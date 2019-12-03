Найкраща музика і мобільні додатки 2019 року від Apple
Компанія Apple підбиває підсумки 2019 року списком найкращої музики і мобільних додатків.
Найкраща музика року
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Цьогоріч Apple анонсувала власну премію - Apple Music Awards. Щороку компанія визначатиме кращих виконавців та композиції у кількох номінаціях.
Під час вибору переможців враховується думка редакторів Apple Music, а також кількість прослуховувань тієї чи іншої композиції у стрімінговому сервісі.
Ось, хто став лауреатами Apple Music Awards 2019:
- "Артист року": Біллі Айліш
- "Прорив року": Lizzo
- "Пісня року": "Old Town Road" репера Lil Nas X
- "Альбом року": "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Біллі Айліш
Найкращі додатки
Також в Apple визначилася із найкращими додатками року за версією власної редакції.
Найкращою мобільною програмою для iPhone компанія визнала Spectre Camera - це альтернативний додаток для зйомки фото, який, з-поміж іншого, дає змогу робити знімки на довгій витримці.
Програма платна: у магазині AppStore її можна придбати за $3,99.
У категорії "Гра року для для iPhone" найкращою обрали "Sky: Children of the Light".
Це пригодницька гра, в якій користувачам доведеться повернути зниклі з неба зірки.
А ось - список додатків, які користувачі айфонів завантажували цього року найчастіше.
Найпопулярніші безкоштовні додатки:
- YouTube
- Snapchat
- TikTok
- Messenger
- Gmail
- Netflix
- Google Maps
- Amazon
Найпопулярніші платні додатки:
- Facetune
- HotSchedules
- Dark Sky Weather
- The Wonder Weeks
- AutoSleep Tracker
- TouchRetouch
- Afterlight
- Procreate Pocket
- Sky Guide
- Toca Hair Salon 3
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