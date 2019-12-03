Краса на Донбасі: як обирали найкрасивішу українку на візку

На Донбасі пройшов конкурс "Краса без обмежень 2019" - щорічний конкурс для дівчат з інвалідністю.

Копирайт изображения фото огранізаторів конкурсу "Краса без обмежень"

Заявки на участь в конкурсі надсилали дівчата з усієї України. У конкурсі, крім зовнішності, оцінювали ораторське мистецтво, активну позицію з питань інклюзії.

Копирайт изображения фото огранізаторів конкурсу "Краса без обмежень" Image caption Титул "Міс Краса без обмежень - 2019" отримала Олена Корабльова з Кривого Рогу

Конкурсантки танцювали, слухали лекції і виступали самі, мали фотосесії та пекли піцу.

Копирайт изображения фото огранізаторів конкурсу "Краса без обмежень"

"Під час цього конкурсу дівчата в першу чергу самі розкривають себе. Для когось цей конкурс - це можливість вирватися зі своїх чотирьох стін, почати нове спілкування, отримати нові знайомства. Всі їдуть додому звідси щасливими", - розповідає співорганізатор конкурсу і володарка титулу "Краса без обмежень-2016" Оксана Кононець.

Копирайт изображения фото огранізаторів конкурсу "Краса без обмежень" Image caption "Першою віцеміс - 2019" стала Наталія Давиденко з Черкас, а третє місце отримала Віолетта Кочішвілі з Первомайська

Три роки тому, коли Оксана виграла свій конкурс краси, її запитували: "А що і для вас роблять такі конкурси?".

Копирайт изображения фото огранізаторів конкурсу "Краса без обмежень"

Копирайт изображения фото огранізаторів конкурсу "Краса без обмежень"

Саме тому, каже дівчина, конкурси краси потрібні, щоб показати, що немає жодних канонів краси, що, "якщо всередині - вогонь, то не важливо, у якому ти стані ззовні".

Копирайт изображения фото огранізаторів конкурсу "Краса без обмежень"

Конкурс "Краса без обмежень 2019" проходив п'ять днів, цього року його темою була "Аліса у країні Чудес". Починався конкурс у Краматорську, де учасниці також проходили реабілітацію у соціальному центрі. Фінал відбувся у Слов'янську.

Копирайт изображения фото огранізаторів конкурсу "Краса без обмежень"

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