У Сполучених Штатах палає політичний скандал, у який виявилася втягнутою Україна.

У центрі уваги - призупинення надання військової допомоги США для України.

Конгрес з'ясовує, чи намагався Дональд Трамп примусити у такий спосіб Володимира Зеленського зробити йому послугу та очорнити репутацію Джо Байдена перед президентськими виборами наступного року.

Днями демократи Палати представників США оприлюднили доповідь за підсумками розслідування, докази в якому називають "неспростовними".

У документі резюмують: Трамп вимагав від Зеленського ініціювати розслідування проти Гантера Байдена, сина ймовірного кандидата від демократів на майбутніх президентських виборах Джо Байдена.

У звіті стверджують, що Трамп поставив власні політичні інтереси вище за державні.

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