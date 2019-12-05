У школярів - проблеми з математикою. А ви змогли б краще?

Копирайт изображения unian Image caption Третина учнів не може зробити базові математичні розрахунки. На фото - українські школяри, які не мають стосунку до дослідження PISA.

Українські школярі мають проблеми з математикою. Третина учнів не досягає базового рівня знать, твердить глобальне дослідження освіти PISA.

600 тис. учнів одного віку дві години розв'язували схожі завдання у 79 країнах світу.

Як виявилося, за математичними навичками, 15-річні українські школярі мають гірші показники, ніж їхні естонські, польські, білоруські, російські однолітки, хоча кращі, ніж учні в Молдові та Грузії.

Це спростування міфу про ефективність радянської математичної системи освіти, заявили у Міносвіти і оголосили 2020 рік роком математики в Україні.

PISA не перевіряє, чи засвоїли учні освітню програми, чи лише формули, а оцінює, наскільки вони здатні використовувати їх в реальному житті. Математичні тести, які розв'язували, це, перш за все, завдання, прив'язані до практичного життя: вирахування площі горища у домі, розрахунок об'єму ліків чи ціни на скейтборд, залежно від вартостей деталей.

"Більшість українських учнів не здатні застосовувати свої знання для вирішення життєвих проблем, у різних нових обставинах. А саме ця здатність є запорукою успішного життя", - прокоментувала результати PISA ексочільниця Міносвіти Лілія Гриневич.

Пропонуємо перевірити себе і розв'язати схожі завдання. Ми взяли їх на оіційному сайті РISA

Правильні відповіді опублікуємо за добу, 6 грудня.

Задача №1

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Завдання:

1. Обчисліть площу підлоги горища будинку - квадрата ABCD. Площа підлоги горища (у метрах квадратних)

2. Обчисліть довжину відрізка EF - горизонтального ребра бетонного блоку. Довжина EF (у метрах)

Задача №2

Копирайт изображения Рisa.testportal.gov.ua

Завдання:

1. Порівняно з 1980 роком середній зріст 20-річних дівчат у 1998 році збільшився в середньому на 2,3 см і став дорівнювати 170,6 см. Яким був середній зріст 20-річних дівчат у 1980 році? Відповідь у см.

2. Поясніть, чому із графіка видно, що збільшення зросту дівчат у середньому уповільнюється після 12 років.

Задача №3

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Завдання:

1. Медична сестра хоче вдвічі збільшити час уведення розчину. Опишіть точно, як саме зміниться величина D, якщо t збільшиться вдвічі, а k і V при цьому залишаться тими самими.

2. Медичним сестрам також доводиться обчислювати об'єм розчину V відповідно до заданої швидкості капання D. Розчин, який уводять зі швидкістю 50 крапель за хвилину, необхідно ввести пацієнту упродовж 3 годин. Коефіцієнт капання для цього вливання дорівнює 25 крапель на мілілітр. Чому дорівнює об'єм розчину (у мл)?

Задача №4

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Завдання:

1. Іван хоче собі сам зібрати скейтборд. Яку найменшу та яку найбільшу суму йому доведеться заплатити в цьому магазині за всі компоненти скейтборду? Запишіть свою відповідь у зедах так: (a) Мінімальна сума: __ зедів. (b) Максимальна сума: __ зедів

2. Магазин пропонує три різні типи платформ, два різні комплекти коліс і два різні комплекти металевих і гумових деталей. Однак у магазині в наявності лише один набір тримачів для коліс. Скільки різних скейтбордів Іван може зібрати із деталей, що є в наявності в магазині? Варіанти відповідей: 6, 8, 10, 12.

Задача №5

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Завдання:

1. Гліб уклав договір із магазином минулого року. За минулий рік він витратив у цьому магазині загалом 52,50 зеда, з внеском за укладання договору включно. Скільки грошей витратив би Гліб, якби він, беручи напрокат таку саму кількість DVD-дисків, не укладав договору з магазином? Надайте відповідь у зедах.

2. Яку мінімальну кількість DVD-дисків треба взяти напрокат клієнтам, які уклали договір, щоб окупити ті кошти, які вони витратили на укладення договору? Обґрунтуйте свою відповідь.

Правильні відповіді ми опублікуємо за добу, 6 грудня.

В Україні тести пройшли майже 6 тис. учнів 15 років у 250 закладах освіти. Тести проходили письмово.

За результатами PISA, найкраще рахують школярі в Китаї, Сінгапурі і Тайвані. Найгірше - у Домініканській Республіці, на Філіппінах і у Косові. Україна - у середній частині рейтингу PISA.

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