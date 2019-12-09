Хто замерзне першим, якщо транзиту газу не буде

Копирайт изображения Getty Images Image caption У січні 2009 у південно-східній Європі замерзла навіть газова інфраструктура

Газові переговори між Україною і Росією поки що завершуються без конкретних результатів. Хто - в Україні та за її межами - може замерзнути, якщо до 1 січня сторони так і не підпишуть новий контракт на транзит?

"Україна цієї зими без транзиту не замерзне", - твердить міністр енергетики Олексій Оржель. Запаси газу в українських сховищах - максимальні за кілька останніх років.

Так само максимально заповнені, переважно російським "Газпромом", й європейські сховища. До підписання контракту чи весни газу має вистачити.

Проте ніхто не може передбачити, наскільки холодною буде ця зима, як можуть зрости ціни на газ у випадку "нульового" транзиту, і чи вистачить потужностей "труби", щоб вчасно доправити усім споживачам стільки газу, скільки треба.

Холодний південь Європи

Через Україну іде майже половина російського газу, призначеного для Європи.

Найбільші проблеми, як показав досвід попередньої "газової війни", що так само спалахнула через відсутність контракту десять років тому, у січні 2009 року, будуть у країн Південно-Східної Європи.

Це держави, які одночасно залежать від постачання російського газу та його доставки через Україну. Серед них - Греція, Болгарія, Румунія, Сербія, Боснія-Герцеговина, а також Молдова.

"По-перше, в ці країни газ іде лише через Україну, а по-друге, між цими країнами досі немає достатньої кількості інтерконекторів, тобто трубопроводів, які їх пов'язують. Також там немає великих сховищ газу, а також якихось альтернативних джерел постачання", - пояснює Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій.

Від 2009 року ЄС реалізував багато запобіжних кроків, як законодавчих, так і технічних, на випадок такої ситуації, розповідає Роман Ніцович, директор з досліджень Dixi Group.

"Провели стрес-тести, зокрема, й зі сценарієм відсутності транзиту через Україну. Вони побачили, що зараз проблем менше, але вони є. Очевидно, мова не йде про "мерзнути", але певна частина споживачів у цих країнах можуть бути відключені", - каже експерт.

Ситуацію в регіоні змінив "Турецький потік", який так само іде з Росії. Але дата його запуску, і то лише до Туреччини, - це 8 січня наступного року.

Проте, зауважує пан Марунич, "якби його не було, то їм би там був би повний швах". Наприклад, у Болгарії дефіцит газу за умови припинення транзиту через Україну становитиме близько 65%.

Проблемна Молдова

Копирайт изображения AFP Image caption Придністров'я є головним споживачем російського газу у Молдові і головним джерелом газових боргів

Найскладніша ситуація, за оцінками експертів, із Молдовою. Очікується, що у разі припинення транзиту російського газу, паливо туди може постачати Україна зі своїх сховищ. Принаймні, про таке домовляються Київ, Кишинів та Брюссель. Але це до того часу, як самі українці не відчують дефіцит пального, припускає Дмитро Марунич.

Натомість Роман Ніцович вказує на інший чинник:

"Технічних проблем немає, але є комерційна: хто купуватиме газ і хто за нього розраховуватиметься".

Експерт пояснює, що найбільшим споживачем газу у Молдові є Придністров'я, яке зараз не платить за контрактом з "Газпромом", при цьому борг покладається на Молдову.

"Чи можемо ми їм постачати газ, якщо не отримаємо плату?" - запитує Роман Ніцович.

Україна: Південь і Схід

Копирайт изображения UNIAN Image caption Україна максимально завантажила свої газові сховища. Транзит російського газу до Європи - також на максимальних позначках

В українських сховищах газу дійсно максимальні запаси - понад 21 млрд кубів.

Але якщо транзиту не буде, вони зменшуватимуться. Якщо кінець зими - початок весни будуть холодними, газу може вистачити не всім.

До того ж, потрібен певний час, аби підняти газ зі сховищ і подати його споживачам.

Якщо російський газ проходить від східного до західного кордону України приблизно за 36 годин, то приблизно ж стільки треба, щоб транспортувати його на схід країни із газових сховищ на заході.

Парадоксально, але проблеми можуть виникнути в регіонах, де зосереджений видобуток українського газу, - на сході країни.

"У цьому регіоні - це Харківська, Полтавська, Сумська області - видобуток газу є певною страховкою, але ж і регіон великий, - каже Дмитро Марунич. - А що буде на півночі Луганської області - взагалі невідомо".

Серед слабких місць також південь Донецької області, Маріуполь, де зосереджені великі промислові підприємства.

Але, каже експерт, як показав досвід січня 2009, чи не найпроблемнішим місцем може стати південь Одещини. Технічно туди може надійти газ за реверсом із Румунії, проте виникає практичне запитання: а чи буде у самої Румунії газ?

Втім, як нагадує Роман Ніцович, припинення транзиту газу і підвищення цін на нього може бути визнано надзвичайною ситуацією. Тоді запроваджуватимуться спеціальні процедури, серед яких і обмеження споживання.

"Так званих захищених споживачів - це побутові споживачі, підприємства та організації, що надають соціальні послуги (лікарні, школи, дитячі садки), а також виробників тепла - відключатимуть в останню чергу, якщо взагалі відключатимуть", - пояснює Роман Ніцович. І додає, що у першу чергу, в разі потреби, змінюватимуть графік роботи або ж відключатимуть промислові підприємства.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!