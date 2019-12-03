Найкраща музика і мобільні додатки 2019 року від Apple

Копирайт изображения Getty Images Image caption Біллі Айліш - лауреатка Apple Music Awards в номінації "Артист року"

Компанія Apple підбиває підсумки 2019 року списком найкращої музики і мобільних додатків.

Найкраща музика року

Цьогоріч Apple анонсувала власну премію - Apple Music Awards. Щороку компанія визначатиме кращих виконавців та композиції у кількох номінаціях.

Під час вибору переможців враховується думка редакторів Apple Music, а також кількість прослуховувань тієї чи іншої композиції у стрімінговому сервісі.

Ось, хто став лауреатами Apple Music Awards 2019:

"Артист року" : Біллі Айліш

Біллі Айліш "Прорив року" : Lizzo

Lizzo "Пісня року" : "Old Town Road" репера Lil Nas X

"Old Town Road" репера Lil Nas X "Альбом року": "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Біллі Айліш

Копирайт изображения Getty Images Image caption Lil Nas X, автор найкращої пісні 2019 року, за версією Apple

Найкращі додатки

Також в Apple визначилася із найкращими додатками року за версією власної редакції.

Найкращою мобільною програмою для iPhone компанія визнала Spectre Camera - це альтернативний додаток для зйомки фото, який, з-поміж іншого, дає змогу робити знімки на довгій витримці.

Програма платна: у магазині AppStore її можна придбати за $3,99.

Копирайт изображения Apple Image caption Spectre Camera - мобільний додаток року для iPhone

У категорії "Гра року для для iPhone" найкращою обрали "Sky: Children of the Light".

Це пригодницька гра, в якій користувачам доведеться повернути зниклі з неба зірки.

Копирайт изображения Apple Image caption Sky: Children of the Light - найкраща мобільна гра року

А ось - список додатків, які користувачі айфонів завантажували цього року найчастіше.

Найпопулярніші безкоштовні додатки:

YouTube

Instagram

Snapchat

TikTok

Messenger

Gmail

Netflix

Facebook

Google Maps

Amazon

Копирайт изображения Unsplash

Найпопулярніші платні додатки:

Facetune

HotSchedules

Dark Sky Weather

The Wonder Weeks

AutoSleep Tracker

TouchRetouch

Afterlight

Procreate Pocket

Sky Guide

Toca Hair Salon 3

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!