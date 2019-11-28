Творити від нуля до безкінечності: рецензія на збірку Марії Титаренко

Image caption Марія Титаренко. Комунікація від нуля. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019

Читацька рецензія на книгу Марії Титаренко "Комунікація від нуля", яка увійшла до довгого списку Книги року BBC.

Збірка есеїв Марії Титаренко змушує робити паралельно дві, здавалося б, непоєднувані речі для цифрових аборигенів — підкреслювати олівцем афористичні, суголосні духові часу вирази на паперових сторінках книги та гуглити найкращі практики комунікації у форматі виступів, мистецьких перформансів, картин, фільмів та книг, про які згадує авторка.

Найпалкіші любителі та любительки есеїстики знайдуть у збірці "в'язку ключів" для власних творів. Батьки та матері з острахом зазиратимуть у століття "техновтоми" від гаджетів та дивуватимуться свіжості та безмежності мислення своїх дітей.

Ті, хто прагнуть інспіруючого та виваженого читання — його отримають. Найбільший бонус для всіх — пригадати себе дитиною та навчитися знову дивитися на світ без шор дорослості.

"Комунікація від нуля" невипадково відсилає нас до початків — назва містить алюзію на "нульову дисципліну", як назвав есеїстику Михайло Епштейн. Для авторки це — створювати нові словесні та образні світи з окремих понять, на що Марію надихає її донечка Маня та власне досвід комунікації з дитиною ще до та після її народження.

Це материнське пережиття дозволяє Марії-матері, а разом із тим і лекторці, журналістці та медіа дослідниці по-новому подивитися на світ звичних вже чудес комунікації, що відобразилося у більше, ніж 40 коротких, але дуже влучних есеях.

Авторка у передмові визначає мету своєї книги — створити "(у)пізнавальний ефект" — відкрити нові грані спілкування та вгадати і згадати себе у дитячих евриках головної музи збірки.

Книга обеззброює своєю щирістю — Марія щедро діляться з читачами й читачками своїми викладацькими секретами та материнськими і одночасно вселюдськими острахами щодо лінії тренду цивілізації. Можливо, хтось може прочитати в деяких з її есеїв ноти технофобії.

Для мене, умовного пересічного представника Homo Cyberneticus, це стало спробою осмислити нові можливості людського спілкування та нагодою пофілософствувати що саме людського залишається у такому спілкуванні надалі.

Не впасти у відчай від неохоплюваних сучасних можливостей мені допомагала Маня, яка вигулькувала з-поміж сторінок, застерігаючи берегти своє бачення світу та підказуючи використовувати новий функціонал на повну — маленька співавторка намагається "перемотати" рекламу по телевізору у бабусі або скролить живого метелика, що на зовнішній стороні вікна батьківського дому.

Разом із тим Маня демонструє чудеса латерального мислення за Едвардом де Боно, тішить, конструюючи унікальні перші метафори та навчає дорослих відкритості.

Для мене "Комунікація від нуля" стала такою, що вимагала багаторівневого прочитання — не випадково один із оглядачів, Тарас Прохасько, у своєму коментарі порівняв збірку зі скляним ліфтом, що "елегантно функціонує" та забезпечує переміщення між різними рівнями одного цілого.

Хоча книга написана простою та одночасно багатою мовою, деякі тонкі смисли стали для мене помітними після другого прочитання — короткий формат есеїв пасує до "між"-читання на перервах та у дорогах, але спонукає до глибоких роздумів та рефлексій опісля.

"Зміна капелюхів" авторки (за аналогією наведеного у збірці американського прислів'я про зміну ролей - I wear many hats) надає читачам і читачкам різну оптику, а, разом з тим, і нові виміри багаторівневості для всієї збірки.

Читати "Комунікацію від нуля" доведеться й між рядків — не лише через по-журналістськи влучні заголовки та гру слів, але й сама структура збірки приховує ще один інтертекстуальний елемент — коло, в якому лише почавши "відмотувати свої плівки пам'яті" разом із авторкою у передмові, можна почати "новий відлік" після прочитання останнього есею.

Це новий відлік для того, щоб знову дивуватися щоденному чуду спілкування — словами, дотиками, запахами, поглядами, звуками та навіть серцебиттям разом зі своєю дитиною ще до того, як вона завітає на цей світ, адже справжня комунікація — серцем.

Орфографію, пунктуацію і стиль автора збережено.

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