Серце алкоголіка, накладка на пеніс і зуб мамонта: найдивніший музей України

Копирайт изображения Олексій Бухало Image caption Котека - накладка на пеніс

У музеї рівнянина Ростислава Шикули зібрана дивна колекція речей: зуб мамонта, серце алкоголіка, накладка на пеніс, найбільший жук та навіть легені курця.

Збірка, що нараховує майже 2,5 тисячі експонатів, має не тільки дивувати, а навіть шокувати.

Майже 40 років Ростислав Шикула збирає ексклюзивні речі. Багато цікавинок він привіз із мандрів далекими екзотичними країнами, а деякі відшукав неподалік власної оселі.

Збірку створив за принципом "най" - експонати мають риси, які виділяють їх з-поміж собі подібних.

Колекція включає унікальні елементи одягу аборигенів та предмети, які, на перший погляд, жодним чином не пов'язані між собою. Але вони опинилися у музеї пана Шикули недарма.

Шкільне захоплення

"Дивну" збірку Ростислав почав збирати школярем. Його цікавили незвичні форми серед тварин, тому замість футболу з товаришами він борсався у калюжах або йшов до річки.

Пізньої осені 1982-го року він знайшов замерзлого жука плавунця, який став першим експонатом колекції. Юнак хотів познайомити однокласників з комахою, що вміє плавати.

Під час рибалки неподалік села Бугрин на Рівненщині семикласника зацікавив предмет, який вимило на берег.

Як виявилося, це був зуб мамонта, що підтвердили експерти з краєзнавчого музею, встановивши приблизний вік знахідки - 400 тисяч років.

Деякі з екземплярів збірки проживали у Ростислава вдома. Наприклад, жаба-квакша, на яку він довго полював. Ця тварина більшу частину життя проводить на деревах та кущах, змінює колір в залежності від поверхні, тому відшукати її непросто.

Коли Ростислав зловив квакшу, то не вбивав, а долучив до колекції лише після її природної смерті.

Копирайт изображения Олексій Бухало Image caption Ліворуч – збільшене серце алкоголіка, праворуч – пошкоджені легені курця

Шпанська мушка, що стала частиною експозиції пізніше, має яскраво-зелений колір та різкий запах. Насправді це жук, уточнює пан Шикула, з крилець якого стародавні китайці готували еліксир, що посилює статевий потяг.

Рецепт напою складний, а головна речовина - токсична та небезпечна для людини. Це й стримало вченого від власних експериментів.

Дівчина на ніч та накидка на пеніс

У пошуках експонатів Ростислав Шикула мандрує екзотичними країнами, живе серед дикої природи.

До мандрівок готується заздалегідь. Вивчає особливості середовища, мову та звичаї місцевого населення, підбирає для них гостинці. Розповідає, що знайомства подекуди закінчуються несподіванками.

В одному з племен, що живе у дельті річки Амазонка, йому на знак подяки запропонували помешкання з дівчинкою-підлітком та пригрозили образитися у випадку відмови.

Він відмовився, а наступного дня Ростислав ловив рибу для аборигенів, аби нікого не скривдити.

Звідси він привіз головний убір з листя пальми, у якому тепер часто проводить екскурсії.

Родзинкою музею вважає футляр для пеніса, який називається "котека". Мандрівник привіз котеку з острова Нова Гвінея. Це чи не єдиний предмет одягу чоловіків племені Дані.

Накладку для геніталій виготовляють з рослини, що є підвидом гарбуза. В уявленні данійців котека підкреслює значущість чоловіків, відособлює їх від жінок, які народжують дітей.

Власники котек гадки не мають, що також причетні до дітонародження.

Тварина, що пережила 5 вимирань і трансконтинентальний метелик

У музеї Ростислава Шикули є екземпляри, які він мріяв знайти з дитинства. Зокрема, це найбільший жук світу Геркулес, що мешкає у Південній Америці.

Копирайт изображения Олексій Бухало Image caption Мечохвіст – одна із найдавніших тварин на Землі, яка пережила п'ять глобальних вимирань

На голові самця є великий ріг спрямований уперед. Колір жука залежить від вологості навколо.

Вчений любить показувати та розповідати про мечохвоста. Предки цієї тварини існували щонайменше 450 мільйонів років тому і пережили п'ять глобальних вимирань на Землі.

У збірці також є метелик монарха, що під час міграцій з Мексики до Канади долає найдовшу відстань - до двох з половиною тисяч кілометрів.

Копирайт изображения Олексій Бухало Image caption Метелик монарха під час міграції з Південної Канади до Мексики долає відстань - 2500 км.

Музей назвали "кунсткамерою природи"

Експозицію музею становлять не лише цікавинки, знайдені Ростиславом Шикулою власноруч. Йому допомагають друзі, знайомі та колишні студенти, які працюють у спеціальних медичних закладах та зоопарках.

Ще з радянських часів збірку поповнили легені курця та серце алкоголіка.

Своїм виглядом вони мають "пропагувати" здоровий спосіб життя та повагу до природи, пояснює автор.

Копирайт изображения Олексій Бухало Image caption Ростислав Шикула хоче, щоб його збірка шокувала відвідувачів

Вперше свою колекцію Ростислав Шикула представив у 1989 році відвідувачам Рівненського обласного краєзнавчого музею.

Вчений проводить екскурсії та заняття для студентів. Колекція стала предметом його дисертаційного дослідження.

Якщо кунсткамера Петра І - це збірка дивних предметів, то "мою назвали кунсткамерою природи", тобто музеєм дивних екземплярів природи, каже Ростислав Шикула.

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