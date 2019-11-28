"Битва престолів" в Одесі: хто буде правити медунівером?

Копирайт изображения facebook.com/yaroslava.vitko Image caption Сутички біля Одеського медуніверситету, лютий 2019 року

Останній раз зарплату Лариса Роша отримувала вісім місяців тому, у травні. Проте весь цей час вона продовжувала працювати заввіділенням клініки в Одеському медуніверситеті.

Пані Роша, як і багато інших співробітників та студентів Одеського вишу, стали заручниками битви за владу в університеті.

Вона розгорнулась між командою колишнього ректора Валерія Запорожана і керівництвом вишу, яке призначив МОЗ.

Вже понад рік Одеським медуніверситетом керують одразу дві команди, які не визнають і блокують роботу одна одної.

"Це справжня битва престолів", - коментують у соцмережах ситуацію.

"Довелось брати кредити"

"Ми плекали, вирощували нашу університетську клініку. Просто піти, все залишити — душа рветься", - говорить Лариса Роша. Вона працює завідувачкою паталогоанатомічного відділення університетської клініки.

Ці вісім місяців без зарплати її підтримує родина, але так щастить не всім, тому багато співробітників йдуть.

За її словами, влітку з клініки звільнилася лікарка, якій без зарплатні було зовсім важко, навіть довелося брати кредити. Зараз думають про звільнення з клініки ще один лікар та лаборантка.

"Не вірять, що проблему найближчим часом вирішать. Звільняється переважно молодший медичний персонал. Лікарі у пошуках додаткового заробітку йдуть працювати в приватні клініки", - каже пані Роша.

Копирайт изображения Фото з архіву Лариси Роші Image caption Лариса Роша працює в Одеському медуніверситеті майже 10 років

Крім затримок з виплатами зарплат і стипендій, університет заборгував мільйони гривень постачальникам медобладнання. Для клініки не закуповують ліки. У виші зупинили ремонтні роботи.

Чому так сталось

Війна за медичний університет почалась близько двох років тому.

У липні 2018 року МОЗ, який тоді очолювала Уляна Супрун, достроково розірвав контракт з ректором Валерієм Запорожаном, який керував вишем майже чверть століття та був депутатом Одеської облради від Партії регіонів.

В.о міністра охорони здоров'я звинуватила Запорожана у корупції на сотні мільйонів гривень і заявила, що він перетворив "заклад вищої освіти на власне феодальне володіння".

Перевірки у виші тривали кілька місяців і виявили, як заявляли у МОЗ, низку грубих порушень. Йшлося про використання не за призначенням держкоштів та медобладнання.

Валерій Запорожан всі обвинувачення відкидав, своє звільнення називав незаконним, а причиною скандалу вважав особистий конфлікт з Уляною Супрун.

В.о проти В.о

Так почалася заплутана історія боротьби за виш.

Після звільнення Запорожана МОЗ призначив свого в.о. ректора. Ним став завідувач кафедри психології Костянтин Аймедов.

Частина викладачів підтримала звільненого Запорожана і обрала в.о. ректора людину з його команди, керівника профкому Юрія Сухіна. При цьому вони звинуватили МОЗ у порушенні університетської автономії.

Прихильники Запорожана подали скаргу до Окружного адміністративного суду Києва, який зупинив його звільнення і скасував призначення в.о ректора Аймедова.

У МОЗ це назвали незаконними, там оскаржили призначення Сухіна та обрали нову в.о. ректора - Владлену Дубініну.

Далі була ще низка судових рішень на користь команди Запорожана, які в МОЗ називали незаконними та оскаржували.

Ці зміни влади в універі супроводжувалися захопленням приміщень, бійками, де сторони звинувачували одна одну в рейдерстві. Кілька разів призначеним МОЗ в.о. ректора доводилось проривалася до кабінету за допомогою поліції.

У червні 2019 року під час сутичок під будівлею ректорату затримали півсотні активістів, прихильників обох сторін конфлікту. 28 людей тоді постраждали.

Копирайт изображения unian Image caption Валерій Запорожан керував Одеським медуніверситетом 23 роки. На фото - 2012 рік. Він поруч з Тетяною Бахтєєвою, керівником комітету ВР з питань охорони здоров'я

У Міністерстві намагалися об'єднати Одеський мед з Кримським імені Георгієвського, щоб створити нову структуру і вирішити проблему управління. Це рішення підтримав Кабмін, але знову заблокував Окружний адмінсуд Києва.

Увесь цей час, поки тривають судові тяганини, в університеті панує двовладдя, паралельно ним керують дві команди Сухіна і Аймедова, які блокують роботу одна одної.

"Запорожан з сотнями тисяч доларів готівкою може дозволити собі затяжну боротьбу за "свій" університет", - коментувала ситуацію у червні 2019 року виші Уляна Супрун.

"Окрема республіка"

Катерина Мельник жартома називає університет окремою республікою.

Вона вступила сюди, коли Валерій Запорожан тільки починав свій ректорський шлях. Згодом стала викладачкою та завідуючою кафедри соціальної медицини та громадського здоров'я.

Вона розповідає, що через цю ситуацію багато колег звільнились, а когось "попросили піти". Своє становище у медунівері жінка називає "підвішеним", бо після чергової зміни влади у виші їй повідомили, що вона там більше не працює. За її словами, через те, що вона була серед тих, хто підтримав в.о. від МОЗ і виступив проти Запорожана.

"Я пішла у відпустку за свій рахунок, коли були канікули. Як повернулася, мені оголосили, що я вже тут не працюю. Мій кабінет був відкритим, доля особистих речей - невідома", - розповідає Катерина Мельник.

Чи є рішення?

У вересні вже нове керівництво МОЗ намагалось вирішити конфлікт у виші. Залагоджувати спір до Одеси поїхали двоє заступники міністра - Младлена Качурець та Андрій Семиволос.

Проте, чиновники повернулись ні з чим. Вони не змогли переконати представників університету відкликати свої позови, щоб розблокувати роботу медуніверситету.

21 листопада у розмові з журналістами очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що рішення проблеми є.

Пані Скалецька розповіла про досягнення певної домовленості про відкликання позовів. "Обидві сторони мали кілька взаємних різних судових рішень. Одне з яких блокувало діяльність міністерства по призначенню та проведенню виборів, що є нонсенсом", - сказала пані Скалецька.

На її думку, такий крок дозволить виплатити людям зарплати, провести вибори та "запустити систему".

Дивною таку заяву назвали представники команди Костянтина Аймедова, адже їм немає чого відкликати - судові позови були подані саме прихильниками Запорожана, розповіла в коментарі ВВС News Україна Ярослава Вітко, прессекретарка медуніверу.

Джерела ВВС News Україна в медуніверситеті розповіли, що є у медзакладі є побоювання, що МОЗ призначить нового в.о., який буде представником команди Запорожана.

Прихильники звільненого ректора і справді сподіваються, що нове керівництво МОЗ вирішить конфілкт на їхню користь.

"Сподіваємося, що Зоряна Скалецька стане на наш бік, на бік закону, тому що ми завжди йдемо тільки правовим шляхом", - говорив на початку листопада проректор з науково-педагогічної роботи Костянтин Талалаєв.

У МОЗ сподіваються, що роботу вишу розблокують вже на цьому тижні.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!