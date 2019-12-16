Володимир Путін: 20 років при владі у 20 фото
Володимир Путін незабаром відзначатиме 20 років керівництва своєю країною - у ролі президента і прем'єр-міністра.
Колишній агент КДБ вперше став президентом Росії 31 грудня 1999 року, коли господарем Білого дому в США був Білл Клінтон. Відтоді змінилися ще троє президентів США та п'ять прем'єр-міністрів Великої Британії.
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Від світових конфліктів та внутрішніх скандалів до спортивних тріумфів та пропагандистських фотографій - ось 20 знімків, які відображають два десятиліття Путіна при владі.
Колишній агент КДБ уже був прем'єр-міністром, коли Росія розпочала другу війну в Чечні у жовтні 1999 року після низки смертоносних вибухів у житлових будинках.
Початок його президентства формувався на тлі конфлікту в цій південній республіці. Російські сили взяли в облогу столицю Чечні, Грозний. У 2003 році ООН називала Грозний містом, яке найбільше постраждало після облоги в усьому світі.
Роками Росія зазнавала нападів бойовиків - на кшталт облоги школи в Беслані 2004 року, в якій загинуло 330 людей, більшість з них - діти.
Президент Путін офіційно не завершив бойові місії у Чечні до 2009 року.
Пан Путін зберіг посаду президента, коли переміг на виборах у березні 2000 року, та вже за кілька місяців опинився у центрі PR-кризи.
Того року у катастрофі підводного човна "Курськ" загинули 118 членів екіпажу.
"Курськ" затонув у серпні 2000 року, і президент не перервав свою відпустку на Чорному морі. Родичам загиблих повідомили про їхню смерть лише через кілька днів.
У своє перше десятиліття на посаді Володимир Путін загалом мав добрі стосунки із західними лідерами, хоча й критикував їхню зовнішню політику,
У 2006 році Росія приймала свій перший саміт G8, підтвердивши своє членство у цій економічній групі.
Згідно з російською конституцією, Путін не міг залишатися на посаді президента третій рік поспіль, тому в 2008 році став прем'єр-міністром на чотири роки.
Мало хто розглядав президента Дмитра Медвєдєва інакше, ніж ставленика Путіна, який на певний час отримав посаду свого керівника.
Коли Грузія у 2008 році направила сили, щоб відновити контроль над Південною Осетією, Росія вторглася у Грузію.
Коротка серпнева війна стала тривожним сигналом для Заходу, але саме участь Росії у війні на Сході України у 2014 році призвела до остаточного погіршення відносин пана Путіна із західними лідерами.
Анексія Криму призвела до санкцій з боку ЄС та США та припинила членство Росії у G8.
Через чотири роки після початку війни у Сирії, Росія втрутилася у неї з метою підтримати свого союзника - президента Башара Асада, уряд якого був на межі краху. Рішення пана Путіна надіслати туди російські літаки та озброєння змінило співвідношення сил у регіоні.
Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у 2016 році американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втручалася у передвиборчу кампанію.
А у 2018 році Велика Британія звинуватила Росію в отруєнні свого колишнього офіцера військової розвідки Сергія Скрипаля у Солсбері.
Протягом усього часу перебування на посаді президент Росії прагнув контролювати як свій власний імідж, так і імідж своєї країни.
На фотографіях, оприлюднених лідером протягом багатьох років, він прагнув показати себе сильним чоловіком.
Він також прагнув промотувати Росію як спортивну країну, приймаючи Зимові Олімпійські ігри 2014 року та Чемпіонат світу з футболу в 2018-му.
Ігри в Сочі були успішними, але наслідки допінг-скандалу відчуваються досі.
Минулого тижня Всесвітня антидопінгова агенція заборонила Росії на чотори роки проводити усі великі спортивні змагання. У звіті за 2015 рік йдеться, що Росія на державному рівні підтримувала вживання допінгу в легкій атлетиці.
І хоча Чемпіонат світу з футболу 2018 року мав міжнародний успіх, через допінговий скандал Росія не зможе взяти участь у наступному ЧС, який 2022 року відбудеться у у Катарі.
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