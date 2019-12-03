Найкраща музика і мобільні додатки 2019 року від Apple

  • 3 грудня 2019
Біллі Айліш Копирайт изображения Getty Images
Image caption Біллі Айліш - лауреатка Apple Music Awards в номінації "Артист року"

Компанія Apple підбиває підсумки 2019 року списком найкращої музики і мобільних додатків.

Найкраща музика року

Цьогоріч Apple анонсувала власну премію - Apple Music Awards. Щороку компанія визначатиме кращих виконавців та композиції у кількох номінаціях.

Під час вибору переможців враховується думка редакторів Apple Music, а також кількість прослуховувань тієї чи іншої композиції у стрімінговому сервісі.

Ось, хто став лауреатами Apple Music Awards 2019:

  • "Артист року": Біллі Айліш
  • "Прорив року": Lizzo
  • "Пісня року": "Old Town Road" репера Lil Nas X
  • "Альбом року": "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Біллі Айліш
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Image caption Lil Nas X, автор найкращої пісні 2019 року, за версією Apple

Найкращі додатки

Також в Apple визначилася із найкращими додатками року за версією власної редакції.

Найкращою мобільною програмою для iPhone компанія визнала Spectre Camera - це альтернативний додаток для зйомки фото, який, з-поміж іншого, дає змогу робити знімки на довгій витримці.

Програма платна: у магазині AppStore її можна придбати за $3,99.

Копирайт изображения Apple
Image caption Spectre Camera - мобільний додаток року для iPhone

У категорії "Гра року для для iPhone" найкращою обрали "Sky: Children of the Light".

Це пригодницька гра, в якій користувачам доведеться повернути зниклі з неба зірки.

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Image caption Sky: Children of the Light - найкраща мобільна гра року

А ось - список додатків, які користувачі айфонів завантажували цього року найчастіше.

Найпопулярніші безкоштовні додатки:

  • YouTube
  • Instagram
  • Snapchat
  • TikTok
  • Messenger
  • Gmail
  • Netflix
  • Facebook
  • Google Maps
  • Amazon
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Найпопулярніші платні додатки:

  • Facetune
  • HotSchedules
  • Dark Sky Weather
  • The Wonder Weeks
  • AutoSleep Tracker
  • TouchRetouch
  • Afterlight
  • Procreate Pocket
  • Sky Guide
  • Toca Hair Salon 3

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