Книга року ВВС-2019 оголосила переможців. Хто вони?
BBC News Україна оголосила переможців 15-ї премії Книга року BBC, представленої у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Книгою року-2019 став роман Тамари Горіха Зерня "Доця" (Київ: Білка, 2019).
Церемонія, під час якої оголошували переможців, відбулася в Мистецькому Арсеналі - Національному культурно-музейному комплексі в Києві.
У номінації Дитяча книга року BBC-2019 перемогла книга "Сапієнси" Володимира Арєнєва (Харків: Ранок, 2019).
А премію в номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2019 здобула збірка нарисів Тараса Прохаська "Так, але..." (Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019).
Переможець у кожній категорії отримує премію у розмірі 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.
- Книга року ВВС: інтерактивний путівник
- Дитяча Книга року ВВС: інтерактивний путівник
- Книга року ВВС-Есеїстика: інтерактивний путівник
Видавці "Книги року BBC", "Дитячої книги року BBC" та "Книги року BBC - Есеїстика" матимуть право використовувати логотипи премії BBC News Україна в наступних накладах книг-переможців.
Перемогу у конкурсі читацьких рецензій здобула Інна Долгушина за її рецензію на книгу Тамари Горіха Зерня "Доця". Вона отримує звання "Читач року 2019" та електронну книгу Kindle.
До журі конкурсу входять:
- Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"
- Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення
- Віталій Жежера, письменник, журналіст
- Тарас Лютий, філософ, письменник
- Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР
- Марта Шокало, головна редакторка ВВС News Україна.
Більше інформації про конкурс, а також відео та текстовий репортаж з церемонії нагородження можна знайти на сторінці Книга року ВВС-2019.
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