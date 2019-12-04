Як музей перемальовує картини, щоб привернути увагу до змін клімату

Копирайт изображения WWF SPAIN / MUSEO DEL PRADO

Природоохоронна організація WWF та музей Прадо об'єднали зусилля, щоб привернути увагу до загрозливих змін клімату в той час, як політичні лідери та дипломати збираються на кліматичній конференції COP25 у столиці Іспанії Мадриді.

Разом вони відібрали чотири шедеври з колекції Прадо, щоб висвітлити екологічні наслідки різних явищ, пов'язаних зі змінами клімату.

Конференція мала відбутися в Чилі, але уряд країни скасував її через заворушення.

"Філіпп IV верхи" Дієго Веласкеса...

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... висвітлює проблему підвищення рівня моря.

Копирайт изображения WWF Spain / Museo del Prado

"Парасолька" Франсіско де Гоя...

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... показує драму кліматичних біженців.

Копирайт изображения WWF Spain / Museo del Prado

"Переправа Харона через річку Стікс" Йоахіма Патініра...

Копирайт изображения Museo del Prado

... ілюструє вплив екстремальної посухи на річку та посіви.

Копирайт изображения WWF Spain / Museo del Prado

"Хлопчики на пляжі" Хоакіна Сорольї...

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...показують зникнення видів.

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