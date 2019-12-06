Хвостаті друзі на передовій: як тварини підтримують військових на Донбасі

Разом з українськими військовими у зоні конфлікту "служать" хвостаті друзі. Це коти, собаки та навіть морські свинки.

Для них Міністерство оборони України створило спеціальний альбом на своїй сторінці у Facebook.

Там є песики...

Копирайт изображения Facebook Міноборони, автор Аліна Комарова

Копирайт изображения Міністерство оборони/Facebook

Копирайт изображения Міністерство оборони/Facebook

...пухнасті котики...

Копирайт изображения Facebook Міноборони, автор Аліна Комарова

Копирайт изображения Міністерство оборони/Facebook

...морські свинки.

Копирайт изображения Міністерство оборони

"Ми не могли не створити окремий альбом для справжніх друзів і помічників наших хлопців на передовій! Про них не варто забувати", - підписало Міноборони альбом.

Копирайт изображения Facebook Міноборони, автор Аліна Комарова

Копирайт изображения Міноборони/Facebook

***

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!