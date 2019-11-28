Остання воля: чим розчулила світ фотографія вмираючого американця?

Копирайт изображения Adam Schemm Image caption 87-річний Норберт Шемм провів останні години життя в оточенні найближчих людей - дружини, трьох синів (на фото) і онука Адама (за кадром)

Ця фотографія помираючого літнього американця, який вирішив в останній раз випити пива в оточенні своїх рідних, несподівано знайшла відгук у дуже багатьох людей по всьому світу. Чому?

87-річний Норберт Шемм з американського штату Вісконсін знав, що йому залишилося зовсім недовго, і попросив близьких зібратися в його палаті, захопивши з собою його улюблений напій.

Вони сміялися, розмовляли, згадували минуле. Син Норберта Том сфотографував цей момент і розмістив фото в сімейному чаті в месенджері WhatsApp, аби інші родичі теж його побачили.

Через кілька годин Норберт Шемм помер, а його онук Адам виклав фотографію в соцмережі. Яке ж було здивування родини, коли тисячі абсолютно незнайомих людей почали ставити вподобайки і залишати коментарі.

У Twitter фотографія набрала понад 300 тисяч вподобайок і її поширили десятки тисяч разів.

"Мій дідусь ніколи в житті особливо не скаржився на здоров'я. Але минулої неділі лікарі в лікарні зрозуміли, що справа йде до кінця. В понеділок він зібрав нас усіх і повідомив цю новину. У вівторок ввечері ми сфотографувалися, а в середу він помер від раку товстої кишки четвертої стадії ", - розповів онук Адам.

"Мій батько сказав, що дідусь просив захопити в лікарню пиво, і тепер, коли я дивлюся на цю фотографію, я думаю, добре, що ми це зробили, - каже Адам. - Дідусь посміхається, в той момент все було так, як він хотів".

За словами Адама, він сумнівався, чи варто взагалі публікувати фотографію в соцмережах, адже це дуже особистий знімок, але все ж зважився, вважаючи, що це був чудовий момент.

"Це навіть трохи допомогло нам перенести тяжкість втрати. Приємно бачити, що в останні миті життя дідуся всі ми були поруч з ним - бабуся, його діти та онуки", - говорить Адам.

Родина з цікавістю спостерігала, як швидко фотографія набула популярності. Їм було приємно, що стільки людей поширило її в інтернеті.

"Схоже, фотографія торкнулася дечого, що об'єднує людей. Багато хто може приміряти цю ситуацію на себе. Люди залишали дуже добрі коментарі, а деякі розміщували свої фотографії, на яких вони підіймають пляшки пива. Я міг собі уявити, що це може бути цікаво тим, кого я знаю, але й уявити не міг, що відгукнеться так багато сторонніх людей", - каже онук Норберта Шемма.

Користувач соцмережі Бен Ріггз з Індіанаполіса відреагував публікацією фотографії свого діда Леона Ріггза, на якій той у 86 років курить останню в житті сигару і в останній раз п'є пиво.

В інтерв'ю BBC Бен розповів, що побачив фотографію Норберта Шемма у своїй стрічці в Twitter, і вона нагадала йому, як незадовго до смерті у 2015 році його дідусь теж попросив рідних виконати його останнє прохання.

"Я не видаляю фотографії з телефону. Я знайшов свою і просто не міг не розмістити її у відповідь. Багато чого згадалося. Приємно було побачити, як хтось ще переживає останні хвилини щастя", - каже Бен Ріггз.

Пропустити Twitter допис , автор: @RenBiggs I don’t know you... but I felt this. Days before my grandpa passed he let my dad and I know he wanted a cigar and a beer. We made it happen. I’m so sorry for your loss. Your grandpas smile is one for the books! pic.twitter.com/HDv3y2kLeA — Ben Riggs (@RenBiggs) 21 листопада 2019 р.

Бен розповів, що його дід страждав від хвороби Альцгеймера, у нього були серйозні провали в пам'яті, і вони з батьком вирішили, що дуже важливо виконати останнє бажання дідуся.

"Смерть ніколи не приходить вчасно, але я думаю, що важливо завжди намагатися хоч якось скрасити цей момент", - вважає онук.

У той день, коли Леон Ріггз помер, Бен, його брати і їхній батько зустрілися, щоб вшанувати пам'ять і порадіти тому, що життя триває. Тоді вони зробили ще одне родинне фото.

За трагічним збігом, батько Бена Майк помер наступного дня від зупинки серця. Бен каже, що обидві фотографії, які стали останніми в житті його діда і батька, служать йому розрадою.

Копирайт изображения Ben Riggs Image caption Бен Ріггз (другий ліворуч) втратив діда і батька з різницею в 48 годин

Бріджит Рейллі з Філадельфії відгукнулася на фотографію Адама Шемма, опублікувавши фото своєї бабусі Терези Міхан, яка померла в жовтні цього року від ниркової недостатності у віці 84 років.

"Коли мою бабусю помістили в хоспіс, ми знали, що їй залишилося недовго. В останні тижні її життя моя сім'я намагалася зробити, щоб у неї було все, що вона любить: суші, музика Френка Сінатри, лікер "Бейліс" і всі ми навколо неї. Перед самим кінцем вона попросила нас зробити загальне фото", - згадує Бріджит.

Копирайт изображения Meehan family Image caption Родина п'є улюблений напій вмираючої Терези Михан - лікер "Бейліс"

Таємниця чужої фотографії

Так в чому ж секрет фотографії, на яку відреагували сотні тисяч людей?

"Такий резонанс трапився, тому що це те, чого в глибині душі хочуть все. Фотографія дає нам можливість подумати про наших близьких і подумки приєднатися до сім'ї Шеммів в цей важливий момент, - вважає авторка книги "Хороша смерть" Енн Ньюман. - Ми переживаємо разом з ними їхній біль і таким чином починаємо думати про наших близьких - літніх, хворих, які помирають або про тих, хто вже помер".

За її словами, ця фотографія повністю відображає те, як люди хотіли б провести останні години життя - в оточенні рідних та близьких.

"Мало хто з нас знає, коли настане смерть, і мало хто готується до цього моменту таким чином. Більшість з нас живе далеко один від одного, в різних штатах і різних країнах. Мільйони людей пропускають момент смерті своїх батьків лише тому, що живуть дуже далеко", - зазначає пані Ньюман.

"Багато хто йде з життя в несвідомому стані. Людям страшно від того, що вони можуть померти, не попрощавшись з близькими. Саме тому всі так відреагували на цю фотографію - це зображення ідеальної смерті".

"Варто разом дбайливо ставитися до часу, що залишився. Випийте пива, потримайтеся за руки, згадайте про минуле. Адже час йде", - додає вона.

Чому люди розміщають фотографії родичів, які помирають?

Доктор Кеннет Дока, старший психолог у Фонді хоспісів Америки і колишній очільник Міжнародної робочої групи щодо смерті та трауру (IWG), говорить, що немає єдиного підходу до того, що робити і говорити незадовго до смерті родича, яка, очевидно, незабаром настане.

"Головне - уважно прислухатися до цих людей, дати їм можливість провести останні моменти життя так, як вони цього хочуть", - говорить він.

За його словами, він зовсім не здивований, що Адам вирішив розмістити цю фотографію в соцмережах.

"Ми завжди вдавалися до технології, коли мова заходила про прийдешню смерть. Стародавні єгиптяни будували піраміди, ми використовуємо іншу технологію".

Адам вважає, що його дідусю сподобалося б те, що фотографія виявилася настільки популярною. Він би навіть посміявся, вважає він.

"Головне, що можна винести з цього епізоду, і, по-моєму, це сказав би мій дідусь: ставтеся один до одного добре, любіть один одного і не забувайте про те, наскільки важлива сім'я".

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