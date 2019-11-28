Ерекція, коли не хочеш сексу? Так буває. Пояснюють спеціалісти

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Ми отримали багато реакцій на розповідь чоловіка, який став жертвою домашнього та сексуального насильства. Частина запитань стосувалася фізіології.

"Ознайомтесь із чоловічою фізіологією і психологією. За таких обставин у чоловіка не буде жодної ерекції", - написав користувач Facebook Mihail Viktorovih.

"Якщо є відраза, то ніяка віагра не допоможе чоловікові", - прокоментувала у Facebook користувачка Марія Лиманець.

Ми адресували ці запитання сексологам та психологам, і ось що вони відповіли.

Уявіть ситуацію: ви голодні, але відмовляєтесь іти до ресторану зі смачною їжею, тому що там погане обслуговування. Або ж навпаки: ідете до ресторану і замовляєте смачненького, хоча фізичного голоду у вас і не було.

Такий приклад наводить Олексій Виноградов, психолог, засновник спільноти "Гештальт клуб" і терапевт, який спеціалізується у сексології в гештальт-підході.

Наше споживання їжі складається із фізіологічних процесів (голод, реакція рецепторів на подразники та виділення слини) і психологічних: ухвалення рішення щодо того, будемо ми тут і зараз їсти чи ні.

Подібне відбувається і в сексі. Експерти розповіли, які фізіологічні та психологічні процеси задіяні під час бажаного та небажаного статевого акту.

Чому ерекція буває тоді, коли сексу не хочеться?

Ерекція, збудження і згода займатись сексом - це різні процеси, пояснює Виноградов, хоча вони часто відбуваються одночасно. Але бувають і розбіжності.

Наприклад, людина може бути фізично збуджена, але при цьому не хоче сексу. І навпаки: можна хотіти сексу, але не переживати фізичного збудження.

Збудження - це підсвідоме явище, яке людина не контролює, зазначає Ігор Чорнокульський, андролог, сексолог і кандидат медичних наук.

Коли є сексуальний збудник, органи відчуттів сприймають і передають цю інформацію до статевих органів, і вже там відбуваються процеси, що супроводжують збудження.

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У чоловіків це ерекція статевого члена, у жінок - ерекція клітора, лубрикація піхви, зміна її розмірів та конфігурації. За статевий потяг і в жінок, і в чоловіків відповідає гормон тестостерон. У чоловіків він виділяється у яєчках, а в жінок у наднирниках.

Збудники є індивідуальними: для когось це може бути запах, фільм, музика, дотик до геніталій чи присутність конкретної людини, зазначають опитані BBC News Україна експерти.

Може виникати і "внутрішнє" збудження, коли у людини просто не було статевих контактів протягом тривалого періоду. Тоді людина шукає зовнішній об'єкт, у якому вона зможе розмістити це збудження.

А от рішення займатись сексом, на відміну від збудження, є суто психологічним процесом. Він протікає у корі головного мозку і перебуває під контролем людини, продовжує Чорнокульський.

Спеціалісти описують життєві ситуації, коли ці процеси не збігаються: наприклад, нам хтось дуже подобається, ми збуджуємося, але не хочемо зраджувати дружині або чоловіку.

Або ж є інша психологічна перепона: скажімо, у партнерів була сварка і один із них свідомо не бажає миритися, хоча організм реагує збудженням.

Чому збудження буває у тих, кого ґвалтують?

Ознаки фізіологічного збудження (ерекція, виділення змазки тощо) не можна розцінювати як підтвердження бажання мати секс, і тим більше - як вияв згоди на секс, зазначає Дар'я Андреєва. Вона досліджує культуру згоди і є амбасадоркою проєкту сексуальної освіти "Вперше".

Ознаки збудження можна викликати і в жінок, і в чоловіків за допомогою дії тих збудників, які на підсвідомому рівні конкретної людини діятимуть як сексуальні. Одним із таких збудників може бути стимуляція геніталій.

Якщо ж сексуальні дії відбуваються без добровільної згоди одного з учасників чи учасниць або проти їхньої волі, то це є сексуальним насильством, говорять співрозмовники BBC News Україна.

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За таких обставин жертва насильства переживає стрес, пояснює Галина Єлізарова, головна тренерка Української спільноти психологів, які практикують гештальт-підхід.

Та, незважаючи на стрес, і жінки, і чоловіки можуть продовжувати виявляти ознаки фізіологічного збудження.

Типовими реакціями на стрес можуть бути "стій" або "біжи". За словами Єлізарової, у жінок частіше буває реакція типу "стій": вони психологічно "заморожуються", втрачають здатність щось робити і говорити "Ні".

При цьому, організм жінки може виділити природній лубрикант у відповідь на стрес. У цьому явищі є і певна захисна функція, додає Дар'я Андрєєва: у збудженому стані ризик отримати травму геніталій знижується. Та психологічно жінка все одно буде жертвою насильства, вона не хотітиме сексу і може не розуміти, чому її тіло поводиться саме так.

За словами Єлізарової, у чоловіків можна частіше спостерігати реакцію типу "біжи". Тоді в ситуації насильства їхня ерекція слабнутиме, а еякуляція пришвидшиться.

Але навіть за таких обставин агресор може викликати і підтримувати ерекцію наперекір волі жертви, зазначають усі опитані BBC News Україна спеціалісти.

Наприклад, це може бути періодична механічна стимуляція, використання ерекційних кілець. Це також можуть бути медичні препарати на кшталт віагри. Водночас чоловік переживатиме психологічний дискомфорт і фізичний біль. У цій ситуації він буде жертвою сексуального насильства, незважаючи на ознаки збудження, які демонструє його тіло.