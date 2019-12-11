Одеса у вогні: чому місто охоплюють смертельні пожежі

Копирайт изображения ДСНС в Одесі

За останні роки в Одесі відбулось чотири масштабні пожежі: згоріли дитячий табір "Вікторія", психіатрична лікарня, готель "Токіо-стар" та Одеський коледж.

У кожній з них є загиблі та постраждалі.

Остання сталася у міському коледжі та забрала життя 12 людей. Багато хто отримав опіки, а чотирьох людей досі не можуть знайти.

Чому ж Одеса перетворилася на "місто у вогні" та хто в цьому винен?

"Молилась, бо не бачила виходу"

"Коли весь кабінет вже був у диму, я розуміла, що дихати нічим, почала молитися Богу. Я йому кричала: "Господи, врятуй всіх, хто тут є в кабінеті. Боже, я не бачу виходу", - згадує одна зі студенток коледжу.

Її промова розлетілася мережею.

Дівчина емоційно розповідає про те, як з товаришами рятувалась від полум'я і запевняє, що про пожежу дізналися випадково.

Сидячи на парі, почула гуркіт у коридорі. З одногрупниками намагалась збігти на перший поверх, але у будівлі було вже занадто жарко та задимлено.

"Я хотіла подзвонити мамі, бо вже відчувала, що задихаюся - просто попрощатися в останній момент. Дістала телефон, але нічого не видно. Повітря закінчується, розумію, що навіть попрощатися з нею не можу", - зі слізьми розповідає дівчина, якій врешті пощастило врятуватись.

А очільник обласної поліції відзначає, що для декого такі дзвінки справді стали останніми - кілька загиблих та зниклих у пожежі в коледжі змогли поговорити з різними перед тим, як зв'язок з ними перервався.

Квіти на місці трагедії

Копирайт изображения Анна Гринів

Пожежа в Одеському коледжі стала для міста справжнім шоком.

Про це говорять скрізь - від соцмереж до громадського транспорту і магазинів.

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У день всеукраїнського трауру, 8 грудня, біля місця трагедії людно. Одесити несуть квіти та лампадки.

Над імпровізованим меморіалом напис: "Цей душевний біль неможливо втішити ніякими словами. Ми молимося, щоб Господь дав вам сили пережити ці складні та важкі дні".

Будівля, що палала - пам'ятник архітектури ("будинок Асвадурова").

Копирайт изображения Анна Гринів

Він знаходиться у самому центрі міста на вулиці Троїцькій.

Звичайним мешканцям впритул не підійти - квартал перекрили величезною огорожею та сигнальним стрічками. Периметр пильнують правоохоронці, а за кордон не пускають навіть пресу.

Рятувальники, правоохоронці та волонтери вже кілька діб продовжують пошуки серед завалів - чотири людини, які були в коледжі, залишаються зниклими.

Копирайт изображения ДСНС Одеси

Біля будинку залишаються родичі кількох з них.

Сумна статистика одеських трагедій

Одеса жахає масштабними пожежами вже кілька років поспіль.

У ніч 16-го вересня 2017 року згорів дитячий табір "Вікторія". Новий дерев'яний корпус з видом на море спалахнув, як сірник.

Копирайт изображения ДСНС Одеси Image caption Дитячий табір "Вікторія"

Загинуло три дівчинки: 8-річна Софія, 9-річна Настя та 12-річна Сніжана.

Причиною пожежі назвали увімкнений кип'ятильник у кімнаті керівників дитячого ансамблю.

А 10 червня цього року запалав один з корпусів психіатричної лікарні, де тоді перебували півсотні людей.

Копирайт изображения dumskaya.net Image caption Психлікарня

Знову були загиблі - п'ять пацієнтів та медсестра.

Осередок пожежі знаходився у приміщенні, де сушили білизну, а сам вогонь, за висновками ДСНС, занесли ззовні.

Кілька місяців тому, у серпні, пожежа сталася вже у готелі "Токіо-стар". Дев'ять загиблих.

Копирайт изображения МВС Одеси Image caption "Токіо-стар"

За попередніми аналізами, займання сталося на другому поверсі готелю - біля щитової.

І, нарешті, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

У ній загинуло 12 людей, включно зі студенткою, яка з безнадії вистрибнула з вікна, та пожежником, на якого вона впала й збила з драбини. Однак і ця цифра може зрости, адже четверо людей зникли.

Копирайт изображения УНІАН

Наразі розглядають три версії займання: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання.

Після кожної з цих трагедій представники місцевої влади ініціювали перевірки, створювали великі комісії та обіцяли змінити ситуацію з пожежною безпекою у місті.

Однак це не поклало край пожежам.

"Мегакорупція чи провальне керівництво ДСНС": думка експерта

Копирайт изображения Олег Балінський

Владислав Балінський - відомий в Одесі хімік та пожежний експерт. Входив до "групи 2 травня", яка намагалася самостійно розслідувати пожежу в Будинку профспілок у 2014 році, та проводив власну експертизу пожежі у "Вікторії".

Усі трагедії він пов'язує з кількома факторами.

Насамперед, звертає увагу на те, що об'єднує всі пожежі - пряма чи посередня приналежність до комунальних структур.

"Табір - очевидна комунальна власність. Психлікарня - держбудівля. "Токіо-стар" - розміщувалось в "ангарі" на території комунального підприємства "Міськелектротранс", а його оренда була оформлена сумнівно. Будинок Асвадурова - частково комунальна власність", - пояснює Владислав.

Він також критикує загальний рівень професійності та технічної оснащеності одеських рятувальників.

Додає, що масштаби пожежі на Троїцькій спершу не оцінили правильно, через що техніки було замало, а дії пожежників не одразу спрямували на евакуацію людей.

Копирайт изображения ДСНС Одеси

"Це пов'язано з низькою кваліфікацією керівного складу й недостатньою оснащеністю технічними засобами. Поруч з героїзмом окремих бійців ДСНС бачимо повну недбалість керівництва", - додає Владислав Балінський.

Наступна причина, на його думку, - "мегакорупція" у міських та обласних органах влади, зокрема в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

"Можливість і масштабність пожеж безпосередньо залежить від дотримання державних будівельних норм", - акцентує Балінський.

Він пояснює, що і загальний стан інфраструктури міста - незадовільний, а це сприяє таким пожежам.

Наостанок експерт згадує про можливі диверсії - за його словами, в Одесі постійно йдуть війни за землю.

"Я не акцентую на версії підпалу, але і не виключаю її", - резюмує він.

Перші результати розслідування

Копирайт изображения ДСНС Одеси

Тим часом в Одесі відсторонили від роботи керівництво місцевого ДСНС та директора департаменту освіти і науки ОДА.

А поліція вже озвучила перші грубі порушення безпеки у коледжі - відсутні автоматична сигналізація (у будинку була лише стара ручна система "Ревун") й інші протипожежні засоби.

Наприклад, вогнегасники і багри виявили під ліжком і шафою у коменданта, тоді як в інших кімнатах згорілої будівлі їх не було взагалі.

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