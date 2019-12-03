Як добре ви знаєте, що таке НАТО. Тест

Цього року НАТО виповнилось 70 років й лідери країн членів збираються у Лондоні, щоб відзначити цей ювілей. Що ви знаєте про альянс і його стосунки з Україною?

Стосунки України з НАТО почали стрімко розвиватися після анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі. З того часу і ставлення українців до НАТО стало переважно позитивними.

Військовий та оборонний союз НАТО виник після завершення Другої світової війни й був головною противагою СРСР та країнам Варшавського договору.

Головне, що приваблює у військовому альянсі - це стаття 5 договору: напад на будь-яку державу-члена вважається нападом на усіх союзників.

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