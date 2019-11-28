Лавка, яку "вкрала ЛНР" у Станиці: що з нею?

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Два тижні тому, 15 листопада, інформпростір сколихнула дивна новина, що у Станиці Луганській працівники з так званої "ЛНР" "викрали українську лавку" і віднесли її до себе.

Як було насправді та як склалася доля "викраденої лавки" - на місці події розібралася BBC News Україна.

"Поверніть лавку, гади!"

Копирайт изображения YouTube Image caption На відео з камер спостереження видно, як кілька людей переходять з берега, який контролює "ЛНР", і кудись забирають лавку

За кілька днів до відкриття нового мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській в соцмережі потрапило відео з камер спостереження, на якому видно, як кілька людей у цивільному переходять з берега, підконтрольного "ЛНР", й забирають звідти до себе лавку з навісом.

Це відбулося зранку, до початку роботи пункту пропуску, й стало ледь не першим "перетином" відбудованого мосту.

Соцмережі відреагували на відео жартами про "спецоперацію МГБ ЛНР" і закликами "Поверніть лавку, гади!"

Що відбулося насправді

Копирайт изображения ВВС Image caption Такі лавки стоять на тій частині мосту, яку "ЛНР" вже вважає "своєю"

Офіцер з української частини СЦКК, який працює на мосту в Станиці Луганській, пояснив BBC News Україна, що насправді згадану лавку зробили в "ЛНР".

Кілька таких стоїть з іншого боку відбудованої частини мосту. Вона - над українським берегом Сіверського Донця, але на ній вже стоять представники "ЛНР".

"Тоді вночі був сильний вітер, який скинув лавку з мосту вниз", - відзначив офіцер.

"П'ятеро працівників з "ЛНР" змушені були спуститися вниз на український берег і забрати лавку назад до себе. Але виглядало це так, ніби вони справді щось крадуть. Однак з нашого боку таких лавок немає", - пояснив він.

Копирайт изображения ВВС Image caption На багатостраждальній лавці видно сліди від падіння

За його словами, падіння лавки через вітер повторювалося кілька разів й кілька разів "ЛНРівці" забирали її до себе. Але такого резонансу в ЗМІ це вже не створювало.

"Потім вони нарешті додумалися приварити лавки, й це припинилося", - сказав український офіцер.

Про те, що зараз відбувається на відбудованому мосту в Станиці Луганський, як поводять себе "ЛНРівці",а також настрої місцевого населення - читайте незабаром в спеціальному репортажі BBC News Україна.

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