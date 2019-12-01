Копирайт изображения Brighton Pictures Image caption У Вероніки Дідусенко є п'ятирічний син

"Вимоги для участі у "Міс Світу" є дискримінаційними... їм у ХХІ столітті немає місця".

24-річна модель Вероніка Дідусенко торік стала переможницею конкурсу "Міс Україна 2018" - але її позбавили звання, коли організатори дізналися, що вона є мамою.

Правила змагань забороняють будь-кому, в кого є діти, брати участь у "Міс Світу".

Зараз Вероніка, яка має п'ятирічного сина, вирішила подати позов проти конкурсу через його правила.

"Я хочу змінити їх, кинути виклик. Я хочу переконатися, що правила "Міс Світу" змінюються з часом", - розповіла вона в ефірі Радіо 1 Newsbeat.

"Я хочу зробити їх більш придатними до сучасності, аби вони відображали реальність сучасних жінок, які можуть ідеально балансувати між своєю кар'єрою та особистим життям", - зазначає пані Дідусенко.

Вероніка каже, що брала участь у конкурсі "Міс Україна", щоб розвинути власний благодійний проєкт, і здивувалася, коли її визнали переможницею.

Вона мала представляти Україну на конкурсі "Міс Світу", але через чотири дні її дискваліфікували.

"Це було для мене принизливо і образливо", - каже вона.

"Я відчувала себе так погано, тому що це не просто моя історія, це історія тисяч жінок по всьому світу, які, можливо, хочуть взяти участь, але не мають можливості, тому що вони є матерями".

Вероніка зізнається, що бачила правила у формі заявки, але каже, що її спонукали брати участь організатори.

"Чому жінці має бути заборонена участь тільки тому, що вона мати? Це не має жодного сенсу", - вважає Вероніка Дідусенко.

"Бути мамою не має жодних наслідків для моєї здатності бути професіоналом, бути успішною моделлю або робити свою роботу. Отже, ці правила не мали для мене жодного сенсу", - наголошує вона.

Голову та виконавчого директора організації "Міс Світу" Джулію Морлі в інтерв'ю у 2018 році запитали про це правило.

"Коли ви намагаєтесь змусити всесвітню організацію погодитися, ви маєте звернути увагу на кожного, а вони голосують за те, що є прийнятним", - сказала вона Good Morning Britain.

"Щоб я не відчувала або що б не відчувала Європа - це одне, але що може відчувати решта світу, коли їм доведеться брати до уваги різні їхні релігії та різні речі...

"Якщо ви можете зрозуміти: ми не просто маємо власні переконання, ми маємо враховувати переконання інших. Тож те, що ми намагаємось зробити, це втримати рівновагу", - зазначила пані Морлі.

А у 2014 році директорка конкурсу "Міс Англія" Енджі Біслі заявила, що переможницям буде важко розподілити свою увагу між цією роллю та обов'язками мами.

"Це однакове несправедливо щодо дитини та її родини - забирати мати на рік, поки вона подорожує земною кулею, допомагаючи благодійним програмам для дітей", - сказала вона у заяві ITV.

"Це викликає питання про те, хто б піклувався про дитину/дітей, матері яких пощастило перемогти", - додала вона.

Але Вероніка каже, що її син "прекрасно розвинений хлопчик", і причина цього в тому, що він подорожував по всьому світу з нею під час її кар'єри.

"Він побачив стільки країн у своєму віці. З моєї точки зору, він набагато розвинений, ніж інші діти. Тож аргумент Міс Світу, що вони турбуються про добробут дітей... для мене це абсолютна нісенітниця", - зазначає вона.

Вероніка каже, що сподівається, що вжиття юридичних заходів змусить "Міс Світу" змінити своє правило. Конкурс проходить цього року в Лондоні 14 грудня.

Її представляє адвокат з прав людини Раві Найк, який стверджує, що відповідно до Закону про рівність 2010 року політика відбору на конкурс є дискримінаційною.

"Я хочу, щоб "Міс Світу" змінила ці правила, щоб зробити конкурси краси інклюзивними для всіх", - каже Вероніка Дідусенко.

"Тому що інклюзивні змагання можуть допомогти порушити гендерні стереотипи, створити професійні можливості для учасниць та допомогти розширити можливості жінок", - додає українська модель.

"Наприклад, будинки моди регулярно допускають вагітних жінок, жінок з пишними формами та моделей різного віку на подіум. Тож конкурсам краси потрібно слідувати їхній позиції", - наголошує Вероніка Дідусенко.

Newsbeat звернулася до "Міс Світу" за коментарем.

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