Краса на Донбасі: як обирали найкрасивішу українку на візку
На Донбасі пройшов конкурс "Краса без обмежень 2019" - щорічний конкурс для дівчат з інвалідністю.
Заявки на участь в конкурсі надсилали дівчата з усієї України. У конкурсі, крім зовнішності, оцінювали ораторське мистецтво, активну позицію з питань інклюзії.
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Конкурсантки танцювали, слухали лекції і виступали самі, мали фотосесії та пекли піцу.
"Під час цього конкурсу дівчата в першу чергу самі розкривають себе. Для когось цей конкурс - це можливість вирватися зі своїх чотирьох стін, почати нове спілкування, отримати нові знайомства. Всі їдуть додому звідси щасливими", - розповідає співорганізатор конкурсу і володарка титулу "Краса без обмежень-2016" Оксана Кононець.
Три роки тому, коли Оксана виграла свій конкурс краси, її запитували: "А що і для вас роблять такі конкурси?".
Саме тому, каже дівчина, конкурси краси потрібні, щоб показати, що немає жодних канонів краси, що, "якщо всередині - вогонь, то не важливо, у якому ти стані ззовні".
Конкурс "Краса без обмежень 2019" проходив п'ять днів, цього року його темою була "Аліса у країні Чудес". Починався конкурс у Краматорську, де учасниці також проходили реабілітацію у соціальному центрі. Фінал відбувся у Слов'янську.
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