Нормандська зустріч: а що вирішили з газом?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мітинг під Офісом президента під час нормандського саміту. У людей були і "газові питання".

Зустріч Зеленського і Путіна у Парижі не принесла домовленості про газ. Сторони фактично ще раз озвучили свої пропозиції, але цього разу - на рівні президентів.

А що у вас?

"Пам'ятайте відомий дитячий віршик: "А у нас в квартире газ. А у вас?" - намагався оригінально подати вже відому пропозицію про дешевший на 25% газ Володимир Путін.

Про те, що українські споживачі можуть отримувати газ із Росії на 25% дешевше, ніж зараз із Європи, насправді йдеться давно.

Вперше ця цифра була озвучена після візиту до Москви Віктора Медведчука та Юрія Бойка, ще під час виборчої кампанії. Тоді знижку від Кремля пан Медведчук назвав "променем світла".

Проте від пана Путіна у Парижі пролунало і нове. Він назвав кінцевого споживача "дешевого" газу.

"Перш за все, промисловий споживач. Тому що ціна газу для побутового споживача, для громадян, дотується. І ми не можемо вираховувати ціну від ціни, що дотується", - заявив російський президент.

Зеленський же назвав одним із результатів зустрічі у нормандському форматі розблокування газового питання, визнавши, що переговори є складними і що угоди не досягнуто.

Які ж тоді результати?

Копирайт изображения AFP Image caption Хоча на зустрічі Зеленський та Путін сиділи один проти іншого, у газовому питанні Україна та Росія зійдуться "десь посередині", вважає український президент

За словами пана Зеленського, знято питання про "обнулення" боргу в 3 млрд доларів після виграшу України у Стокгольмському арбітражі.

Від самого початку переговорів Росія домагалася скасування цієї, а також інших судових вимог України.

Президент Зеленський повідомив, що Україна не проти, аби Кремль повернув цей борг газом. Таку можливість вже озвучували представники української делегації на газових переговорах.

Також після нормандської зустрічі не йтиметься про подовження транзитного контракту лише на рік, вважають на Банковій.

На однорічному контракті наполягала російська сторона. Оглядачі зауважували, що саме стільки треба "Газпрому", щоб добудувати газогони, які оминають Україну.

Українська сторона пропонувала щонайменше десятирічний контракт.

"Я думаю, щось ми знайдемо посередині", - заявив президент Зеленський.

"Домовилися домовлятися"

"Домовилися продовжувати домовлятися", - оцінив зустріч виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, який був на переговорах українського та російського президентів.

Він підтвердив ВВС, що Київ не "обнулятиме" своїх судових претензій до Росії.

"Нічого не "обнуляємо". Ми навпаки аргументовано пояснили, чому наша позиція, зокрема, і щодо необхідності виконання рішень арбітражів дійсно законна, і чому рішення арбітражів є остаточними та обов'язковими для виконання", - уточнив пан Вітренко.

У дописі на Facebook Вітренко визнав, що "не був в захваті від перспективи обговорення питань транзиту газу та виконання рішення Стокгольмського арбітражу у Нормандському форматі", але воно виявилося корисним.

"Обговорюючи ці питання напряму з Путіним, була можливість краще зрозуміти його особисту позицію, - написав виконавчий директор. - Не думав я, коли ініціював Стокгольмський арбітраж по транзитній справі у 2014, що виконання його рішення буде обговорюватися особисто з Путіним у Єлісейському палаці. Але, як тут кажуть, се ля ві".

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив ICTV, що "жодних домовленостей досягнуто не було". Переговори продовжаться у тристоронньому форматі - за участі Єврокомісії.

Україна досягла головної мети на газовій частині переговорів, вивела "питання транзиту за межі обговорення ситуації на Донбасі", вважає прем'єр Гончарук.

Домовленість щодо транзиту, твердить прем'єр, і не була завданням цих переговорів. А перемовини ще мають тривати.

"Можливо - з "газовою війною", - додає Олексій Гончарук.

Великий бізнес зіграє за Росію?

На те, що українській стороні вдалося утриматися від "пакетних домовленостей", звертає увагу і очільниця Dixi Group Олена Вітер.

"В українській команді були люди, які розуміли небезпечність включення газових питань в загальний пакет. І вони отримали хоч невеличку, але перемогу", - каже експертка.

Водночас не виключено, що з боку Росії триватимуть спроби розширити газові домовленості "бартером". Для Києва дуже важливо повернутися у тристоронній формат переговорів за участю Єврокомісії.

Копирайт изображения AFP Image caption Тепер у газових переговорах Кремль спробує тиснути на Україну зсередини?

Олена Вітер занепокоєна адресністю слів президента Путіна про газову знижку.

Тепер, каже пані Вітер, росіяни спробують використати великий український бізнес як фактор тиску на переговорах.

"Буде спроба "попрацювати" з великими українськими виробниками - металургами, великим бізнесом - в плані того, що Україні треба нижча ціна на газ. Думаю, ці сигнали потім від промисловості будуть йти вже до органів влади з певним тиском", - припускає експертка.

Вона нагадує, що подібна складна ситуація свого часу вже була за президента Кучми.

А загалом, каже експертка, те, про що домовилися у Парижі, стане більш зрозумілим після наступного раунду переговорів між "Нафтогазом" та "Газпромом".

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