Найкращі кіноепізоди з їжею, які можна відтворити вдома

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У листопаді американські фанати студії "Дісней" нарешті отримали те, чого так довго чекали - на екрани вийшла стрічка "Леді та Блудько".

Це римейк класичного анімаційного фільму 1955 року, який відомий, зокрема, сценою зі спагеті та тюфтельками: собачки Леді та Блудько скріпляють свої романтичні стосунки тим, що розділяють порцію цієї популярної італійської страви.

Нагадаємо, що героїв зблизила - фізично й емоційно - одна довга вермішелина, яку вони випадково почали їсти із двох кінців.

На щастя, ця сцена потрапила і в римейк; офіційний трейлер показує її початок, але приховує кульмінаційний момент. Хіба ж можна було її вилучити? Ця сцена навіть породила новий розмовний вислів - "спагеті-поцілунок".

Утім, "Леді та Блудько" - не єдиний фільм, що пробуджує в нас апетит. Ось дев'ять легендарних кіноепізодів, що стосуються їжі.

Хрещений батько, 1972

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Цей фільм отримав три "Оскари" і був номінований ще на вісім. Хоч усі визнають "Хрещеного батька" одним із найкращих фільмів в історії кіно, мало хто згадує чудові кулінарні поради, що там звучать.

В одній зі сцен Пітер Клеменца вчить Майкла Корлеоне готувати ідеальний томатний соус. Навіщо? "А що як одного дня тобі треба буде нагодувати двадцятьох людей?" - каже Клеменца.

Глядачі дізнаються: головне, щоб помідори й томатна паста не прилипли до дна, а пікантності можна додати, притрусивши соус цукром і плеснувши туди винця.

А тепер приготуйте спагеті з тюфтельками!

Віллі Вонка і шоколадна фабрика, 1971

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Згода, тут ми дещо відступаємо від правил, адже їжі присвячений не один якийсь епізод, а весь цей фільм від початку і до кінця.

Та знайдіть бодай одну людину, яка б дивилася цей фільм у дитинстві й не мріяла про шпалери, які можна лизати! Або про чайні чашки, що ростуть на деревах - не лише їстівні самі собою, а ще й наповнені солодким нектаром.

Нарешті, хто ж не хотів піти - чи скоріше впасти - слідами Огастеса Ґлупа й черпати рідкий шоколад пригорщами просто з річки? Кожна дитина, яка дивилася цей фільм, мріяла відвідати шоколадну фабрику.

Гайда робити шоколадні трюфелі!

Смажені зелені помідори, 1991

Все очевидно з назви. І хоча центральна тема фільму - дружба (зі вкрапленням загадкового вбивства), він прославив на весь світ смажені зелені помідори, що їх подають у кафе "Зупинка" в штаті Алабама.

Це кафе - вигадка, але в нього є реальний прототип. Фільм знятий за мотивами книжки Фенні Флеґґ, чия тітонька Бесс Фортенберрі у 1932 році стала власницею кафе "Айрондейл".

Не дивно, що після виходу фільму в "Айрондейлі" не було відбою від туристів, і всі вони вимагали одну страву. Це досі так.

"Всі, хто приходить до нас уперше, замовляють смажені зелені помідори", - кажуть нинішні власники.

Фільм знімали у Джорджії і спеціально збудували імітацію кафе. Згодом це приміщення продали новим власникам, які зробили з нього справжній заклад харчування і назвали його… правильно, "Зупинка".

Ходіть зробіть чатні з зелених помідорів!

Кримінальне чтиво, 1994

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Ви щойно з кимось познайомились і хочете пригостити його напоєм на його вибір. Людина обирає найдорожчу позицію у меню. Ваші дії?

а) Купуєте цей напій, але обіцяєте собі, що більше не робитимете таких щедрих пропозицій

б) Просите хильнути ковточок, хвалите напій, а відтак берете участь у змаганнях із твісту.

У кривавому фільмі Тарантіно "Кримінальне чтиво" Вінсент Вега обирає друге, привівши Мію Воллес у ресторан Jack Rabbit Slim's. "Який чудовий молочний коктейль!" - каже Вінсент (насправді, його відгук менш цензурний, але зміст точно такий).

Для подальшого кулінарного натхнення фільм також містить славетний жарт про кетчуп. Пізніше, ще одна сцена звеличує фастфуд: персонаж Семюела Джексона Джулс пригощається чиїмось бургером: "Який смачний бургер! - каже він і зізнається, що нечасто куштує бургери, бо його дівчина - вегетаріанка. - Тож доводиться і мені бути вегетаріанцем".

Радимо опанувати рецепт хрустиків зі смаком полуничного коктейлю!

Коли Гаррі зустрів Саллі, 1989

Згадаймо про одну з найвідоміших сцен із їжею, з якої походить одна з найвідоміших кіноцитат. У фільмі "Коли Гаррі зустрів Саллі" двоє головних героїв обідають у нью-йоркському дайнері (це знімалося у закладі Katz's Delicatessen). Гаррі обирає бутерброд із пастрамі на житньому хлібі, а Саллі - сендвіч з індичкою.

Герої говорять про те, що "стосунки" не завжди такі, якими видаються; невдовзі розмова переходить у наочну демонстрацію з боку Саллі.

Вона входить у раж і завершує свій імпровізований виступ несамовитим "Так! Так! Так!" Це спонукає відвідувачку за сусіднім столиком мугикнути: "Мені те ж, що у неї". До речі, цю відвідувачку зіграла Естель Райнер - мати режисера цього фільму Роба Райнера.

Гості кафе Katz' тепер бачать на столику пам'ятний знак із текстом: "Тут Гаррі зустрів Саллі… бажаємо і вам того ж, що було у неї!"

Чому б вам сьогодні не приготувати сандвіч Рубена?

Неймовірні пригоди Білла і Теда, 1989

Коли Білл і Тед, двоє юних мандрівників у часі, привозять з минулого Наполеона, вони тимчасово лишають його з Діконом, молодшим братом Теда. Куди ж братик веде великого французького імператора? У ресторан Ziggy Pig, де Наполеона частують велетенським фірмовим морозивом з такою ж назвою - Ziggy Pig.

Хоча рецепт у фільмі не розкривають, на вигляд у ньому щонайменше тридцять кульок, шоколадних і бузкового кольору, а також гори вершків, зефірки та вишні. Наполеон успішно це молотить - й отримує значок у нагороду.

Кажуть, на цей десерт сценаристів надихнуло морозиво "Свиняче корито", популярне у 1970-х у мережі кафе Farrell's. Це був "усього лише" подвійний банановий спліт, але тих, хто з'їдав його без залишку, нагороджували пам'ятною стрічкою.

А тепер потіште себе морозивом "нікербокер"!

Сам удома, 1990

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"Хтось замовив мені просту сирну піцу?" - питає семирічний Кевін. Тієї миті починається ланцюжок подій, внаслідок якого норовливий хлопчик залишається вдома один, поки його сім'я їде у Францію.

Правду кажучи, Кевін небезпідставно розізлився на старшого брата, який з'їв його сирну піцу з томатним соусом. Хоча її названо "простою", саме завдяки своїй простоті вона усім до вподоби.

Класичні страви часто неперевершені, хоч які вишукані інгредієнти до них не додавай. Залишившись на самоті, Кевін замовляє й одноосібно з'їдає "просту сирну піцу".

Коли піцу привозять, по телевізору якраз звучить нині славетна фраза: "Здачу залиш собі, брудна тварюко!"

Як щодо піци "маргарита" за нашим рецептом?

Рататуй, 2007

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Мало кому подобаються щури, а щури на ресторанних кухнях і поготів. Однак у цьому анімаційному фільмі від студій Disney і Pixar така комбінація полюбилася всім. Щурик Ремі починає складну кар'єру кухаря.

Назва фільму не просто обіграє слово "щур" (англ. "rat" - Ред.) - згадана овочева страва відіграє тут важливу роль. Щоб рататуй був зображений максимально правдиво, мультиплікатори консультувалися з відомим шеф-кухарем Томасом Келлером.

У фільмі, рататуй готується за рецептом під назвою "Confit byaldi". Ви бачите, як Ремі старанно змащує дно форми томатним соусом, а тоді рівнесенько викладає на нього тонкі скибочки овочів. У реальному житті ми навряд погодилися б, щоб гризуни готували нам вечерю, та витвір Ремі навдивовижу гарний!

Час готувати рататуй на сковорідці!

Красуня і чудовисько, 1991

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Чого ще не вистачає у цій статті? Звісно ж, музичного номера на тему їжі - такого, який причепиться і звучатиме у вас в голові до кінця ваших днів. Отже, будьте нашим гостем - і відчуйте палке бажання долучитися до французької кухні.

Для початку Люм'єр (свічка) пропонує Белль суп дня, потім - гарячу закуску, тоді "сіру масу" - рагу з яловичини (смакота!), а після того - сирне суфле, пиріг і пудинг en flambé (просочений алкоголем і підпалений у момент подачі). Завершальний акорд? Чай, який залагоджує все.

Під час цієї трапези з семи страв Белль майже нічого не робить. Стілець пов'язує їй серветку, тарілки та блюда з готовими стравами крокують столом. Про розважальну програму теж подбали: ложки демонструють синхронне плавання, а пивні бокали - танцювальний номер.

Прекрасний епізод на завершення статті - і нам навіть не шкода, що ви ще довго співатимете цю пісню!

Поласуйте двічі спеченим сирним суфле!

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