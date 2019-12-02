Копирайт изображения Уніан

Вже 12 днів голодує адвокатка загиблих героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, яка вимагає відновити розслідування справ щодо злочинів на Майдані в 2014 році.

Раніше їх розслідувала Генпрокуратура, однак у вересні Верховна Рада запустила масштабну реформу.

Як результат прокуратура втратила всі функції слідства, справи передаються до інших органів - ДБР, СБУ, НАБУ. Це спричинило багато критики, яка стосувалася в тому числі і перспектив розслідування справ про злочини на Майдані.

Колишній керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що робота слідчих у справах Майдану фактично припинена. Слідчі не можуть перейти працювати до ДБР, куди й передали ці справи.

Ніякої трагедії немає, запевняє у відповідь на ці побоювання головний військовий прокурор Віктор Чумак.

Пан Чумак є фаховим юристом, який обіймав керівні посади у військових формуваннях. Був членом команди Петра Порошенка, коли той виграв президентські вибори у 2014 році, але потім залишив фракцію БПП і підтримав на наступних президентських виборах Анатолія Гриценка.

Кореспонденти BBC зустрілися з паном Чумаком, аби дізнатися, на якій стадії резонансні розслідування, які вела ця прокуратура.

Він, як правник, гарно орієнтується в деталях, але при цьому не коментує конкретні справи. Так само, як не коментує і саму реформу, за якою військова прокуратура перестане існувати у нинішньому вигляді.

Про справи Майдану

Нещодавно в Генпрокуратурі виник конфлікт через відмову керівника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка пройти переатестацію.

Нове керівництво Генпрокуратури просило пана Горбатюка зробити це, однак він відмовився, тому що вважає її незаконною.

Копирайт изображения Уніан Image caption Сергій Горбатюк був керівником департаменту спецрозслідувань ГПУ, який займався злочинами під час Євромайдану, а також справами високопосадовців часів експрезидента Віктора Януковича. Його звільнили у жовтні.

"Але закон цей, вибачте, ніхто не визнав неконституційним. Більше того, закон передбачає, що порядок проведення атестації визначає генеральний прокурор. І суд не скасував жодного порядку, визначеного генеральним прокурором. Тобто люди повинні іти і робити", - коментує цю ситуацію Віктор Чумак.

За його словами, якщо хтось вважає такі дії незаконними, то нехай іде до суду: "Іди до суду, скасовуй порядок, звертайся через депутатів до Конституційного суду, доводь, що це незаконно, і все стане на свої місця".

"А то "я не хочу проходити атестацію", "я настільки важливий у системі прокуратури, що ви мене повинні перевести просто так". От і вся історія", - пояснює головний військовий прокурор.

Згідно з реформою прокуратури, всі справи Майдану тепер переходять до ДБР. Однак на цьому шляху виникла проблема, пов'язана з переведенням слідчих, які вели це розслідування.

Минулого тижня адвокатка Євгенія Закревська навіть оголосила голодування через загрозу зупинки слідства.

У ситуацію довелося втрутитися президенту.

"Ніхто не дозволить зливати справи Майдану", - заявив він у п'ятницю і запевнив, що 3 грудня парламент ухвалить зміни до закону про ДБР, які запустять процес розслідування.

"Якби Горбатюк залишився в Генпрокуратурі, у нього був би вибір: або піти працювати прокурором - і так дуже багато його колег робить - або піти в ДБР слідчим, на яку посаду, невідомо", - пояснює ситуацію Віктор Чумак.

Він висловив сподівання, що 3 грудня Рада проголосує необхідний закон і Євгенія Закревська припинить своє голодування.

"Женя (Євгенія Закревська - Ред.) казала, що терміново потрібно проводити слідчі дії, терміново проводити слідчі експерименти. Не питання", - каже пан Чумак.

За його словами, замість Горбатюка тепер обов'язки виконує Іван Бабенко:

"Він разом із процесуальними прокурорами - прокурори можуть виконувати слідчі дії - спланували слідчий експеримент. І слідчі експерименти наступного тижня будуть проведені. Жодної зупинки немає".

Справа Іловайська. До завершення ще далеко

У кінці листопада Головна військова прокуратура передала справу про Іловайськ до Служби безпеки для подальшого розслідування. Це викликало неабиякий резонанс.

Деякі експерти розкритикували таке рішення та назвали його свідченням того, що керівництво країни не зацікавлене в ефективному розслідуванні цієї справи.

Однак Віктор Чумак запевняє, що це пов'язано виключно з тим, що у військової прокуратури більше немає функції слідства.

Image caption Генштаб у відповаідь на запит BBC News Україна влітку повідомив, що українська армія втратила у боях за Іловайськ у серпні 2014 року 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 перебували у полоні.

За його словами, у цій справі є багато підозр російським військовим, які стосуються вчинення агресивного нападу на Україну. "Справа розслідувалася виключно в цьому напрямку, в контексті агресивної війни проти України", - запевняє головний військовий прокурор.

При цьому, він дає зрозуміти, що проти українських посадовців ніяких підозр немає. Петро Порошенко є свідком у справі, тому його і викликали на допит.

"Я не знаю, чому Петро Олексійович не прийшов, він там свідок", - каже Віктор Чумак.

Він пояснює, що у цій справі проводиться величезна кількість експертиз: військових, військово-політичних, військово-технічних. Тому до завершення розслідування ще далеко.

"Пів року - це точно ще. Але я знову вам кажу, справа розслідувалася як злочини, вчинені РФ з метою ведення агресивної війни проти України. І це кваліфікація цієї справи. Вона не розслідувалася як халатність, службова недбалість чи військові якісь злочини", - пояснює він.

При цьому пан Чумак не виключив, що нові підозри можуть з'явитися пізніше. Він також припустив, що окремі елементи цієї справи можуть розсекретити, адже досі ці матеріали під грифом "секретно".

"З Матіосом не спілкуюсь"

Віктор Чумак каже, що не спілкується зі своїм попередником Анатолієм Матіосом і не знає, як службова інформація про огляд трьох українських кораблів, які нещодавно повернула Росія, потрапила до нього.

21 листопада пан Матіос опублікував неофіційний звіт щодо стану трьох українських кораблів, які повернулися з анексованого Росією Криму.

У ньому вказується, що з суден зникла не лише зброя та рації, а й предмети побуту, такі як унітази, ліхтарі та кухонна плита.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Найбільше постраждав корабель "Бердянськ", у якого є кілька пробоїн та пошкодження від осколків

"Я так розумію, що певні посадові особи прокуратури південного регіону підтримують хороший зв'язок з колишнім військовим прокурором і надали йому всі ці матеріали. Зрозуміло, що це буде враховано при проведенні атестації, під час перевірки на доброчесність і таке інше", - коментує цю ситуацію Віктор Чумак.

Про свої стосунки з Матіосом каже: "Я з ним ніяк не спілкуюся".

За його словами, військові прокурори обов'язково повинні були оглядати військові кораблі. "Більше того, скажу вам, що військові прокурори брали участь у передачі цих кораблів, ми це все контролювали, абсолютно все правильно, питань немає", - каже він.

При цьому, каже Чумак, Росія намагалася "втюхати" ці кораблі як речові докази в рамках їхньої кримінальної справи. Україна на це не погодилася.

"І вони передавалися в рамках рішення Міжнародного трибуналу ООН по морському праву".

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення, згідно з яким Росія мала негайно звільнити моряків та захоплені кораблі.

Кораблі українська сторона прийняла "у дуже поганому стані". Через це, за словами Віктора Чумака, буде відкрито кримінальну справу про розкрадання.

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