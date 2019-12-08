Ловили навіть пожежники: як у Чернівцях рятували лелеку Васю

Копирайт изображения Оля Паламарюк

Мешканка Чернівців Майя Фисюк врятувала від загибелі лелеку. Кволого та хворого птаха знайшла в гнізді неподалік батьківського дому.

Його вилікували, назвали Васею та поселили з лебедем Анною. Тепер пернаті товаришують.

Знакова зустріч

Це був звичайний вихідний. Майя Фисюк разом зі сім'єю приїхала провідати батьків. Вони живуть в невеличкому селі Лашківка, що неподалік Чернівців.

Коли вийшла на город, побачила, що в гнізді на телефонному стовпі, сидить лелека. Жінка здивувалася: надворі пізня осінь, птахи повинні були відлетіти у вирій. Коли підійшла ближче, лелека злетів.

На пошуки переляканого птаха вирушило чи не пів села. Навіть викликали рятувальників. Впіймали його сусіди. Виявилося, що у лелеки була травмована нога. Птах постійно шкутильгав, був кволим.

"До батьківського дому лелеки злітаються щороку", - розповідає Майя Фисюк. - Минулого року на зимівлю лишилася ціла сім'я. Кілька лелеченят не пережили морозів. Тож ми думали, що сюди бузьки більше не прилетять. Уявляєте, як я зраділа, коли батьки розповіли, що птахи повернулися?"

Операція "Порятунок"

Було зрозуміло, що птаху потрібен прихисток. Але в батьків Майї немає ані хліву, ані стійла для тварин. Тож жінка почала просити сусідів, аби ті прихистили бузька. Обіцяла допомагати з доглядом. Однак люди відмовилися.

"Куди тільки ми не дзвонили. Спочатку зателефонували у Галицький притулок. Там нам натякнули, що доглядати за птахом не будуть. Потім був столичний притулок і ще кілька місцевих приватних туристичних комплексів. Відповідь була одна: ми не знаємо, що з птахом робити", - пригадує Майя.

Жінка могла просто опустити руки і залишити птаха напризволяще. "Я подумала: якщо мені Бог дав такий знак, то він точно щось означає. Лелеку треба рятувати!", - каже чернівчанка.

Без гарантії на одужання

Лелеку відвезли до ветеринара. По дорозі птах почав кашляти. Мокротиння було з кров'ю. Згодом лікар підтвердив: окрім сильного забою ноги, у бузька ще й запалення легенів.

Аби зняти симптоми, ветеринар вколов антибіотик. Однак, жодної гарантії на одужання не давав. Мовляв, невідомо, як поведе себе організм знесиленої тварини. Та попри скептицизм лікаря, птах швидко пішов на поправку. Тоді знову постало питання: куди ж відвезти лелеку на зимівлю.

Майя обдзвонювала всіх знайомих і друзів, зверталася за допомогою до зоозахисників. Та все було марно.

Врешті, опустивши руки, жінка набрала телефон власника одного із спортивно-розважальних комплексів. Чоловік погодився допомогти.

Копирайт изображения Оля Паламарюк

Лелека Василь і лебідь Анна

До лелеки ветеринар приїжджав ще двічі. Птаха оклигував на очах: кашель зменшився, ніжка загоювалась.

"Візити лікаря оплачувала я своїм коштом. Трішки допомагали друзі, - пригадує Майя. - Одна процедура вартувала 500 гривень. Гроші за утримання власник комплексу із нас не брав".

Єдине, згадує жінка, їжу для лелеки вона мала шукати самотужки, намагалася привозити більше риби. Так дрібні карасі, яких вистарчить на кілька днів, обходяться в 600 гривень.

Лелеку вирішили назвати Васею - на честь веселки. Кольорова райдуга була на небі, коли знесиленого птаха везли до ветеринара. Рятівниця побачила в цьому знак.

Власник розповів, що до його комплексу нещодавно привезли і лебедя. Вочевидь, знесилений птах загубився на тамтешньому озері. Пернатих поселили в одній клітці, вони одразу ж потоваришували. Лебедя назвали Анною - на честь подруги Майї. Того дня був її день народження.

"Одного разу, приїхавши до Васі, я побачила, що в нього знов проблеми із ніжкою", - пригадує Майя. "Я зайшла в клітку і хотіла глянути на травму. Вася так злякався, що почав бігати кліткою. Дзьобом схопився за ґрати. І що ви думаєте? Аня кинулася на допомогу. Закрила своїм крилом переляканого друга! Тоді плакали всі!"

"Соромлюся просити гроші"

Зараз Вася та Аня живуть в роздягальні комплексу. На вулиці похолоднішало, тож птахам вкрай потрібне тепло. До своїх улюбленців Майя приїжджає щотижня: привозить харчі та сіно.

Просити грошей я соромлюся. Хоча розумію, що без допомоги просто не впораюся Майя, рятівниця лелеки

На запитання - скільки жінка витратила грошей на пернатих, Майя знизує плечима: "Тисячі чотири. Дуже допомагають друзі та родина. Я навіть картку банківську відкрила для таких потреб".

"Просити грошей я соромлюся. Хоча розумію, що без допомоги я просто не впораюся", - усміхається Майя.

Такий вчинок жінки фахівці називають героїчним.

"Без допомоги людей ні лелека, ні лебідь просто б не вижили. Якщо говорити про лелеку, то для нього норма - відлетіти у вирій", - пояснює орнітолог Чернівецького краєзнавчого музею Ігор Скільський.

"Організм пернатого не пристосований до суворих українських зим. Зараз йому краще дати спокій і, головне, добре годувати. Їсть птах рибу, нутрощі курей, можна спробувати давати варені курячі яйця. І ніякої рослинної їжі! А от лебідці треба давати зерно, кукурудзу", - пояснює експерт.

Орнітолог радить: навесні лебідку краще відпустити на ставок, а лелеці знайти нове гніздо.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!