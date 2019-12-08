Путін з Лукашенком поговорили про об'єднання. Що буде далі
Схоже, що поки переговори російського і білоруського президентів до конкретного результату не привели. Головний підсумок - рішення зустрітися ще раз через два тижні. Поки Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрічалися у Сочі, у Мінську проходила акція протесту проти "поглибленої інтеграції".
На початку зустрічі пан Лукашенко здивував журналістів заявою про те, що перед поїздкою до Путіна не тільки дивився російські телеканали, а й "перечитав телеграм-канали, як і багато хто зараз". "Усі задають питання в Росії, з чим Лукашенко їде, чого він приїхав взагалі", - сказав білоруський президент.
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Коли він це говорив, у центрі Мінська зібралися люди, у яких вже, здається, була відповідь на це питання. Вони виступили проти інтеграції двох країн, домовитися про яку Путін і Лукашенко мали у Сочі. Протестувальники побоюються, що це означатиме втрату незалежності.
Чому зараз? У стрічці російської агенції ТАСС білоруський президент міг би прочитати про те, що 8 грудня Москва і Мінськ відзначають 20-річчя з дня підписання договору про створення союзної держави і "планували до цієї дати ухвалити програму поглиблення інтеграції".
Однак жодної програми в Сочі в результаті не ухвалили. Путін та Лукашенко навіть не вийшли до журналістів.
Вони вели переговори п'ять з половиною годин. Перші дві години - разом із членами делегацій. До російської увійшли віце-прем'єри Антон Силуанов і Дмитро Козак, міністри енергетики й економіки Олександр Новак і Максим Орєшкін, а також заступник пана Орєшкіна Михайло Бабич. Мінську вдалося домогтися відставки пана Бабича з посади посла Росії, але він продовжує займатися білоруським напрямом у міністерстві економіки РФ.
Потім була перерва на обід, під час якого, як повідомляє Інтерфакс, Путін і Лукашенко спілкувалися віч-на-віч. На обід подавали барабульку з артишоком, каре теляти із запеченою цибулею і шербет з мандарина, розповідав кореспондент кремлівського пулу. Президенти випили вина - тост був за інтеграцію.
На п'яту годину міністрів знову покликали за стіл переговорів. "Переговорний процес - він на те і переговорний, що сторони обмінюються своїми позиціями. Тому (переговори. - Ред.) ще тривають", - філософствував віце-прем'єр Силуанов.
А потім пан Лукашенко поїхав - і так нічого й не оголосив. Члени білоруської делегації також утрималися від коментарів. За російську сторону довелося відповідати міністру економіки. "Плідно попрацювали", "досягли серйозного прогресу", отримали вказівки, їх опрацьовуватимуть - нічого конкретного пан Орєшкін так і не сказав.
Головною ж новиною стало те, що Путін зі Лукашенком зустрінуться ще раз - 20 грудня у Петербурзі. Більше того, як сказав пан Орєшкін, президенти можуть провести додаткову зустріч.
Про що могли сперечатися
Уже багато років головним питанням російсько-білоруських відносин залишаються нафта і газ, вірніше - ціна на них. Символічно, що на початку переговорів у Сочі згасло світло.
"Закінчилася (електрика. - Ред.)", - сказав пан Путін. "Це все Діма Пєсков, я знаю", - пожартував у відповідь пан Лукашенко, чомусь згадавши речника президента Росії. Делегації посміялися і продовжили переговори, передають РИА Новости.
Як і років десять тому, пан Лукашенко у Сочі зажадав, щоб ціни на газ і нафту були такими ж, як і в самій Росії. Але цього разу він сформулював це як пропозицію підвищити вартість енергоресурсів для російських виробників.
"Ми не просимо, як, дехто каже, дешевий газ, дешеву нафту. Ми готові і по 200 доларів газ купувати", - говорив пан Лукашенко. Зараз російський газ коштує Мінську 127 доларів за тисячу кубічних метрів.
"Головне, щоб рівні були умови. Якщо наші підприємства купують за 200 доларів, значить, і конкуруючі підприємства (в Росії. - Ред.) повинні мати таку ж ціну", - пояснив свою логіку білоруський президент.
"В іншому випадку ми просто не закладемо основу наших відносин", - пригрозив він, як повідомляє білоруська агенція БЕЛТА.
Що відповів на це пан Путін, невідомо. Після переговорів пан Орєшкін сказав, що "серйозного прогресу" в переговорах вдалося домогтися зокрема "навіть з питання нафти і газу": "Позиції сторін дуже серйозно зблизилися".
"На хріна потрібен тоді такий союз"
За два тижні, які залишилися до наступної зустрічі Путіна й Лукашенка, експерти з обох боків повинні пропрацювати вказівки, отримані під час переговорів. "Потім будемо доповідати прем'єрам, будемо доповідати президентам", - додав міністр. Невирішені питання ще є, визнав він, але їх стало "ще менше".
Чи обговорювали політичну інтеграцію двох країн, якої побоюються учасники протесту в Мінську, не повідомляють. Лідери білоруської опозиції ще до завершення зустрічі Путіна і Лукашенка закликали продовжити акцію протесту в неділю.
За два дні до зустрічі у Сочі пан Лукашенко запевняв, що у нього немає планів увійти до складу будь-якої держави, "навіть братської Росії". А в середині листопада білоруський президент нарікав на те, що Москва щороку ставить Мінську нові умови.
"Нам кожен рік підсовують нові умови, і ми постійно в економіці щось втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо, - скаржився Лукашенко. - Вибачте, на хріна потрібен тоді такий союз".
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