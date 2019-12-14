Фуд-порно: у чому секрет популярності цих відео

Копирайт изображения Getty Images Image caption Краще навіть не думати про те, скільки калорій у такому бургері

Я щойно подивився, як індичку запікають із картоплею, попередньо нафарширувавши десь трьома кілограмами сиру.

Відео має понад чотири мільйони переглядів на YouTube. Це можна називати фарсом чи карикатурою, але це все одно їжа - хоч і не така, до якої ви звикли.

Це - яскравий приклад так званого відео "фуд-порно", вірусного кліпу якогось надмірно вишуканого рецепта, покликаного одночасно і шокувати, і приносити задоволення.

І хоча відгуки на відео із начиненою сиром індичкою були щонайменше неоднозначними, кліпи, які спокушають в'язким, тягучим розплавленим сиром, шматочками розтопленого шоколаду або соусом барбекю у величезних кількостях, надзвичайно популярні. Подивіться хоча б на веселкові бублики з начинкою із вершкового сиру або приготування 100-шарової лазаньї.

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Їх активно розповсюджують у соціальних мережах, і є все більше свідчень того, що вони змінюють очікування споживачів. Серед найпопулярніших авторів таких відео - Tasty, BuzzFeed Brand, Twisted, University Spoon та Chefclub.

Їхні кліпи - це відеорецепти, зазвичай зняті згори, повністю зосереджені на самій їжі та кухонному приладді. Фінальні кадри - як правило, уповільнена зйомка крупним планом готової страви.

"Моя перша реакція, коли я дивлюсь такі відео - вони огидні, такі вульгарні, неймовірно марнотратні та надзвичайно нездорові", - каже Том Ігл, кулінарний письменник та позаштатний шеф-кухар.

"Термін "фуд-порно" (з англ. - "харчове порно") - дуже доречний, адже вони такі нереалістичні", - додає він.

Копирайт изображения Tasty Image caption Крупні плани готових страв - обов'язкові для онлайн-відео їжі

І все ж пан Ігл, який спеціалізується на сучасній ресторанній кухні та ферментованій їжі, каже про силу соціальних мереж: "Достатньо розмістити страву в Instagram, - і наступного дня її найбільше замовлятимуть у ресторанах".

Сучасні люди люблять їсти саме те, що хочуть, і тоді, коли хочуть - тому, наприклад, все частіше користуються мобільними додатками для доставки їжі.

Ринок доставки їжі у Великій Британії в 2018 році у порівнянні із попереднім зріс на 13,4% і продовжує рости, говорить Кім Маллі з Ради розвитку сільського господарства та садівництва (AHDB).

І революцію у цій галузі зробили саме мобільні додатки, каже вона.

А як щодо відео їжі? AHDB відстежує думки споживачів щодо приготування та купівлі їжі. У своїх опитуваннях вони цікавляться, що є для людей джерелом натхнення для приготування їжі вдома.

"12% стверджують, що вони шукають натхнення у рецептах на YouTube, - каже вона. - Для порівняння, у 2015 році таких було лише 4%".

Копирайт изображения Dish Works

Фірми, які виготовляють інгредієнти, з яких ми готуємо, охоче беруть участь у створенні таких відео. Одна з маркетингових агенцій, яка працює з різними брендами над створенням подібних відео для соціальних мереж - Dish Works, що базується у Пенсильванії.

"Я думаю, що сир - це, мабуть, одна із найсексуальніших речей, які можна використати у відео", - каже Мері Бігем, президентка та співзасновниця агенції.

"Коли ви побачите тягучий, плавкий, пухирчастий сир - ви обов'язково зупинитеся і будете на це дивитися", - упевнена вона.

Пані Бігем каже, що у них у студії завжди є тепловий фен, щоб під час зйомки піци, тако або кесадильї сир можна було розплавити до необхідного рівня тягучості.

Однак ця візуальна мова не обмежується сиром. Пані Бігем стверджує, що кетчуп чи майонез, заправки та вишукані соуси, які ллються в уповільненій зйомці, підвищують шанси, що глядачі додивляться відео до кінця.

Копирайт изображения Raclette NYC

Один нью-йоркський ресторан кілька років тому зіграв саме на цьому. У Raclette NYC пропонують скуштувати раклет - швейцарський сир, який зазвичай подають до столу нагрітим і розплавленим. У такому вигляді ним "поливають" страву на вашій тарілці.

Raclette NYC розмістив у інтернеті відео, де демонструє свої страви, яке за ніч зібрало 8 млн переглядів. Наступного дня до ресторану пішов натовп клієнтів, і головному шеф-кухарю довелося найняти 10 нових співробітників, щоб задовольнити попит.

Саме на такий результат полюють виробники харчових продуктів, ресторани та інфлюенсери.

Пані Бігем каже, що загальна мета багатьох авторів фуд-порно відео - підштовхнути глядача спробувати відтворити побачене і приготувати страву вдома. Це виглядає смачно - і це просто зробити - так чому б і ні?

Але водночас це викликає питання. Як зазначає пан Ігл, багато таких рецептів є нездоровими. Наприклад, у сирі багато солі та насичених жирів. До того ж, розміри порцій у багатьох таких відео - просто велетенські.

Зі свого боку, пані Бігхем каже, що жоден з її клієнтів ніколи не просив зробити відео, яке, на її думку, було б надто нездоровим.

Копирайт изображения Christian Smith Image caption Дієтолог Роберта Алессандріні каже, що здоровіше готувати їжу самостійно

Але якщо надмірність - невід'ємна частина популярності багатьох відео, це може бути поганою новиною у контексті епідемії ожиріння.

"На мою думку, у цих відео справді показують висококалорійні рецепти, які містять надмірну кількість жиру", - говорить Роберта Алессандріні, дієтолог Лондонського університету королеви Марії, згадуючи популярні ролики із засмаженою піцою та горами гамбургерів.

І хоча, на її думку, вони однозначно не пропагують ідею здорового харчування, такі відео мають і позитивний бік - спонукають людей готувати їжу вдома.

Д-р Алессандріні каже, що, за даними досліджень, люди, які готують вдома, зазвичай харчуються краще.

І якщо конструювання 100-шарової лазаньї підштовхне вас до плити - то, зрештою, може, це не так і погано?

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