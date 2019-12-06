Джуліані наробив галасу в Києві і полетів. З ким його помітили?

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У середу стало відомо, що до Києва для зустрічей з нинішніми та колишніми українськими посадовцями прибув особистий адвокат Трампа Руді Джуліані. З ким він встиг побачитися і про що говорили?

Візит Джуліані до Києва ніяк не анонсувався - однією з перших про нього повідомила газета The New York Times.

За інформацією видання, Джуліані приїхав до України для збору свідчень, які мають допомогти Дональду Трампу у справі про імпічмент.

Поїздка організована під приводом зйомок документального серіалу для консервативного кабельного телеканалу One America News (OAN).

Шоу рекламують як "республіканську альтернативу" слуханням у Конгресі США, де докази зловживань Трампа вже називають "неспростовними".

Окрім того, припускають експерти, Джуліані має намір зібрати в Україні компромат на Джо Байдена - найімовірнішого суперника Трампа на майбутніх президентських виборах.

Луценко, Теліженко, Охендовський - в Будапешті

Перша серія зустрічей з українськими посадовцями, писала The New York Times, відбулася в Будапешті, де Джуліані встиг зустрітися з ексгенпрокурором Юрієм Луценком, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, екснардепом Андрієм Артеменком та колишнім головою ЦВК Михайлом Охендовським.

Під час цих розмов обговорювалися, зокрема, теми розслідування щодо сина Джо Байдена та можливе втручання України в американські вибори 2016 року.

Теліженко під час інтерв'ю також вкотре заявив, що у 2016 році, під час його роботи у посольстві України у Вашингтоні, йому нібито було доручено допомогти "демократичному оперативнику" зібрати компромат на Пола Манафорта - союзника Дональда Трампа, який нині відбуває покарання у в'язниці.

Шанель Ріон, журналістка каналу OAN, на якому виходить документальний серіал, у четвер оприлюднила фото зі зйомок інтерв'ю Луценка і навела його цитату про експосла США в Україні Марі Йованович: "Посол Йованович збрехала під присягою американському народу".

Йованович раніше свідчила у справі про імпічмент Трампа, і відомо, що президент США негативно оцінював її роботу.

Київські пригоди Джуліані

З Будапешта Джуліані вирушив до Києва і вже у четвер про зустрічі з ним один за одним почали повідомляти інші українські політики.

Спочатку про це у своєму фейсбуці написав позафракційний депутат Андрій Деркач. За його словами, з адвокатом Трампа вони обговорювали створення у Верховній Раді міжпарламентської групи "Друзі України СТОП корупція".

Деркач також розповів, що під час зустрічі мова йшла про "факти неефективного використання коштів" американських платників податків українськими чиновниками".

Спільне фото з Джуліані виклав і нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський.

"Розповів про плани створення слідчої комісії парламенту, основною метою якої буде розслідування фактів розкрадання багатомільярдних сум з українського бюджету в період президентства Порошенка і Януковича, можливої ​​легалізації цих коштів в іноземних юрисдикціях, зокрема, через інвестфонд Franklin Templeton, який оперує з США", - написав Дубінський.

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Трохи згодом фото з адвокатом Трампа у своєму твіттері оприлюднив нардеп Андрій Теліженко, з яким Джуліані вже бачився у Будапешті.

"Для всіх прихильників теорії змови: не секрет, що ми робимо. Правда розкриється", - написав він.

Пропустити Twitter допис , автор: @AndriyUkraineTe With America’s Mayor @RudyGiuliani prepping for tomorrow another hard working day in meetings with Mr. Shokin and Mr. Lutcenko. To all conspiracy theorist there is no secret on what we are doing.The TRUTH will come out. God Bless Ukraine and God Bless the United States of America pic.twitter.com/kOucxt2W8a — Andrii Telizhenko (@AndriyUkraineTe) 5 грудня 2019 р.

Теліженко також розповів про підготовку зустрічі Джуліані із ексгенпрокурорами Юрієм Луценком та Віктором Шокіним.

Саме Шокін очолював ГПУ, коли відомство проводило розслідування щодо компанії Burisma, до ради директорів якої входив син Джо Байдена.

Зрештою Шокіна звільнили, а Джо Байден заявив, що це рішення - його заслуга. Мовляв, саме він наполіг на зміні очільника ГПУ.

Опоненти Байдена використовують цю інформацію, як один із доказів його корупційної діяльності в Україні.

Активність у твіттері під час київського візиту не забував проявляти і сам Джуліані.

"Рахункова палата в Україні виявила ймовірно неналежне використання 5,3 мільярда доларів за часів адміністрації Обами, коли Байден був ключовою фігурою. Посольство Обами закликало Україну не розслідувати цю справу. Залишайтесь з нами, щоб дізнатися чому", - написав він напередодні ввечері.

Пропустити Twitter допис , автор: @RudyGiuliani The Accounts Chamber in Ukraine found an alleged misuse of $5.3B in U.S. funds during the Obama administration while Biden was “Point Man.”



Obama embassy urged Ukrainian police NOT to investigate!



Stay tuned to find out why. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 6 грудня 2019 р.

Вранці у п'ятницю Андрій Теліженко повідомив, що Джуліані залишив Київ: "Дякую, Руді Джуліані, за вашу роботу і те, що ви робите для Трампа, тому що ми боремося за правду! Сподіваюся незабаром побачити вас у Києві".

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