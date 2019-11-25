Чому керівник Нацслужби здоров'я Петренко пішов у відставку

Копирайт изображения Facebook НСЗУ

Олег Петренко, який створив і очолив Національну службу здоров'я, одну з головних структур у медичній реформі, оголосив про відставку.

Причинами він назвав різні фундаментальні цінності МОЗ на Нацслужби. Його відставку ще має затвердити уряд.

Чому це важливо?

Національну службу здоров'я України (НСЗУ) створили у 2018 році у рамках медреформи - як новий орган, що відповідає за розподіл грошей.

Олег Петренко, який до цього працював топ-менеджером у кількох приватних клініках і був одним з розробників концепції медреформи, у березні 2018 року виграв конкурс на керівника НСЗУ. Він фактично і створив цю службу.

НСЗУ уклала контракти зі всіма поліклініками в Україні. Саме вона перераховує медзакладам гроші.

Зараз служба в рамках реформи продовжує укладати контракти вже з лікарнями. Йдеться про розподіл мільярдів гривень бюджетних коштів, які виділяють вже не через бюджетні субвенції, а напряму закладам - відповідно до того, скільки пацієнтів вони мають.

Під керівництвом Олега Петренка НСЗУ первинна медична допомога повністю перейшла на нову модель фінансування.

У 2019 році НСЗУ розподілила між поліклініками 15 млрд гривень. На сайті НСЗУ є онлайн звіти про те, скільки коштів отримав кожний заклад.

У 2020 році НСЗУ має розподілити 72 млрд. грн. Саме таку суму в держбюджеті заклали на Програму медичних гарантій - це пакет безкоштовних медичних послуг, які держава гарантує кожному пацієнту.

Напередодні затвердження цього важливого пакету медичних гарантій Олег Петренко пішов у відставку.

Чому ж Петренко пішов?

Після зміни уряду і відставки Уляни Супрун президент Володимир Зеленський пропонував Олегу Петренку очолити МОЗ, проте він від такої посади відмовився, заявивши, що буде більш корисним у НСЗУ.

Новим міністром охорони здоров'я стала Зоряна Скалецька.

Вже за три місяці після розмови з президентом Олег Петренко оголосив, що йде з посади.

У Facebook причиною відставки він назвав різні фундаментальні цінності "з командою , що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров'я". Не називаючи при цьому ім'я міністра Зоряни Скалецької, він сказав, що ці розбіжності заважають працювати.

За його словами, йдеться про відсутність однакового розуміння мети, спільної відповідальності.

ВВС News Україна звернулась за коментарем до Зоряни Скалецької щодо відставки пана Петренка, але відповіді на час публікації ще не отримала.

Що далі?

Пан Петренко сподівається, що НСЗУ буде єдиним національним стратегічним закупівельником медичних послуг та ліків з однаковими для усіх правилами та прозорим розподілом коштів.

За його словами, це - один із видів загальнообов'язкового солідарного медичного страхування, "як це працює в багатьох розвинених країнах".

Депутат фракції "Слуга народу", голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький раніше заявляв, що президентська команда має намір ввести обов'язкове медичне страхування в Україні вже незабаром.

Попередня очільниця МОЗ Уляна Супрун критикувала такі заяви про страхування і заявляла, що це спроба зберегти контроль над бюджетними коштами.

Копирайт изображения UNIAN

Відставки у МОЗ

Відставка Олега Петренка - не перша у медичній сфері за останній час.

На минулому тижні пішов у відставку заступник міністерки охорони здоров'я Михайло Загрійчук. Тоді ж міністр Зоряна Скалецька припускала, що це звільнення буде не останнім.

Кілька тижнів тому вона звільнила всіх свої радників.

У вересні у МОЗ сколихнув скандал, коли чиновники відомства заявили про значний тиск з боку нової команди.

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