Короткий посібник з мастурбації для жінок

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Увага: матеріал тільки для дорослих!

Тема жіночої мастурбації переважно лишається табуйованою. Напевно, ви читаєте цю статтю десь у куточку, озираючись, чи не косяться на вас перехожі. Зізнаюся: навіть пишучи цю статтю, я різко прикривала нотатки, якщо колеги підходили запросити мене на чашку чаю.

Жінкам негоже говорити про мастурбацію - але так бути не повинно. Як показують дослідження, жінки мастурбують так само часто, як і чоловіки; проте далеко не всі жінки відкрито обговорюють цю тему.

Шведи навіть вигадали нове слово на позначення жіночої мастурбації, адже традиційні терміни міцно асоціюються зі "світом чоловіків", а отже можуть бути перешкодою для відвертих жіночих розмов.

Щоб допомогти нам усім струсити з себе соціальні обмеження, ми розробили короткий посібник з жіночого самозадоволення. Для цього ми розпитали жінок про їхній досвід, а також проконсультувалися з експертками, зокрема з Полуничною Сиреною (Strawberry Siren) - колишньою "Міс бурлеск" (Австралія) та авторкою майстер-класу "Пограй із кицею".

А тепер читайте далі - й чимскоріше вирушайте до ліжка.

Досліджуйте свої низини

Перший крок до успішної стимуляції - розуміння будови та функцій різних частин вашого тіла. Навіть якщо ви не знаєте, як деякі з них називаються, нехай вас це не бентежить - найважливіше, щоби ви вміли ними користуватися, кажуть експертки.

Ліза Лістер, авторка і засновниця вебсайту The Sassy She, радить досліджувати своє тіло й не зациклюватися на термінології.

"Було б чудово, якби у школі нас навчали технічних нюансів, але, на жаль, цього не відбувається. Терміни, звісно, корисні, але без них можна обійтися. Моя порада: пробувати, дізнаватися, як що відчувається, і якщо відчуття приємні - продовжувати!"

Щоби ми трохи підтягнули знання з анатомії, Ліза пропонує кілька прямих і простих визначень зі своєї книжки "Полюбіть свій жіночий рельєф" (Love You Lady Landscape).

Вульва: "Це зовнішня частина ваших жіночих органів. До неї входять клітор, статеві губи, уретра і вхід у вагіну. Її отвір має форму мигдалю".

Клітор: "Говорячи про клітор, люди зазвичай мають на увазі лише його голівку - надзвичайно чутливу зовнішню частину; але цей схожий на квасолинку горбочок, який ви можете спостерігати у вульві, - лише верхівка айсберга. Окрім клітора, немає інших органів, чиєю єдиною функцією було б приносити задоволення".

Вагіна (піхва): "Це м'язовий орган, який пульсує - стискається і розслабляється; він іде від шийки матки до отвору вульви".

Ліза також стверджує, що для максимального задоволення важливо стежити за своїм менструальним циклом.

"Дехто помічає, що схильність до ігор і досліджень посилюється у дні навколо овуляції. Перед місячними вам, можливо, не надто хочеться мастурбувати, але оргазми зазвичай бувають набагато потужніші, навіть якщо знадобиться більше часу, щоб їх досягти".

З майстер-класу Полуничної Сирени "Пограй із кицею" можна почерпнути багато корисних вправ, що дозволять ближче познайомитися з різними частинами власного тіла.

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Практикум від Полуничної Сирени - "Підйом!"

Ця вправа дозволяє познайомитись з кількома різними органами: "Кінчиками пальців легенько постукуйте по лобковій кістці над клітором, щоб пробудити вульву. Можна також легенько притискати це місце чи потирати його круговими рухами".

Працюйте руками

Можливо, ви спантеличені великим асортиментом вібраторів у формі звіряток чи неонових фалоімітаторів? Що ж, наші дівчата вважають, що найкраще користуватися тим, що ми маємо від природи.

На думку Лізи, секс-іграшки приносять певну користь, зокрема, мотивують новачка увійти у гру самозадоволення; втім, залежності від них краще уникати.

"Найцікавіше й найприємніше робити це руками", - каже вона.

"Як на мене, іграшки можуть притупляти відчуття. Бажано пестити себе самостійно - це пробуджує грайливість і дає краще розуміння того, які відчуття і яка швидкість вам найбільше до вподоби".

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Практикум від Полуничної Сирени - "Ножиці"

Випробуйте вправність ваших пальчиків! "Склавши вказівний і середній пальці у латинську літеру V, розмістіть їх обабіч статевих губ. Тоді зводьте їх разом; при цьому легенько погойдуйте і перебирайте кінчиками пальців, стискайте і трохи підіймайте статеві губи".

Подружіться з клітором

"Ваш клітор - дивовижний орган", - каже Ліза. Як уже згадувалося, це не лише його зовнішня частина, що нагадує квасолину. "Ця частина вульви має найбільше нервових закінчень - понад 8000. Це вдвічі більше, ніж у пенісі. Тому клітор - потужне джерело насолоди".

Цей на перший погляд скромний орган насправді зовсім не скромний, пояснює Ліза. "Ця крихітна ерогенна зона передає приємні відчуття 15 тисячам інших нервів тазової області. Ось чому, сягнувши піку, вам здається, що оргазм охоплює все тіло".

Практикум від Полуничної Сирени - "Принцеса та її горошина"

Ця вправа - втілення найсміливіших фантазій! "Пересвідчившись, що ваш палець гладенький і вологий, повільно відтягніть каптурик клітора і ніжно погладжуйте його голівку. Можна робити це мініатюрним круговим рухом, якщо вам так подобається".

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Не лише в оргазмі щастя

Мастурбація не зводиться до самого лише оргазму, хоч би яким прекрасним він не був.

Важливо отримувати задоволення від усього процесу, а не гнатися до фінішу. На етапі початкового збудження вам допоможуть лубриканти.

Ліза переконана, що вміння насолоджуватися прелюдією піде на користь вашим стосункам.

"Ні в чому собі не відмовляйте. Подаруйте собі усю повноту досвіду - спостерігайте, експериментуйте, бавтеся. Таким чином ви краще знатимете своє тіло; відповідно, у стосунках ви почуватиметесь впевненіше і зможете точно описати, чого і як вам хочеться".

Практикум від Полуничної Сирени - "Равлик"

Ця вправа прекрасно підходить, щоб розігрітися: "Починаючи з основи вагіни, легесенько, у темпі равлика протягніть кінчик пальця у напрямку клітора. Не занурюйте палець надто глибоко - краще не торкатися уретри".

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