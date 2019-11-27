Джеймс Нортон в українських снігах: як знімали фільм про Голодомор "Ціна правди"
Наприкінці листопада в український прокат виходить один з найважливіших фільмів року - політичний трилер "Ціна правди". Це - заснована на реальних подіях історія британського журналіста Ґарета Джонса, який першим розповів світу правду про Голодомор в Україні, але світ йому не повірив.
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Ґарет Джонс у 1933 році вирушив до Радянського Союзу, щоб взяти інтерв'ю у Сталіна, але натомість розслідував щось більше - трагедію Голодомору в Україні, яку радянська влада ретельно приховувала.
Фільм, у якому зіграли зіркові актори Джеймс Нортон, Ванесса Кірбі, Пітер Сарсгаард, зняла відома польська режисерка, номінантка премії "Оскар" Аґнєшка Голланд. Зйомки проходили в Україні, Польщі і Шотландії.
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За сюжетом фільму, британський журналіст їде у відрядження до Москви.
Московські місця у фільмі відтворили у Харкові, де заради зйомок перекривали центральну площу міста.
Зірка серіалу "Корона" акторка Ванеса Кірбі у фільмі гуляє засніженими вулицями Харкова. Водночас апартаменти її героїні, Ади Брукс, - це квартира на вулиці Воровського у Києві.
Також зйомки у Києві проходили поблизу Центрального автовокзалу. Цей район зі старими будинками і заводом, автентично виглядали у кадрі про події 30-х років, розповів ВВС News Україна продюсер фільму Єгор Олесов.
У 1933 році журналіст Ґарет Джонс здійснив подорож селами Харківської області, де став свідком страшного голоду.
Подорож журналіста відтворили на локаціях у Чернігівській і Житомирській областях.
Сніг у кадрі - справжній, ранньої весни 2018 року його випало багато. Джеймс Нортон провів кілька тижнів в Україні, зйомки були дуже інтенсивними.
"Для зйомок було холодно, десь -20 градусів, але для кадру - потужно і драматично. Це були справжні сугроби і Джеймс Нортон у них провалювався. Під час зйомок він замерз і навіть трохи прихворів, але роботу не припинив", - розповідає продюсер фільму Єгор Олесов.
Знімали в українських селах і часом проїхати до локацій засніженими українськими дорогами було проблематично, згадує продюсер.
"Але Джеймс Нортон не скаржився. Він проста людина у спілкуванні і дуже відповідальний актор", - розповідає Єгор Олесов.
Під час зйомок в одному з сіл на Чернігівщині режисерка Агнєшка Голланд познайомилась з літньою жінкою, яка пам'ятає Голодомор.
"Ця зустріч була для мене особливою - вона допомогла мені краще зрозуміти те, що сталося і передати емоції й ситуацію на екрані", - розповідала режисерка в інтерв'ю виданню Йод.
Для зйомок у фільмі "Ціна правди" актор Джеймс Нортон навчився грати на дримбі (варгані) - музичному інструменті, який часто використовується в гуцульському музичному побуті.
Більшість акторів стрічки — британські, але у ній також присутні декілька українських та польських акторів. Знімали фільм англійською мовою, для українського прокату його дублювали.
Крім того, в український прокат "Ціна правди" вийде з тифлокоментарем та субтитрами, його зможуть переглянути люди з порушенням зору та слуху.
Бюджет фільму - 8,3 млн євро. Найдорожчими були зйомки в шотландському Единбурзі.
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