Як музей перемальовує картини, щоб привернути увагу до змін клімату

  • 4 грудня 2019
картина Копирайт изображения WWF SPAIN / MUSEO DEL PRADO

Природоохоронна організація WWF та музей Прадо об'єднали зусилля, щоб привернути увагу до загрозливих змін клімату в той час, як політичні лідери та дипломати збираються на кліматичній конференції COP25 у столиці Іспанії Мадриді.

Разом вони відібрали чотири шедеври з колекції Прадо, щоб висвітлити екологічні наслідки різних явищ, пов'язаних зі змінами клімату.

Конференція мала відбутися в Чилі, але уряд країни скасував її через заворушення.

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"Філіпп IV верхи" Дієго Веласкеса...

Felipe IV a Caballo (Philip IV on Horseback) by Diego Velázquez Копирайт изображения Museo del Prado
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... висвітлює проблему підвищення рівня моря.

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WWF's version of Velázquez's Felipe IV a Caballo Копирайт изображения WWF Spain / Museo del Prado
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"Парасолька" Франсіско де Гоя...

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El quitasol (The Parasol) by Francisco de Goya Копирайт изображения Museo del Prado
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... показує драму кліматичних біженців.

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WWF's version of Goya's El quitasol (The Parasol) Копирайт изображения WWF Spain / Museo del Prado
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"Переправа Харона через річку Стікс" Йоахіма Патініра...

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El paso de la laguna Estigia (Landscape with Charon Crossing the Styx) by Joachim Patinir Копирайт изображения Museo del Prado
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... ілюструє вплив екстремальної посухи на річку та посіви.

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WWF version of El paso de la laguna Estigia (Landscape with Charon Crossing the Styx) by Joachim Patinir Копирайт изображения WWF Spain / Museo del Prado
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"Хлопчики на пляжі" Хоакіна Сорольї...

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Niños en la playa (Boys on the Beach) by Joaquín Sorolla Копирайт изображения Museo del Prado
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...показують зникнення видів.

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WWF's version of Niños en la playa (Boys on the Beach) by Joaquín Sorolla Копирайт изображения WWF Spain / Museo del Prado
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Усі фотографії захищені авторським правом.

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