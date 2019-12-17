Копирайт изображения BBC/Kudos/ Ed Miller

Коли тобі 10 років і ти - британець, закон серйозно обмежує тебе у правах: тобі не можна пити, курити, голосувати, укладати шлюб. Ти навіть не можеш завести собаку або кішку. Ти - неповнолітній.

Але якщо йдеться про убивство, десятирічних судять як дорослих - в Англії та Уельсі вік кримінальної відповідальності починається з 10 років. 10-річні обвинувачені в убивстві постають перед звичайним, а не ювенальним судом.

Але чи може людина у такому юному віці розуміти, що таке вбивство? Чи здатна вона відповідати за свої дії? І що буде з нею, коли вона виросте? Ці питання порушує нова теледрама ВВС "Відповідальна дитина" (Responsible Child). Стрічку зняли за мотивами реальних подій.

Герою фільму Рею -12 років. Він любить грати у відеоігри і дивитися реаліті-шоу, а ще йому подобається усе, що пов'язане з космосом.

Рея і його 21-річного брата Натана судять за вбивство.

За сценарієм, їхній вітчим дивом уникає в'язниці за напад на Натана із сокирою. Удома він починає бити матір Рея і Натана. Якось уночі брати підходять до вітчима, який спить, і завдають йому 60 ударів ножем. Вони роблять це з такою силою, що ледь не відрізають йому голову.

Сценарій заснований на історії братів Джерома і Джошуа Еллісів - їм було 14 і 23 роки, коли вони вбили свого вітчима.

Копирайт изображения BBC/Kudos/ Ed Miller Image caption Вітчим хлопця напав на його старшого брата із сокирою

Фільм показує весь жах убивства - кров, ножі, беззахисну людину, яка спить. Рей, у чудовому виконанні актора Біллі Баррата, якому теж 12, після убивства стоїть весь у крові, і, здається, не зовсім розуміє, що сталося. Він майже одразу зізнається поліції в скоєному. У поліцейській дільниці його обшукують, фотографують, беруть зразки ДНК і крові і садять у камеру для дорослих.

Коли адвокатка Рея запитує, чому з ним поводяться як з дорослим, поліцейський різко відповідає: "Він затриманий за вбивство, а не за прогул школи".

"Втілення зла"

В Англії та Уельсі вік кримінальної відповідальності був знижений до 10 років ще у 1963 році.

З 1995 року понад 7 000 дітей у віці від 10 до 14 років постали перед судами Англії та Уельсу.

ООН не раз заявляла, що такий низький вік кримінальної відповідальності порушує права дітей, і закликала підвищити його хоча б до 12 років. Поріг у 10 років - найнижчий у Європі. У Швеції - 15 років, у Португалії - 16. Навіть у Китаї і Північній Кореї дітей молодших за 14 років не судять як дорослих.

Благодійна організація Prison Reform Trust, яка домагається реформи тюремної системи, опитала кілька років тому понад 2 000 людей від 20 років, і дві третини з них хотіли б, щоб вік кримінальної відповідальності підняли щонайменше до 12 років.

Із цим, щоправда, згодні не всі.

Можливо, в пам'яті людей все ще живий спогад про жорстоке вбивство дворічного хлопчика Джеймса Балджера у 1993 році. Двоє десятирічних хлопців викрали його в супермаркеті, по-звірячому побили, зокрема залізною палицею, штовхали, топтали, кидали в нього цеглу, після чого покинули помирати на залізничних коліях.

В газетах 10-річних вбивць називали "втіленням зла" і задавали питання, чи міг популярний в ті роки фільм "Ігри для малюків" про ляльку-вбивцю спричинити у дітей настільки агресивну поведінку.

Мати вбитого хлопчика Деніз Фергус раніше неодноразово виступала проти підвищення віку кримінальної відповідальності.

Копирайт изображения AFP Image caption Режиссер фільму з акторами, які грають братів-убивць

"Він не може навіть купити хом'ячка"

У фільмі звинувачення представляє Рея холоднокровним убивцею, якого слід відправити до в'язниці за умисне вбивство. Захист же пропонує при винесенні вироку врахувати важке дитинство хлопчика - його вітчим пив, у матері була депресія, вдома він бачив насильство - а також той факт, що соціальні служби жодним чином йому не допомагали.

Це суперечлива історія. З одного боку, демонструється весь жах убивства. Але з іншого - детально зображується, у яких страшних умовах жив Рей, і його повна відданість старшому братові, якого вітчим бив у нього на очах.

Автори сценарію не пропонують не карати Рея або інших малолітніх злочинців. Вони лише ставлять питання: яким саме має бути покарання у подібних випадках, і якими будуть довгострокові наслідки покарання неповнолітніх нарівні з дорослими.

Деякі сцени у фільмі дають ґрунт для серйозних роздумів - коли, наприклад, дитячий психіатр говорить, що не впевнений, що дитина настільки юного віку повністю усвідомлює, що означає скоїти вбивство.

"Рей навіть завести хом'ячка собі не може, поки йому не виповниться 16 років!" - вигукує він.

Копирайт изображения BBC/Kudos/ Ed Miller Image caption Адвокатку хлопця грає зірка "Гри престолів" Мішель Ферлі

Закони, що стосуються неповнолітніх, сповнені протиріч, погоджується у інтерв'ю ВВС фахівець з ювенальної юстиції, професор Тім Бейтман.

"Останнім часом стали обговорювати питання - чи не варто продовжити середню освіту до 18 років. Мені здається, що настав час також обговорити і те, з якого віку дітей можна вважати злочинцями", - каже він.

Режисер фільму Нік Холт вважає, що вік кримінальної відповідальності слід підняти до 16 років, адже у цьому віці мозок людини вже практично сформований.

У Шотландії вік кримінальної відповідальності був підвищений до 12 років.

"Я не хочу бути такою людиною"

В останніх сценах Рей опиняється у в'язниці для неповнолітніх. Там йому починають снитися кошмари і закривавлене тіло вітчима. Він також говорить, що не хоче бути людиною, яка це зробила.

Хоча фільм знятий з перспективи Рея, і складно не відчувати до нього певної симпатії, не слід забувати, що це лише сценарій. І, як каже Нік Холт, простих відповідей у подібній справі немає.

Копирайт изображения BBC/Kudos/ Ed Miller

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