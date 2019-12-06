Хвостаті друзі на передовій: як тварини підтримують військових на Донбасі
Разом з українськими військовими у зоні конфлікту "служать" хвостаті друзі. Це коти, собаки та навіть морські свинки.
Для них Міністерство оборони України створило спеціальний альбом на своїй сторінці у Facebook.
Там є песики...
...пухнасті котики...
...морські свинки.
"Ми не могли не створити окремий альбом для справжніх друзів і помічників наших хлопців на передовій! Про них не варто забувати", - підписало Міноборони альбом.
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