Жорсткий Путін, вибори і великий обмін: що чекає Зеленського в Парижі

Копирайт изображения Getty Images/ОПУ

Наступного понеділка, 9 грудня, в Парижі має відбутися зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Саме там Володимир Зеленський вперше особисто поспілкується з Володимиром Путіним.

Останні переговори в нормандському форматі пройшли ще за часів президента Петра Порошенка в жовтні 2016 року у Німеччині.

Всі наступні спроби попередньої влади організувати таку зустріч були безуспішні.

Команді Володимира Зеленського вдалося домовитися з Росією про саміт. Як - не зізнаються.

Опозиція б'є на сполох, мовляв, невідомо, чого можна чекати від цих переговорів. В Офісі президента заспокоюють: ніякої капітуляції не буде.

З чим Зеленський їде до Путіна, Меркель та Макрона, що Київ пропонуватиме та які можуть бути результати - дізналася BBC News Україна.

Чи буде прорив?

За даними BBC News Україна, переговори пройдуть в Єлисейському палаці.

У делегації з українським президентом буде міністр закордонних справ Вадим Пристайко, помічник президента України Андрій Єрмак та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

В команді Зеленського відверто визнають, що не знають, з чим на переговори їде Путін, а тому щось планувати дуже складно.

Копирайт изображения МИХАЙЛО ПАЛІНЧАК Image caption 6 червня 2014 року Петро Порошенко поїхав до Франції. В містечку Бенувіль, що в Нормандії, в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронту Другої світової вперше зустрілися лідери України, Росії, Німеччини та Франції. Це поклало початок новим переговорам з врегулювання конфлікту на Донбасі - нормандському формату.

Зі свого боку українська сторона готує певні пропозиції та очікує гарячої дискусії.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко раніше повідомив в інтерв'ю BBC News Україна, що всі чотири сторони вже погодили проєкт спільної заяви.

"На сьогоднішній момент той документ, який є, це комюніке. Дуже простий документ, - пояснив він. - У ньому не буде нічого сенсаційного. Сторони висловляться за повне припинення вогню та привітають погодження "формули Штайнмаєра".

Крім того, лідери заявлять, що очікують обміну "всіх на всіх".

Також вони підтримають відкритий доступ до територій так званих "ЛНР/ДНР" для гуманітарних міжнародних організацій, таких як "Червоний хрест". Адже близько 500 людей пропали безвісти, їхні родини не знають, що з ними сталося.

Планують вказати, що розведення в Станиці Луганській, Золотому і Петрівському відкриває шлях для розведення на інших ділянках.

В Офісі президента кажуть, що чекати прориву на зустрічі не варто. Хоча раніше сам президент неодноразово заявляв, що покладає великі надії на саміт.

"Сам факт проведення саміту - це вже перемога, тому що Україна з пасивної позиції переходить в активну", - пояснює джерело BBC News Україна в команді президента.

В центрі обговорення будуть Мінські угоди. Україна хоче, аби лідери дали поштовх роботі мінської групи, та може наголосити на її конкретизації з огляду на вимоги сьогодення.

"Цинічний Путін"

Джерела в Офісі президента кажуть, що Володимир Зеленський активно готується до цієї зустрічі. Він та його команда вивчають російські новини та публікації, слідкують за заявами російських політиків.

Український президент зустрічається з експертами, слухає різні думки та поради. І недаремно, адже вести переговори з Путіним дуже складно.

До того ж, цілком імовірно, в Парижі відбудеться ще й зустріч Зеленьского та Путіна віч-на-віч. Про це неофіційно кажуть як у Кремлі, так і на Банковій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Візит Зеленського до Берліна був серед перших після його вступу на посаду, червень 2019 року

Дипломат Костянтин Єлісєєв, який брав участь у двох попередніх нормандських зустрічах з президентом Петром Порошенком, каже, що російський президент "поводить себе досить жорстко і цинічно".

За його словами, двостороння зустріч президентів України та РФ - це цілком логічний крок.

На таких переговорах багато емоцій, але все цивілізовано.

"Ми ж усі цивілізовані люди, але іноді бувають жорсткі розмови і не дуже приємні. І слава Богу, що вони відбуваються у закритому режимі. Я думаю, що якби хтось із нас це почув, я думаю, він би зрозумів, з ким має справу", - каже дипломат в розмові з BBC News Україна.

Він підняв нам завісу "внутрішньої кухні" переговорів.

"Як правило до приїзду лідерів в принципі на 95% документи вже узгоджені, якщо ці документи взагалі треба узгодити. Є приблизний порядок денний, відбувається досить жвава і неформалізована розмова", - пояснює він.

"Наприклад, перше питання безпеки. Путін завжди каже, що це внутрішньоукраїнський конфлікт, це громадянська війна і тому Україна має йти на прямий діалог з тими, хто там живе. Від неї все залежить і він постійно гне цю лінію", - розповідає дипломат.

Франція та Німеччина у цій дискусії, як правило, відіграють роль модератора, аби знайти "якусь золоту середину в цьому діалозі".

"Тобто відбувається дискусія, яка плавно переходить - я думаю, це буде і в Парижі - у ланч чи вечерю, за яким знову відбувається діалог", - каже пан Єлісєєв.

Він згадує, що як правило, після попередніх самітів було три різних пресконференції - окремо лідерів Німеччини та Франці, окремо президента України і окремо президента Росії.

Скоріше всього, так само буде і цього разу.

"Ні капітуляції!"

Опоненти Зеленського закидають, що невідомі плани української влади до цієї зустрічі. У вівторок три парламентські фракції навіть зробили заяву перед переговорами у нормандському форматі.

В ній вони окреслили п'ять "червоних ліній":

жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації

жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу

жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації

жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну

жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

В команді Зеленського у відповідь запевняють: капітуляції не буде. Там стверджують, що документів, окрім вже згаданого комюніке, ухвалено не буде. "В гіршому випадку зустріч може закінчитися нічим", - каже джерело в ОП.

Image caption Після погодження "формули Штайнмаєра" в Україні періодично проходять акції "Ні капітуляції"

Сторони будуть говорити про вибори на Донбасі, але за українським законодавством, як записано у "формулі Штаймаєра".

Аби не було нарікань про закритість, сам президент активно став записувати відеозвернення до людей, які розповсюджує в соцмережах.

В них говорить про проблеми та наміри, торкається і теми переговорів.

"Дожали (Росію - Ред.). Молодці. Це дуже важливо - розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій та наших людей... Треба закінчувати цю війну", - каже він про наступну зустріч в Парижі.

Ще одне звернення планується прямо напередодні нормандської зустрічі. В ньому Зеленський пояснить українцям, з чим їде в Париж та про що говоритиме з Путіним.

Такі пояснення зайвими не будуть, адже активісти "Руху опору капітуляції" збирають мітинг під стінами ОП 8 грудня.

У вівторок увечері Зеленський провів нараду з урядовцями та силовиками, на якій затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Це теж в рамках підготовки до саміту. А в середу відбудеться РНБО, яке затвердить директиви на ці переговори.

В ОП кажуть, що після поверненя з Парижа президент говоритиме про те, що робити з законом про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО - продовжувати нинішній чи приймати новий. Без змін до Конституції.

Газ і Крим

Інформація про те, чи буде обговорюватися у Парижі тема газу, досить суперечлива. Зокрема, мова йде про новий контракт транзиту російського газу через Україну, адже чинний перестає діяти 1 січня 2020 року.

Вадим Пристайко у розмові з нами сказав, що ця тема справді може обговорюватись, але конкретних домовленостей чекати не варто.

"Газ є надзвичайно важливою темою, але вона не є частиною нормандських переговорів. Якщо всі чотири лідери погодяться написати, що контрактні відносини дуже важливі для планового існування газового ринку - це може бути записано (в комюніке - Ред.)".

За даними наших дипломатичних джерел, Росія таки просувала ідею пов'язати газові переговори з нормандськими. Однак Київ висловив готовність обговорити загальні речі, а конктретику лишити профільним чиновникам.

Про це якраз йшла мова під час телефонної розмови Зеленського та Путіна 25 листопада.

Копирайт изображения Уніан Image caption У кінці року актуалізувалося ще й газове питання. Контракт щодо транзиту російського газу чинний до кінця 2019 року, щодо нового сторони ніяк не можуть домовитись.

Що б Київ хотів, так це включити питання Криму в нормандський формат. Але тут не згодна Москва.

Володимир Зеленський в нещодавньому інтерв'ю західним ЗМІ сказав, що має намір порушити це питання на зустрічі в Парижі. Зокрема, сформувати новий формат переговорів про анексований півострів.

Росія з реакцією не забарилася. "Власне, якесь обговорення теми Криму неможливе. Про це неодноразово говорилося на різних рівнях", - відповів на це прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

А без згоди Росії ця ідея з самого початку мертвонароджена.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!