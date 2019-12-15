Новорічний конфуз або як місто через ялинку посварилося

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Головну ялинку Чернівців цьогоріч знайшли не у лісництві, як це було раніше, а на звичайному міському подвір'ї.

Та не всі цим задоволені. Частина жителів обурені й кажуть, що скоро в місті залишаться одні пеньки.

Як так сталося, що головна новорічна красуня посіяла розбрат серед містян - ми спробували розібратися.

Як все починалося

Вулиця Аксенина (колишня Фрунзе) розташована в історичній частині Чернівців. Цю та ще кілька навколишніх вулиць історики називають кварталом аристократичних вілл. Тут жили науковці, медики, політичні діячі.

Вже понад 20 років тут мешкає викладач місцевого вузу. Саме Михайло Юрій запропонував комунальним службам знести ялину, котра росла в подвір'ї будинку.

"У цей будинок мій батько заїхав наприкінці 90-х, - розповідає Софія Юрій, донька власника будинку. - Ялина вже тут росла. На жаль, ані історії цього будинку, ні дерева ми не знаємо. Останніми роками ялина почала дуже заважати: гілля затуляло вікна, а через товстий стовбур у двір неможливо було заїхати. Тож батько запитав сусідів (у двоповерховому будинку проживають 4 сім'ї) - чи ті не проти знесення. І подав заяву в Центр надання адміністративних послуг".

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Операція "Ялинка"

Спилювати ялину приїхала бригада працівників зеленого господарства. Дорогу перекрили, навіть патрульних викликали - аби не створювати аварійних ситуацій.

Знести 27-метрове дерево виявилося не так вже й просто - на вулиці чимало електричних дротів. До того ж сам будинок, направду, знаходився вкрай близько біля дерева.

На шум збіглися сусіди. Жінка, котра назвала себе Нелею Григорівною, чи не з кулаками кинулася на комунальників. Мовляв, 50-річну ялину спилювати не можна. Бо будинок знаходиться на ґрунтових водах, а коріння рятує його від руйнувань. До того ж гілки захищають покрівлю від снігу та дощу.

"Як тепер дах буде "голий"? Хто таке робить?!", - кричала з тротуару пенсіонерка.

Втихомирювати жінку почали перехожі. Зчинилася сутичка. "Я місцева, виросла недалеко. Обов'язково зрізати дерево! По-перше, це будинок з архітектурою. Подивіться, як він зіпсувався. По-друге, дерево може впасти!", - переконує одна із перехожих жінок.

Врешті, за годину роботи дерево таки зрубали.

"За" і "Проти"

Відео процесу місцеві журналісти транслюють у фейсбуці. У коментарях одразу починається перепалка. "Таке можливо лише у Сомалі…. Аби в місті валили 150-річне дерево, аби потім його виставити на загальний огляд… Це все одно, що мер Нью-Йорка вирішив би зрізати ялинку у Сентрал Парку, аби виставити у Рокфеллер Сентрі", - пише один із користувачів.

"З таким ставленням і з такими темпами у Чернівцях скоро залишаться пеньки та обрубані стовбури((( дуже сумно", - продовжують дописувачі.

У Чернівцях - катастрофічно мало дерев, кажуть фахівці. Місто втрачає озеленення, зараз на вулицях немає й половини насаджень, котрі були колись.

Журналіст місцевого інтернет-видання Юрій Чорней пояснює, що таке трепетне ставлення містян до дерев - невипадкове.

"Колись, ще в дитинстві, бабуся розповідала, що в Чернівцях існувала традиція: пани і вельможі висаджували біля свого будинку саджанець ялини щоразу, коли в них народжувалися діти. Ялина була пам'яттю про сина чи доньку. Завжди було таке шанобливе ставлення до цих дерев", - розповідає журналіст.

Копирайт изображения Андрій Брязкало Image caption Так виглядала ялинка на подвір'ї будинку, де виросла

Та чи все настільки критично? Можливо, й справді, комунальні служби поквапилися, пішовши на такий крок? Розставити всі крапки над "і" ми просимо керівника комунального підприємства "Чернівецький трест зеленого господарства" Олександра Брязкала.

"Власник будинку написав заяву, в якій просив знести ялину. Він аргументував це тим, що коріння руйнує подвір'я і фундамент будинку. Коли виїхали на місце, то побачили, що її можна використати у якості новорічно-різдвяної красуні. З мешканцем домовилися, що її забираємо, використовуємо, а далі після свят сам стовбур ялини йому повернемо. Тому що він її дає безкоштовно".

Комунальник додає: місто ще й чимало зекономило на такому жесті доброти містянина. Раніше новорічне дерево закуповували у держлісгоспах. Його вартість сягала 4-5 тисяч гривень. Додатково оплачувались витрати на транспортування.

"Щороку, це від 100 до 200 км. А ще залучають техніку, пальне, заробітна плата людям. А тут ми на території міста, далеко не їдемо", - підраховує Олександр Брязкало.

Історія зі щасливим кінцем

Зараз новорічна красуня вже встановлена на Соборній площі міста.

Містяни потроху звикають до неї. Найближчим часом дизайнери мають приступити до процесу прикрашання.

"Я радію, що батьківська ялинка буде головним новорічним деревом міста", - підсумовує Софія Юрій.

Фахівці ж радять: аби у майбутньому уникнути конфліктних ситуацій, місту потрібно розщедритися - і закупити штучну ялинку. Так і від скандалів вбережуться, і природу захистять…

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