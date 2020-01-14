"Батьки назвали мене Ізаурою": як живуть українки, названі на честь героїні серіалу
Наприкінці 1980-х в СРСР вперше показали мильну оперу - "Рабиня Ізаура". Фанати бразильського серіалу настільки полюбили головну героїню, що назвали її ім'ям своїх дітей.
Так у пострадянських країнах з'явилися сотні Ізаур.
Знімальна команда ВВС зустрілася із трьома із них - у трьох різних містах України - і познайомили їх із "оригінальною Ізаурою", бразильською акторкою Луселією Сантос.
Ми дізналися, як живуть, про що мріють і як ставляться до свого екзотичного імені ці Ізаури?