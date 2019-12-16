Володимир Путін: 20 років при владі у 20 фото

  • 16 грудня 2019
Russian President Vladimir Putin speaks during a campaign concert in March 2018 Копирайт изображения Getty Images

Володимир Путін незабаром відзначатиме 20 років керівництва своєю країною - у ролі президента і прем'єр-міністра.

Колишній агент КДБ вперше став президентом Росії 31 грудня 1999 року, коли господарем Білого дому в США був Білл Клінтон. Відтоді змінилися ще троє президентів США та п'ять прем'єр-міністрів Великої Британії.

Від світових конфліктів та внутрішніх скандалів до спортивних тріумфів та пропагандистських фотографій - ось 20 знімків, які відображають два десятиліття Путіна при владі.

Путін і Єльцин Копирайт изображения Getty Images
Image caption Володимир Путін був призначений прем'єр-міністром у серпні 1999 року, а 31 замінив на посаді президента Бориса Єльцина

Колишній агент КДБ уже був прем'єр-міністром, коли Росія розпочала другу війну в Чечні у жовтні 1999 року після низки смертоносних вибухів у житлових будинках.

Початок його президентства формувався на тлі конфлікту в цій південній республіці. Російські сили взяли в облогу столицю Чечні, Грозний. У 2003 році ООН називала Грозний містом, яке найбільше постраждало після облоги в усьому світі.

Путін Копирайт изображения Getty Images
Image caption Путін прилетів до Чечні в березні 2000 року, через кілька місяців після початку Другої чеченської війни

Роками Росія зазнавала нападів бойовиків - на кшталт облоги школи в Беслані 2004 року, в якій загинуло 330 людей, більшість з них - діти.

Президент Путін офіційно не завершив бойові місії у Чечні до 2009 року.

Путін Копирайт изображения AFP/Getty
Image caption Хвилина мовчання у вересні 2004 року, після облоги школи в Беслані, під час якої бойовики вбили понад 330 людей

Пан Путін зберіг посаду президента, коли переміг на виборах у березні 2000 року, та вже за кілька місяців опинився у центрі PR-кризи.

Того року у катастрофі підводного човна "Курськ" загинули 118 членів екіпажу.

Путін Копирайт изображения ITAR-TASS/AFP via Getty Images
Image caption Путін зустрівся з родиною командира підводного човна "Курськ", але тоді ж його реакцію на катастрофу гостро критикували

"Курськ" затонув у серпні 2000 року, і президент не перервав свою відпустку на Чорному морі. Родичам загиблих повідомили про їхню смерть лише через кілька днів.

Путін і Буш Копирайт изображения Getty Images
Image caption Президент США Джордж Буш запросив пана Путіна з державним візитом у 2001 році. Зокрема вони поїхали до рідного штату пана Буша, Техасу

У своє перше десятиліття на посаді Володимир Путін загалом мав добрі стосунки із західними лідерами, хоча й критикував їхню зовнішню політику,

Путін та Берлусконі Копирайт изображения ITAR-TASS/AFP via Getty Images
Image caption Прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі (праворуч) відвідав Росію у 2003 році, щоб обговорити ситуацію в Іраку
Queen Elizabeth II and Vladimir Putin in a carriage in 2003 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Королева Єлизавета запросила пана Путіна з державним візитом у 2003 році - він став першим російським лідером з 1874 року, який отримав таке запрошення

У 2006 році Росія приймала свій перший саміт G8, підтвердивши своє членство у цій економічній групі.

From left to right: Angela Merkel, Tony Blair, Jacques Chirac, Vladimir Putin and George W Bush Копирайт изображения Getty Images
Image caption Світові лідери на саміті G8 у Петербурзі

Згідно з російською конституцією, Путін не міг залишатися на посаді президента третій рік поспіль, тому в 2008 році став прем'єр-міністром на чотири роки.

Мало хто розглядав президента Дмитра Медвєдєва інакше, ніж ставленика Путіна, який на певний час отримав посаду свого керівника.

Путін Копирайт изображения Getty Images
Image caption У ролі прем'єр-міністра Путін відвідував поранених у війні з Грузією

Коли Грузія у 2008 році направила сили, щоб відновити контроль над Південною Осетією, Росія вторглася у Грузію.

Коротка серпнева війна стала тривожним сигналом для Заходу, але саме участь Росії у війні на Сході України у 2014 році призвела до остаточного погіршення відносин пана Путіна із західними лідерами.

Анексія Криму призвела до санкцій з боку ЄС та США та припинила членство Росії у G8.

Путін Копирайт изображения AFP/Getty
Image caption Після анексії Криму рейтинг Путіна у Росії стрімко зріс
Putin with a motorcycle gang in Crimea, 2019 Копирайт изображения AFP/Getty
Image caption У серпні 2019 року Путін відвідував байкерський фестиваль у Криму, що Україна назвала "кричущим порушенням суверенітету України"
Переговори Копирайт изображения Getty Images
Image caption Переговори відновились цього місяця, через п'ять років після початку конфлікту в Україні

Через чотири роки після початку війни у Сирії, Росія втрутилася у неї з метою підтримати свого союзника - президента Башара Асада, уряд якого був на межі краху. Рішення пана Путіна надіслати туди російські літаки та озброєння змінило співвідношення сил у регіоні.

Putin with Bashar al-Assad in 2017 Копирайт изображения TASS/Getty
Image caption Втручання Росії у сирійську війну змінило її перебіг

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у 2016 році американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втручалася у передвиборчу кампанію.

Путін і Трамп Копирайт изображения Getty Images
Image caption Американські спецслужби кажуть, що Росія втручалася у вибори у США 2016 року

А у 2018 році Велика Британія звинуватила Росію в отруєнні свого колишнього офіцера військової розвідки Сергія Скрипаля у Солсбері.

Путін і Мей Копирайт изображения Getty Images
Image caption Відносини з тодішньою прем'єркою Британії Терезою Мей після отруєння Сергія Скрипаля були явно напруженими

Протягом усього часу перебування на посаді президент Росії прагнув контролювати як свій власний імідж, так і імідж своєї країни.

На фотографіях, оприлюднених лідером протягом багатьох років, він прагнув показати себе сильним чоловіком.

Володимир Путін зі снайперською гвинтівкою біля кордону з Монголією у 2007 році Копирайт изображения AFP/Getty
Image caption Володимир Путін зі снайперською гвинтівкою біля кордону з Монголією у 2007 році
У 2013 року Путін опублікував фотографії, на яких він грається у снігу зі своїми собаками Баффі та Юме Копирайт изображения Getty Images
Image caption Водночас Путін хотів показувати і свій "людяний" бік - наприклад,коли 2013 року опублікував фотографії, на яких він грається у снігу зі своїми собаками Баффі та Юме
Путін Копирайт изображения Getty Images
Image caption Він також намагався продемонструвати й свої спортивні здібності, зокрема у хокеї та дзюдо

Він також прагнув промотувати Росію як спортивну країну, приймаючи Зимові Олімпійські ігри 2014 року та Чемпіонат світу з футболу в 2018-му.

Ігри в Сочі були успішними, але наслідки допінг-скандалу відчуваються досі.

Минулого тижня Всесвітня антидопінгова агенція заборонила Росії на чотори роки проводити усі великі спортивні змагання. У звіті за 2015 рік йдеться, що Росія на державному рівні підтримувала вживання допінгу в легкій атлетиці.

Putin gesturing at the World Cup trophy Копирайт изображения Getty Images
Image caption Президент Путін відіграв помітну роль у тому, щоб Росія стала господаркою ЧС-2018

І хоча Чемпіонат світу з футболу 2018 року мав міжнародний успіх, через допінговий скандал Росія не зможе взяти участь у наступному ЧС, який 2022 року відбудеться у у Катарі.

Усі фотографії захищені авторським правом.

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