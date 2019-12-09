Естонські школи - найкращі в Європі. Розповідаємо секрет успіху

Копирайт изображения AFP Image caption Естонських школярів вчать думати самостійно, а також синтезувати знання і застосовувати їх на практиці

В опублікованому нещодавно рейтингу якості шкільної освіти Естонія посіла перше місце в Європі і п'яте - у світі, слідом за китайськими містами, залишивши далеко позаду Україну, Росію, Латвію та інших спадкоємиць радянської шкільної системи. Як це вдалося Естонії та її школярам?

У рейтингу PISA (Міжнародна програма з оцінки якості навчання школярів) естонські школярі посіли перші місця в Європі в усіх трьох категоріях: читання, математика і природничі науки.

PISA проводить свої дослідження раз на три роки з початку цього століття, і перше місце в Європі Естонія займала і у 2015 році, за підсумками попереднього дослідження.

Під час цих досліджень сотні тисяч 15-річних школярів з десятків країн складають розгорнуті тести на грамотність і вміння застосовувати знання на практиці.

В Естонії серйозна перебудова радянської освітньої системи почалася вже у перші пострадянські роки. Наприклад, систему, схожу на українське ЗНО - єдині випускні іспити-тести і вступ до вишу на основі набраних на них балів - запровадили в Естонії вже в 90-ті.

Тепер, через 28 років після розпаду СРСР, естонська школа вже дуже далеко пішла від радянської моделі.

"Наші вчителі користуються широкою професійною самостійністю у тому, як вчити дітей", - починає перераховувати складові успіху депутатка парламенту Естонії Лійна Керсна, яка займається питаннями освіти.

"В Естонії дуже поширені сучасні методи навчання, - продовжує депутатка, - зокрема, проблемне навчання, проєктне навчання, цифрове навчання, навчання життєвим навичкам. Мета - пов'язати різні предмети, зробити навчання більш практичним, пов'язаним із реальним життям, щоб дитина розуміла суть речей і закономірності".

Проблемне навчання - це коли замість готових знань учитель пропонує учням разом поставити проблему і вирішити її, щоб прийти до цих знань; проєктне навчання передбачає, що учні поодинці або групами виконують різні проєкти, часто на межі різних дисциплін; цифрове навчання включає і комп'ютерну грамотність, і поєднання звичайного навчання із навчанням в інтернеті; навчання життєвим навичкам практикують у молодших класах.

На думку Лійни Керсна, найважливіша складова успіху естонської школи - це високий рівень вчителів.

Копирайт изображения AFP Image caption Школи найбільших міст Китаю, а також Сінгапур, Макао і Гонконг посіли перші рядки світового рейтингу

Зокрема, набирати і утримувати у школі молодих ентузіастів допомагає порівняно непогана зарплата: середня зарплата шкільного вчителя в Естонії у другому кварталі 2019 року становила до вирахування податків 1513 євро, що трохи більше середньої зарплати по країні, а середня зарплата вихователя у дитячому садку - 1145 євро.

Лійна Керсна вважає, що якості естонської школи сприяє ще й те, що дуже багато дітей активно беруть участь у гуртках за інтересами.

"Це дає дітям можливість розвивати сильні сторони, світогляд та інтерес до специфічних предметів. А перелік гуртків за інтересами вражає навіть у маленьких сільських школах", - говорить пані Керсна.

Крім того, депутатка наголошує на важливості системи словесних оцінок. За її словами, вона підтримує у дітях цікавість і самооцінку, що дуже важливо для навчання.

Словесні оцінки - коли вчитель не ставить "п'ятірку" або "двійку", а пише або говорить словами: "дуже добре" або, наприклад, "ось тут ще треба попрацювати" - широко застосовують в Естонії у молодших і середніх класах, у старших же в основному вже ставлять бали.

Націленість на успіх

За словами організаторки дослідження PISA в Естонії Гунди Тіре, яку цитує газета Eesti Paevaleht, естонські школярі виявилися і найбільш націленими на успіх: вони упевнені, що люди самі здатні розвивати свій інтелект, і готові вкладатися у власний розвиток, щоб забезпечити собі краще майбутнє.

Чотири перших рядки у світовому рейтингу посіли китайські або переважно китайські міста. Першими стали Пекін, Шанхай, Цзянсу і Чжецзян (PISA працювала саме у цих містах, а не у всій КНР), друге місце посів Сінгапур, третє - Макао, четверте - Гонконг.

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Інші країни-спадкоємиці радянської системи освіти опинилися значно нижче Естонії, хоча і на непоганих місцях: Латвія - на 30-му (з 79), Росія - на 31-му, Литва - на 34-му, Білорусь - на 36-му, Україна - на 39-му.

Британські школярі посіли 14-е місце.

В Естонії школярі вчаться і естонською, і російською мовою. Результати російськомовних школярів виявилися гіршими. У дослідженні в Естонії брав участь 5371 школяр. 4000 з них пройшли тести естонською мовою, 1371 - російською.

Водночас, як відзначає газета Eesti Päevaleht, російські школярі Естонії також показали дуже непогані результати: якби вони виступали окремо, то посіли б орієнтовно 22-23 місце у світі.

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