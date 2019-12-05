Істина десь поруч? Фото НЛО виставили на аукціон

Біллі Маєр - громадянин Швейцарії, який у 1970-ті роки стверджував, що контактував з прибульцями із зоряного скупчення Плеяди і мав фотографії, які це доводять.

Вони були опубліковані у книзі колишнього пілота ВПС США Венделла С. Стівенса 1979 року, а пізніше з'явилися у рекламних матеріалах науково-фантастичного американського серіалу "Цілком таємно".

Тепер їх виставили на аукціон Sotheby's у США - як частину лоту, присвяченого космічній фотографії.

Едуард Альберт "Біллі" Маєр стверджує, що вперше контактував з інопланетянами у 1942 році, коли йому було 5 років, і підтримував із ними регулярний контакт протягом усього життя.

Ця серія зображень була зроблена у Швейцарії навесні 1976 року.

Цю фотографію використали на плакаті "Я хочу вірити", який висів у кабінеті спецагента ФБР Фокса Малдера, якого зіграв Девід Духовни у серіалі "Цілком таємно".

На вицвілих аматорських знімках видно розмиті металеві предмети у небі над горами Швейцарії.

І хоча пан Стівенс стверджував, що зображення не були відредаговані, інші уфологи дуже скептично до них ставляться.

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Усі зображення Біллі Маєра, люб'язно надані Sotheby's