Легалізація марихуани: чи призводить це до вживання важких наркотиків?

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У Сполучених Штатах тривають дебати щодо легалізації марихуани. Немає однозначного погляду на це питання зараз й в Україні.

У США серед кандидатів у президенти від демократів є суттєві розбіжності щодо цього. Джо Байден, наразі один головних претендентів на перемогу в цих перегонах, не має однозначної думки. Перед тим, як легалізувати канабіс на території США, він прагне отримати більше доказів щодо того, чи може марихуана бути так званим "стартовим наркотиком", який спонукає до вживання більш важких препаратів.

Getty Немає достатньо доказів щодо того, чи можна вважати марихуану "стартовим наркотиком".

"Перш ніж я легалізую її на національному рівні, - сказав Байден, - я хочу переконатися, що ми маємо набагато більше наукової інформації щодо цього".

Але інші демократи, такі як Корі Букер та Камала Гарріс, критикують такий підхід і кажуть, що існують чіткі докази і що використання канабісу треба легалізувати.

Getty Будемо відверті: марихуана не є "стартовим наркотиком" і має бути легалізована.

Легалізацію марихуани підтримують також інші демократи, такі як Берні Сандерс та Елізабет Воррен.

Опитування Pew Research Center показує, що громадська підтримка легалізації в останнє десятиліття постійно зростає, і наразі її підтримують дві третини американців.

В Україні за легалізацію марихуани виступала колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Коли наприкінці січня 2019 року на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію із закликом врегулювати використання канабісу в Україні, вона закликала її підтримати та розповіла про деякі корисні властивості забороненої в Україні речовини.

moz.gov.ua Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу - це реалізація їхнього права на медичну допомогу.

"Медичний канабіс допомагає полегшити страждання пацієнтів та нормалізувати самопочуття при низці тяжких захворювань і станів. Тому використовувати його у медицині, звісно з певними застереженнями, нормальна світова практика", - казала пані Супрун.

Водночас президент України Володимир Зеленський під час свого пресмарафону у жовтні 2019 року заявив, що питання легалізації медичного канабісу в Україні ставити зарано.

UNIAN Я гадаю, що це не на часі, не зараз, не пріоритет... Ми ще не готові.

Він запропонував повернутися до розгляду цього питання після вирішення проблеми наркоманії у країні.

Що говорить наука?

У США використання медичного канабісу легалізували у 33 штатах, водночас 11 штатів та Вашингтон також узаконили рекреаційне використання марихуани. Але вживання канабісу залишається незаконним на федеральному рівні.

Тож, чи існують докази, що легалізація марихуани може призвести до вживання більш небезпечних речовин?

Команда ВВС Reality Check вирішила це перевірити.

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Національний інститут з питань зловживання наркотиками уряду США заявляє, що "деякі дослідження свідчать про те, що використання марихуани, ймовірно, передує використанню інших як легальних, так і незаконних речовин". Там посилаються на експерименти над тваринами, які виявили підвищену чутливість до інших наркотиків після вживання речовин, що містять канабіс.

Однак в інституті додають, що канабіс у цьому не є унікальним - алкоголь та нікотин теж мають подібну дію. І зазначають, що більшість людей, які вживають марихуану, не починають вживати інші, більш "важкі" речовини.

Деніз Кандел зі Школи громадського здоров'я Mailman у Нью-Йорку каже, що дослідження на тваринах показують зміни у тому, як мозок реагує на кокаїн після впливу алкоголю, нікотину чи марихуани.

Вона також каже: "Неможливо встановити чіткий зв'язок між вживанням марихуани та вживанням інших наркотиків, оскільки існує багато інших факторів, які цьому сприяють, які не можна контролювати у процесі дослідження".

У доповіді, опублікованій нещодавно у American Journal of Drug and Alcohol Abuse, йдеться: "Докази впливу пом'якшення обмежень щодо канабісу на вживання інших речовин є непереконливими. Ми маємо обмежені докази щодо впливу на вживання алкоголю або тютюну".

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Яка ситуація у штатах, де легалізували марихуану?

Є докази того, що у штатах, де легалізували канабіс, вживання наркотиків серед підлітків або зменшилось, або залишилося на попередньому рівні.

Водночас існує дослідження, яке свідчить, що серед дорослих старших за 26 років легалізація призводить до більшого вживання канабісу.

Також є дані про те, що регулярне вживання більш сильних різновидів канабісу пов'язане із підвищеним ризиком проблем із психічним здоров'ям, особливо серед молоді.

Вашингтон, Орегон, Аляска та Колорадо легалізували канабіс у 2014-2016 роках - серед перших штатів, які це зробили. Чи є у них якісь особливі тенденції щодо вживання більш важких наркотиків?

Смерті від опіоїдів на 100 тис. населення

Влада США збирає дані щодо кількості смертей від передозування наркотиків, і між 2013 та 2017 роками у 35 штатах спостерігалось значне збільшення смертності. Аляска потрапила до цього переліку, але Вашингтон, Колорадо та Орегон - ні.

Більшість смертельних передозувань були пов'язані з опіоїдами, за винятком метадону.

На відміну від Аляски, смертність від опіоїдів у Колорадо, Вашингтоні та Орегоні між 2013 та 2016 роками істотно не збільшилися.

Вживання кокаїну Відсоток людей від 12 років

А підрахунки щодо вживання кокаїну у чотирьох штатах, де легалізували марихуану, показують, що з 2013 по 2016 рік воно було вище середнього рівня по країні. Але у трьох з цих штатів вживання кокаїну було вищим і у 2012 році - до того, як легалізація набула чинності.

Зважаючи на те, що в кожній державі існує багато різних факторів, які впливають на вживання наркотиків - доступність та постачання, програми лікування та реабілітації, пріоритети правоохоронних органів та соціально-економічні умови - важко зробити чіткі висновки.

Тому для того, аби визначити, чи існують чіткі тенденції щодо використання інших наркотиків там, де канабіс був узаконений, потрібно провести більше досліджень протягом більш тривалого періоду.

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