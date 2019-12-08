Копирайт изображения Kremlin.ru Image caption Результати переговорів президенти не коментують

Схоже, що поки переговори російського і білоруського президентів до конкретного результату не привели. Головний підсумок - рішення зустрітися ще раз через два тижні. Поки Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрічалися у Сочі, у Мінську проходила акція протесту проти "поглибленої інтеграції".

На початку зустрічі пан Лукашенко здивував журналістів заявою про те, що перед поїздкою до Путіна не тільки дивився російські телеканали, а й "перечитав телеграм-канали, як і багато хто зараз". "Усі задають питання в Росії, з чим Лукашенко їде, чого він приїхав взагалі", - сказав білоруський президент.

Коли він це говорив, у центрі Мінська зібралися люди, у яких вже, здається, була відповідь на це питання. Вони виступили проти інтеграції двох країн, домовитися про яку Путін і Лукашенко мали у Сочі. Протестувальники побоюються, що це означатиме втрату незалежності.

Чому зараз? У стрічці російської агенції ТАСС білоруський президент міг би прочитати про те, що 8 грудня Москва і Мінськ відзначають 20-річчя з дня підписання договору про створення союзної держави і "планували до цієї дати ухвалити програму поглиблення інтеграції".

Копирайт изображения EPA Image caption Протестувальники порвали близько десятка портретів Путіна, а обривки зібрали, щоб не смітити, повідомляла кореспондентка ВВС у Мінську. Міліція нікого не затримувала

Однак жодної програми в Сочі в результаті не ухвалили. Путін та Лукашенко навіть не вийшли до журналістів.

Вони вели переговори п'ять з половиною годин. Перші дві години - разом із членами делегацій. До російської увійшли віце-прем'єри Антон Силуанов і Дмитро Козак, міністри енергетики й економіки Олександр Новак і Максим Орєшкін, а також заступник пана Орєшкіна Михайло Бабич. Мінську вдалося домогтися відставки пана Бабича з посади посла Росії, але він продовжує займатися білоруським напрямом у міністерстві економіки РФ.

Потім була перерва на обід, під час якого, як повідомляє Інтерфакс, Путін і Лукашенко спілкувалися віч-на-віч. На обід подавали барабульку з артишоком, каре теляти із запеченою цибулею і шербет з мандарина, розповідав кореспондент кремлівського пулу. Президенти випили вина - тост був за інтеграцію.

На п'яту годину міністрів знову покликали за стіл переговорів. "Переговорний процес - він на те і переговорний, що сторони обмінюються своїми позиціями. Тому (переговори. - Ред.) ще тривають", - філософствував віце-прем'єр Силуанов.

А потім пан Лукашенко поїхав - і так нічого й не оголосив. Члени білоруської делегації також утрималися від коментарів. За російську сторону довелося відповідати міністру економіки. "Плідно попрацювали", "досягли серйозного прогресу", отримали вказівки, їх опрацьовуватимуть - нічого конкретного пан Орєшкін так і не сказав.

Головною ж новиною стало те, що Путін зі Лукашенком зустрінуться ще раз - 20 грудня у Петербурзі. Більше того, як сказав пан Орєшкін, президенти можуть провести додаткову зустріч.

Про що могли сперечатися

Уже багато років головним питанням російсько-білоруських відносин залишаються нафта і газ, вірніше - ціна на них. Символічно, що на початку переговорів у Сочі згасло світло.

"Закінчилася (електрика. - Ред.)", - сказав пан Путін. "Це все Діма Пєсков, я знаю", - пожартував у відповідь пан Лукашенко, чомусь згадавши речника президента Росії. Делегації посміялися і продовжили переговори, передають РИА Новости.

Як і років десять тому, пан Лукашенко у Сочі зажадав, щоб ціни на газ і нафту були такими ж, як і в самій Росії. Але цього разу він сформулював це як пропозицію підвищити вартість енергоресурсів для російських виробників.

"Ми не просимо, як, дехто каже, дешевий газ, дешеву нафту. Ми готові і по 200 доларів газ купувати", - говорив пан Лукашенко. Зараз російський газ коштує Мінську 127 доларів за тисячу кубічних метрів.

Копирайт изображения Kremlin.ru Image caption Президенти підняли тост за інтеграцію, але домовитися про неї їм поки що не вдалося

"Головне, щоб рівні були умови. Якщо наші підприємства купують за 200 доларів, значить, і конкуруючі підприємства (в Росії. - Ред.) повинні мати таку ж ціну", - пояснив свою логіку білоруський президент.

"В іншому випадку ми просто не закладемо основу наших відносин", - пригрозив він, як повідомляє білоруська агенція БЕЛТА.

Що відповів на це пан Путін, невідомо. Після переговорів пан Орєшкін сказав, що "серйозного прогресу" в переговорах вдалося домогтися зокрема "навіть з питання нафти і газу": "Позиції сторін дуже серйозно зблизилися".

"На хріна потрібен тоді такий союз"

За два тижні, які залишилися до наступної зустрічі Путіна й Лукашенка, експерти з обох боків повинні пропрацювати вказівки, отримані під час переговорів. "Потім будемо доповідати прем'єрам, будемо доповідати президентам", - додав міністр. Невирішені питання ще є, визнав він, але їх стало "ще менше".

Чи обговорювали політичну інтеграцію двох країн, якої побоюються учасники протесту в Мінську, не повідомляють. Лідери білоруської опозиції ще до завершення зустрічі Путіна і Лукашенка закликали продовжити акцію протесту в неділю.

За два дні до зустрічі у Сочі пан Лукашенко запевняв, що у нього немає планів увійти до складу будь-якої держави, "навіть братської Росії". А в середині листопада білоруський президент нарікав на те, що Москва щороку ставить Мінську нові умови.

"Нам кожен рік підсовують нові умови, і ми постійно в економіці щось втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо, - скаржився Лукашенко. - Вибачте, на хріна потрібен тоді такий союз".

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