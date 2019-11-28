Прірва всередині підлітка: рецензія на "Район Д" Артема Чеха

Image caption Артем Чех. Район Д. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2019

Читацька рецензія на роман Артема Чеха "Район Д", що увійшов до короткого списку Книги року ВВС.

Інструкція для застосування препарату "Район Д"

Виробник: Артем Чех

Показання.

Симптоматичне лікування сезонної ностальгії. Хронічна ідіопатична рефлексія.

Спосіб застосування та дози: два вечори (в теорії, якщо маєте здоровий глузд і вкладетесь спати) або один вечір + пів ночі (на практиці). Препарат швидко всмоктується при застосуванні внутрішньо, прийняття їжі не впливає на ступінь всмоктування.

Побічні ефекти: навіює зітхання, але без скорботи; ностальгію, але без рецидивів; смуток, але не всесвітній - потай радієш, що обійшло.

Про що: про вічне.

Як: через узагальнене буденне і приватне.

Висновок коротко: все так(

Що тішить: оповідач цінує своє сьогодні, тобто, врешті-решт, все на краще.

Вікова категорія: 25+

Протипоказання:

- гіперчутливість - може призвести до передчасної загибелі внутрішнього романтика-переростка;

- тяжка форма хронічної совєтизації ;

- спадкова нестерпність очевидного.

Термін придатності. Без обмежень

Умови зберігання. Зберігати в доступному місці.

Відгук споживача (вітаміну) препарату "РайонД"

"Район Д" не пропонувати" - так закінчувались усі паперові оголошення про купівлю\обмін житла в місті на Че.

"…цією літерою батьки досі лякають неслухняних дітей із центральної частини міста". Швидше, за звичкою.

Раніше небезпека чигала при зустрічі з представником району - хижим маргіналом: руки по лікоть у кишенях, чвирк крізь зуби. У ньому була неконтрольована сила. Тепер герой району відсидів, здувся, спився. Вже не страшно - гидко.

Лячно ж від тоскної безнадії, що панує на непотрібній індустріальній околиці Черкас міста. Тут ніколи не буде краще чи хоча б затишно, мило. Цей світ - антиутопія до home sweet home.

"Звідси завжди хотілося втекти". І коли ти видряпався з цього тугого кокона, розправив яскраві крильця - злетів, то думаєш, що звільнився.

Тут ніколи не буде краще чи хоча б затишно, мило. Цей світ - антиутопія до home sweet home.

Але щось консервною банкою стукає по ногах, огидно-липким тонким волокном тягнеться, чіпляється - нагадує.

І треба зупинитися, відчепити його (написати\прочитати), щоб далі йти вільно.

Тому Артем Чех припечатав Черкаси автобіографією. Він упереджений, але йому болить - саме тому віддає й читачеві.

Невичерпна тема - людська комедія, сцени провінційного життя.

Урбаністичний роман, що складається з окремих людських\міських історій, об`єднаних в часі - друга половина ХХ ст, просторово - узагальнений район на околиці та наскрізними героями, що є головними в одних історіях, а в інших по-бальзаківськи вигулькують десь на східцях між поверхами.

Ви знайдете тут багато вічних питань з відповідями і без:

про те, як далеко втікати і не втекти;

як прораховувати ризики;

відповідати на питання сусідів;

як можна любити чайник;

ким стають трієчники;

чи варто зустрічатись з дівчиною з філфаку;

як це - "по житті разом";

про перше кохання і де йому місце;

про те як бути бандерівкою в Шевченковому краї;

про несподівані шляхи Господні;

про черкащанина Василя Симоненка;

чому він один, чому вона одна - і без екзистенції;

за що тобі соромно, але не настільки, щоб про це не розповісти;

і головне - де місце для обраних.

Багато всього - вийшов справжній епос.

Промандрував з автором по району "Д", зазирнув у вікна. Здається, в цьому місті немає місця любові й немає нічого вартого її. Невже, дійсно, лише "тікати"?

Зворушливо старомодними видались епіграфи до оповідань. Вони, зазвичай, швидко забуваються, легко пропускаються.

Та знов повертаюсь до першого епіграфу, вчитуюсь і, здається, починаю розуміти. Тому вибачаю автору всі прищі та вавки на обличчі міста, які він роздлубав. Бо я ж примружую очі, гримую їх, щоб не бачити. Придивляюсь до негараздів інших міст, щоб переконатись, що в них гірше.

Як не збожеволіти, знаючи, що світ такий перевернутий?

Але вкотре впізнаю своє. В заводських районах наших міст однаково сумно, в районі "Д" мене завжди починає нудити від згадки про рік в інтернаті, про запах його їдальні, про мене - розпатлану в несвіжій зім`ятій формі, про клунок з чешками, купальником і цвілими яблучними недоїдками.

"Район Д" - це не історія підлітка, а одкровення, продиктоване страхом батька за дитину. Не за себе, бо ти ходив по лезу, не помічав цього - тобі пощастило. Ти перейшов на новий етап, лише тепер усвідомівши рівень небезпеки.

А йому ще йти і жити. Як запобігти тій прірві, що розверзається всередині підлітка, пожирає здоровий глузд та настанови батьків? Як підтримати, застерегти?

Як не збожеволіти, знаючи, що світ такий перевернутий, що ти не хотітимеш повертатись у місто свого мирного і цілком, як здавалося твоїм батькам, безпечного дитинства.

Якщо і мій син так тікатиме від дому?

А може так і треба, щоб від прочитаного трусило і нудило.

Для того, щоб простір довкола себе творити всупереч тому, який задокументував Артем Чех, Артем з Че.

"Район Д" - пропонувати.

Орфографію, пунктуацію і стиль автора збережено.

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