Жорсткий Путін, вибори і великий обмін: що чекає Зеленського в Парижі
Наступного понеділка, 9 грудня, в Парижі має відбутися зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Саме там Володимир Зеленський вперше особисто поспілкується з Володимиром Путіним.
Останні переговори в нормандському форматі пройшли ще за часів президента Петра Порошенка в жовтні 2016 року у Німеччині.
Всі наступні спроби попередньої влади організувати таку зустріч були безуспішні.
Команді Володимира Зеленського вдалося домовитися з Росією про саміт. Як - не зізнаються.
Опозиція б'є на сполох, мовляв, невідомо, чого можна чекати від цих переговорів. В Офісі президента заспокоюють: ніякої капітуляції не буде.
З чим Зеленський їде до Путіна, Меркель та Макрона, що Київ пропонуватиме та які можуть бути результати - дізналася BBC News Україна.
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Чи буде прорив?
За даними BBC News Україна, переговори пройдуть в Єлисейському палаці.
У делегації з українським президентом буде міністр закордонних справ Вадим Пристайко, помічник президента України Андрій Єрмак та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
В команді Зеленського відверто визнають, що не знають, з чим на переговори їде Путін, а тому щось планувати дуже складно.
Зі свого боку українська сторона готує певні пропозиції та очікує гарячої дискусії.
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко раніше повідомив в інтерв'ю BBC News Україна, що всі чотири сторони вже погодили проєкт спільної заяви.
"На сьогоднішній момент той документ, який є, це комюніке. Дуже простий документ, - пояснив він. - У ньому не буде нічого сенсаційного. Сторони висловляться за повне припинення вогню та привітають погодження "формули Штайнмаєра".
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Крім того, лідери заявлять, що очікують обміну "всіх на всіх".
Також вони підтримають відкритий доступ до територій так званих "ЛНР/ДНР" для гуманітарних міжнародних організацій, таких як "Червоний хрест". Адже близько 500 людей пропали безвісти, їхні родини не знають, що з ними сталося.
Планують вказати, що розведення в Станиці Луганській, Золотому і Петрівському відкриває шлях для розведення на інших ділянках.
В Офісі президента кажуть, що чекати прориву на зустрічі не варто. Хоча раніше сам президент неодноразово заявляв, що покладає великі надії на саміт.
"Сам факт проведення саміту - це вже перемога, тому що Україна з пасивної позиції переходить в активну", - пояснює джерело BBC News Україна в команді президента.
В центрі обговорення будуть Мінські угоди. Україна хоче, аби лідери дали поштовх роботі мінської групи, та може наголосити на її конкретизації з огляду на вимоги сьогодення.
"Цинічний Путін"
Джерела в Офісі президента кажуть, що Володимир Зеленський активно готується до цієї зустрічі. Він та його команда вивчають російські новини та публікації, слідкують за заявами російських політиків.
Український президент зустрічається з експертами, слухає різні думки та поради. І недаремно, адже вести переговори з Путіним дуже складно.
До того ж, цілком імовірно, в Парижі відбудеться ще й зустріч Зеленьского та Путіна віч-на-віч. Про це неофіційно кажуть як у Кремлі, так і на Банковій.
Дипломат Костянтин Єлісєєв, який брав участь у двох попередніх нормандських зустрічах з президентом Петром Порошенком, каже, що російський президент "поводить себе досить жорстко і цинічно".
За його словами, двостороння зустріч президентів України та РФ - це цілком логічний крок.
На таких переговорах багато емоцій, але все цивілізовано.
"Ми ж усі цивілізовані люди, але іноді бувають жорсткі розмови і не дуже приємні. І слава Богу, що вони відбуваються у закритому режимі. Я думаю, що якби хтось із нас це почув, я думаю, він би зрозумів, з ким має справу", - каже дипломат в розмові з BBC News Україна.
Він підняв нам завісу "внутрішньої кухні" переговорів.
"Як правило до приїзду лідерів в принципі на 95% документи вже узгоджені, якщо ці документи взагалі треба узгодити. Є приблизний порядок денний, відбувається досить жвава і неформалізована розмова", - пояснює він.
"Наприклад, перше питання безпеки. Путін завжди каже, що це внутрішньоукраїнський конфлікт, це громадянська війна і тому Україна має йти на прямий діалог з тими, хто там живе. Від неї все залежить і він постійно гне цю лінію", - розповідає дипломат.
Франція та Німеччина у цій дискусії, як правило, відіграють роль модератора, аби знайти "якусь золоту середину в цьому діалозі".
"Тобто відбувається дискусія, яка плавно переходить - я думаю, це буде і в Парижі - у ланч чи вечерю, за яким знову відбувається діалог", - каже пан Єлісєєв.
Він згадує, що як правило, після попередніх самітів було три різних пресконференції - окремо лідерів Німеччини та Франці, окремо президента України і окремо президента Росії.
Скоріше всього, так само буде і цього разу.
"Ні капітуляції!"
Опоненти Зеленського закидають, що невідомі плани української влади до цієї зустрічі. У вівторок три парламентські фракції навіть зробили заяву перед переговорами у нормандському форматі.
В ній вони окреслили п'ять "червоних ліній":
- жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації
- жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу
- жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації
- жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну
- жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.
В команді Зеленського у відповідь запевняють: капітуляції не буде. Там стверджують, що документів, окрім вже згаданого комюніке, ухвалено не буде. "В гіршому випадку зустріч може закінчитися нічим", - каже джерело в ОП.
Сторони будуть говорити про вибори на Донбасі, але за українським законодавством, як записано у "формулі Штаймаєра".
Аби не було нарікань про закритість, сам президент активно став записувати відеозвернення до людей, які розповсюджує в соцмережах.
В них говорить про проблеми та наміри, торкається і теми переговорів.
"Дожали (Росію - Ред.). Молодці. Це дуже важливо - розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій та наших людей... Треба закінчувати цю війну", - каже він про наступну зустріч в Парижі.
Ще одне звернення планується прямо напередодні нормандської зустрічі. В ньому Зеленський пояснить українцям, з чим їде в Париж та про що говоритиме з Путіним.
Такі пояснення зайвими не будуть, адже активісти "Руху опору капітуляції" збирають мітинг під стінами ОП 8 грудня.
У вівторок увечері Зеленський провів нараду з урядовцями та силовиками, на якій затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Це теж в рамках підготовки до саміту. А в середу відбудеться РНБО, яке затвердить директиви на ці переговори.
В ОП кажуть, що після поверненя з Парижа президент говоритиме про те, що робити з законом про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО - продовжувати нинішній чи приймати новий. Без змін до Конституції.
Газ і Крим
Інформація про те, чи буде обговорюватися у Парижі тема газу, досить суперечлива. Зокрема, мова йде про новий контракт транзиту російського газу через Україну, адже чинний перестає діяти 1 січня 2020 року.
Вадим Пристайко у розмові з нами сказав, що ця тема справді може обговорюватись, але конкретних домовленостей чекати не варто.
"Газ є надзвичайно важливою темою, але вона не є частиною нормандських переговорів. Якщо всі чотири лідери погодяться написати, що контрактні відносини дуже важливі для планового існування газового ринку - це може бути записано (в комюніке - Ред.)".
За даними наших дипломатичних джерел, Росія таки просувала ідею пов'язати газові переговори з нормандськими. Однак Київ висловив готовність обговорити загальні речі, а конктретику лишити профільним чиновникам.
Про це якраз йшла мова під час телефонної розмови Зеленського та Путіна 25 листопада.
Що б Київ хотів, так це включити питання Криму в нормандський формат. Але тут не згодна Москва.
Володимир Зеленський в нещодавньому інтерв'ю західним ЗМІ сказав, що має намір порушити це питання на зустрічі в Парижі. Зокрема, сформувати новий формат переговорів про анексований півострів.
Росія з реакцією не забарилася. "Власне, якесь обговорення теми Криму неможливе. Про це неодноразово говорилося на різних рівнях", - відповів на це прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
А без згоди Росії ця ідея з самого початку мертвонароджена.
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