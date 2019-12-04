Як музей перемальовує картини, щоб привернути увагу до змін клімату
Природоохоронна організація WWF та музей Прадо об'єднали зусилля, щоб привернути увагу до загрозливих змін клімату в той час, як політичні лідери та дипломати збираються на кліматичній конференції COP25 у столиці Іспанії Мадриді.
Разом вони відібрали чотири шедеври з колекції Прадо, щоб висвітлити екологічні наслідки різних явищ, пов'язаних зі змінами клімату.
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Конференція мала відбутися в Чилі, але уряд країни скасував її через заворушення.
"Філіпп IV верхи" Дієго Веласкеса...
... висвітлює проблему підвищення рівня моря.
"Парасолька" Франсіско де Гоя...
... показує драму кліматичних біженців.
"Переправа Харона через річку Стікс" Йоахіма Патініра...
... ілюструє вплив екстремальної посухи на річку та посіви.
"Хлопчики на пляжі" Хоакіна Сорольї...
...показують зникнення видів.
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