З'їв піцу - тепер біжи! Нове маркування для їжі

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Британські вчені вважають, що виробники харчових продуктів повинні вказувати, скільки потрібно фізичного навантаження, щоб спалити калорії, спожиті з їжею.

Якщо людина побачить, що їй доведеться швидким кроком йти чотири години, щоб спалити калорії, які вона отримала з піцою, а плитка шоколаду "обійдеться" в 22 хвилини бігу, вона буде обережніше ставитися до вибору їжі.

Якщо на упаковках з'являться відповідні попередження, люди їстимуть менше нездорової їжі, йдеться в дослідженні. Його автори хочуть допомогти людям привчити себе споживати здорову їжу і так боротися з ожирінням.

Вчені з університету Лафборо проаналізували 14 досліджень і дійшли висновку, що відповідне маркування могло б допомогти людям знизити щоденне споживання калорій на 200 одиниць.

Прості факти про калорії

Кількість енергії, що міститься в їжі або напоях, вимірюють в калоріях (кілокалорія, ккал)

Для нормального функціонування організму чоловік потребує приблизно 2,5 тис. ккал щодня, а жінка - 2 тис. ккал

Споживання надлишкових калорій сприяє ожирінню, оскільки зайві калорії відкладаються в жири

Навіть незначне переїдання щодня призводить до накопичення жиру

Згідно з висновками дослідження, опублікованими в медичному виданні Journal of Epidemiology and Community Health, нова система може сприяти зниженню рівня ожиріння населення всієї Британії.

За словами керівника дослідження Аманди Дейлі, багато хто дуже здивується, дізнавшись, скільки знадобиться фізичних вправ, щоб спалити калорії, що містяться у деяких снеках та солодощах.

"Якщо ви купуєте шоколадний мафін, знайте, що він містить 500 калорій. Це приблизно 50 хвилин бігу", - говорить вона.

"Це, безумовно, не питання дієти. Це питання освіти людей, яким потрібно зрозуміти, що через різні продукти вони споживають певну енергію. І тоді вони можуть замислитись, чи хочуть вони витрачати дві години, щоб спалити цей шоколадний торт? Чи вартує цього шоколадний торт?" - додала Аманда Дейлі.

Споживачі схвалять

Більш ніж дві третини дорослих британців страждають від ожиріння або зайвої ваги.

Королівське товариство охорони здоров'я країни хотіло б, щоб таке маркування запровадили якнайшвидше. Організація вважає, що споживачі схвалять такий крок.

"Навіть незначні зміни можуть суттєво вплинути на споживання калорій і, в підсумку, на зниження ваги", - йдеться в заяві товариства.

Аманда Дейлі сподівається, що одна з продовольчих компаній наважиться випробувати нову систему маркування, щоб перевірити її на споживачах.

Однак, ця ініціатива викликала побоювання деяких фахівців.

Працівник благодійної організації Beat Том Куїн, що займається проблемами харчових порушень, заявив, що подібне маркування може мати негативний вплив на людей, які страждають від інших харчових розладів, таких як анорексія, і навіть на людей, схильних до подібних розладів.

"Ми знаємо, що багато людей з харчовими розладами страждають від надмірних фізичних вправ, тому подібні інструкції про те, скільки потрібно займатися спортом, щоб спалити калорії, можуть лише посилити їхні симптоми", - вважає Том Куїн.

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