зробити яйце найбільш"залайканим" в Instagram, і їм це вдалося

Socialbakers, міжнародна маркетингова фірма, що працює з соцмережами, вивчила досвід шести великих медійних компаній (таких, як BuzzFeed і HuffPost) і виявила, що пости з пояснювальним текстом генерували в середньому на 41% більше контактів з користувачами протягом 2017 року.

З точки зору маркетологів, "саме діалог створює спільноту, тому продумані підписи до знімків дуже важливі", підкреслює Картин.

Спосіб налагодити зв'язок

Одна із сильних сторін підписів до знімків - це те, що вони створюють і підтримують дух спільноти. За словами експертів, вони служать містком, який дозволяє нам відчути себе ближчими до тієї людини, на аккаунт якого ми підписані.

Пол Бензон, професор англійської мови в Скідморському коледжі, що на півночі штату Нью-Йорк, спеціалізується на інтернет-культурі і проблемі цифрової ідентичності. Він вважає, що підписи в Instagram допомагають закріпити нашу прихильність до соцмереж.

"Суть соцмереж полягає в тому, що вони створюють ілюзію рівності користувачів і знаменитостей. Суть поняття "інфлюенсер" - людина, яка повинна заробляти в соцмережах гроші, створюючи цю ілюзію, - пояснює Бензон. - Якщо модель така, то потрібні різні гачки і зачіпки, що змушують людей проводити більше часу в акаунті, спілкуватися, реагувати".

Який підпис можна назвати хорошим? Серед порад можна виділити такі: використовуйте заклики до дії, відзначайте друзів за допомогою тегів, користуйтеся емодзі і хештегами, пишіть або дуже коротко, або, навпаки, дуже довго, і накидайте кілька варіантів в чернетці перед тим, як опублікувати.

Ну і якщо сумніваєтеся, можна звернутися за допомогою до різних сайтів.

Але головне, для чого слугують підписи, - це створення більш тісного контакту з аудиторією. І тут вони еволюціонували з чисто службового елемента, чергових приписок до фотографій, в "мегапідписи" - довгі, глибоко особисті пости, до яких вдаються такі знаменитості, як Тейлор Свіфт.

Все це відображає більш загальний тренд в соцмережах: зірки і інфлюенсери все більше розкривають душу перед користувачами, постають психологічно вразливими, такими борцями зі своїми особистими демонами.

Що, у свою чергу, може привести до нових "перегонів озброєнь" - кожна знаменитість буде відчувати необхідність здатися вразливішою за інших і намагатися оголити свою душу ще більше.

Так що - так, це правда: такі підписи, що провокують сильну реакцію користувачів, можуть повернутися бумерангом.

Американська реперка Карді Бі, у якої в Instagram 54 мільйони фоловерів, засудила рішення заховати "лайки", заявивши, що коментарі - ось найбільш проблематичний елемент цієї соцмережі, особливо якщо враховувати, що коментарі самі по собі можуть збирати "лайки" і їх теж можуть коментувати.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Інфлюенсер - це людина, яка має заробляти гроші у соцмережах

Користувачі Instagram, говорить вона у своєму відеопості, "починають шалені суперечки, пишучи коменти з расовими упередженнями, оскільки хочуть, щоб їхні коммент піднялися вище інших". (Чим більше "лайків" у коммента, тим вище він серед інших під тим постом.)

Деякі медійні компанії згодні з Карди Бі. "Карді проаналізувала ситуацію краще, ніж більшість тих людей, яким платять за прийняття таких рішень", - написав феміністський сайт Jezebel.

Фоловерів теж підтримали репер, закликавши компанію Instagram більше уваги приділяти видаленню акаунтів ботів і тролів, замість того щоб ховати "лайки".

"Ви - не більше, ніж ваша спільнота"

Деякі аналітичні компанії, наприклад, нью-йоркська AdExchanger, прогнозують: коли "лайки" зовсім перестануть бути мірилом популярності поста, це піде на користь інстаграммерам, менш знаменитим, ніж Джастін Бібер.

"Це підштовхне бізнес в сторону "мікроінфлюенсеров"- людей з великою і лояльною аудиторією. Так, знаменитості збирають більше "лайків", але у них зазвичай немає особистих контактів, людських відносин зі своїми підписниками", - йдеться в блозі на сайті AdExchanger.

Інфлюенсери можуть переживати з приводу того, що зміни в політиці Instagram вплинуть на їхні кошти для існування. Деякі з них під час експерименту навіть плакали, скаржачись, що заховані "лайки" руйнують залученість.

Однак, як кажуть експерти, треба просто більш творчо підходити до справи - наприклад, писати такі тексти, які змушують користувачів реагувати.

"Інфлюенсери лише настільки цінні, наскільки цінна спільнота, яку вони створюють", - підкреслює Картін.

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