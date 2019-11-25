Чому Instagram видаляє сторінки порнозірок

Копирайт изображения Getty Images Image caption Порноакторки Джинджер Бенкс та Алана Еванс

Сотні порнозірок твердять, що популярна соцмережа Instagram видалила їхні сторінки. Більшість з них додають, що вимоги до них інші, аніж до знаменитостей.

За словами Алани Еванс, очільниці Гільдії порноакторів, їм доводиться виборювати право залишитися у соцмережі.

Журналіст BBC Trending Томас Фаббрі пише, що група пані Еванс уклала список із понад 1300 акторів, які твердять, що їхні сторінки видалили з Instagram модератори за порушення стандартів соцмережі попри те, що там не було ані демонстрації оголеного тіла, ані сексуальних сцен.

"Вони дискримінують нас, тому що їм не подобається те, чим ми заробляємо на життя", - каже Алана Еванс.

Копирайт изображения @SABRINATHEBUNNY Image caption Порнозірки не розуміють, чому пости, як такий, що на фото, блокуються як недопустимі

Кампанія привела до зустрічі активістів із представниками Instagram у липні, після чого створили нову систему оскарження видалення облікових записів. Однак влітку переговори припинилися, а сторінки порноакторів продовжують видаляти.

"Остання крапля"

Особливо засмутило Алану Еванс видалення облікового запису порнозірки Джессіки Джеймс після її смерті у вересні.

"Коли я побачила, що акаунт Джессіки видалили, моє серце стиснулося. Це стало останньою краплею", - каже вона.

Згодом акаунт, який має 900 тисяч підписників, відновили.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За акаунтом Джессіки Джеймс стежать 900 тисяч людей

За словами працівників секс-індустрії, у 2018 році окремі особи або групи осіб почали скоординовану кампанію, метою якої було видалення сторінок порнозірок у соцмережах. Часто це супроводжувалося образами і залякуванням.

Порноакторка Джинджер Бенкс стала однією з перших жертв цієї кампанії.

"Коли ти витрачаєш час і докладаєш зусилля, щоби створити акаунт з 300 тисячами підписників і його видаляють, ти відчуваєш поразку. Навіть якщо ти дотримуєшся правил, твій акаунт все одно видаляють. І це засмучує", - розповіла пані Бенкс.

За її словами, видалення працівників секс-індустрії з соцмереж є ще одним способом маргіналізації цих груп, адже таким чином їх позбавляють основного - а у деяких випадках і єдиного - маркетингового каналу.

"Люди, які скаржаться на наші сторінки, не розуміють, що впливають на заробіток інших, або їх це не хвилює. Вони думають, що ми не повинні виконувати цю роботу, або що вона не має існувати", - каже Джинджер Бенкс.

Технологічна революція

Технологічна революція змінила порнографічну індустрію та створила нові можливості, дозволивши багатьом порнозіркам та секспрацівникам просувати себе самостійно: користуватися ресурсами з веб-камерами, сайтами з підпискою та відеоплатформами. Більшість використовують Instagram, щоби заявити про себе та просувати свої особисті бренди.

Виробники порно при виборі нової акторки чи актора часто зважають на кількість підписників у Instagram. Коли ж акаунт порнозірки видаляють, вона втрачає доступ до спілкування зі своїми фанами та бізнес-зв'язки, що може значно вплинути на її заробіток.

Водночас самі порноактори стверджують, що знаменитості можуть бути значно відвертішими у своїх акаунтах, і за це їхні сторінки не закривають.

Реакція Facebook

Речник соцмережі Facebook, яка володіє Instagram, розповів ВВС: "З такою різноманітною спільнотою ми повинні встановлювати правила щодо наготи та сексуальних домагань, щоби гарантувати, що контент є прийнятним для усіх, особливо для молоді".

"Ми вживатимемо заходів щодо контенту, який, за повідомленням, порушує ці правила. Ми даємо людям можливість оскаржити рішення та відновити контент, якщо ми видалили його помилково", - додали у Facebook.

За останніми правилами Facebook користувачі не можуть пропонувати чи вимагати зображення з оголеними тілами, сексуальним вмістом чи сексуального спілкування з використанням "сексуальних емодзі" та "регіонального сексуального сленгу".

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Сексуальні емодзі" не можуть використовуватися у діалогах сексуального характеру в Facebook та Instagram

Водночас інструкції, якими послуговуються модератори для виконання цих принципів, не є публічними.

Секспрацівники побоюються, що Facebook хоче бути прийнятним для найбільш консервативної аудиторії по всьому світу, поступаючись справедливістю та свободою вираження.

Мистецтво в мережі

Однак порнозірки та працівники секс-індустрії не єдині, хто постраждав. Акаунт письменниці, поетеси та мисткині Рейчел Ребіт Вайт видалили через те, що вона опублікувала роботи з виставки у музеї гомосексуального мистецтва Леслі-Ломан в Нью-Йорку.

Танцівниця на пілоні і блогерка Bloggeronpole є однією з засновниць кампанії EveryBODYVisible, яка стартувала після того, як влітку Instagram почав боротися із гештегами #poledancing та #femalefitness - пошук за ними не давав жодних результатів. Згодом платформа вибачилася і змінила свою політику, але все ще блокує чи обмежує гештеги, які можуть використовувати для поширення контенту, що порушує правила мережі.

Активісти твердять, що така "надмірна цензура" діє непропорційно на працівників секс-сфери та танцівниць на пілоні.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!