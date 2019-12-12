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Україна - держава з високим рівнем людського розвитку, йдеться у спеціальній доповіді за 2019 рік, яку опублікувала Програма розвитку ООН.

У загальному рейтингу людського розвитку Україна посіла 88 місце серед 189 держав і територій.

Автори списку відзначають, що в Україні збільшилася тривалість життя і кількість років навчання в школі, проте рівень доходів - низький.

ВВС News Україна попросила соціолога Людмилу Черенько з Інституту демографії та соціальних досліджень пояснити, чому навіть з такою економікою нас вважають державою з високим людським розвитком.

Витягує освіта

За період з 1990 до 2018 року Індекс людського розвитку України збільшився на 6,3%.

"Всі міжнародні рейтинги мають певні вади, але вони завжди цікаві, хочеться подивитися на свою країну щодо інших країн", - зазначила Людмила Черенько, яка працює завідуючою відділом дослідження рівня життя населення Інституту демографії.

За її словами, індекс має три компоненти. Перший стосується доходів населення. Другий - того, наскільки населення освічене, тут враховується частка людей з вищою освітою. А третій показник - здоров'я і смертність.

"Україна завжди витягує цей індекс на досить високі позиції за рахунок освіти. У нас освічене населення", - зазначила соціолог.

Найгірше в Україні з доходами. За показником ВВП на душу населення країна "провисає", в рейтингу він і тягне вниз.

З іншого боку, в останні роки покращився показник рівня смертності. За даними Держстату, у 2016 році в Україні померли 583 тис. людей, а в 2017 році - 574 тис.

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25% бідних

Українці освічені, але не такі багаті, як могли б бути з такими знаннями, розповідає соціолог.

У 2018 році в Україні було 24% бідного населення, а також 1,3% - вкрай бідного, це люди, які живуть на менш, ніж 5 доларів на добу.

Більшість населення може задовольнити базові потреби у їжі, одягу, обов'язкових виплати. Проте їм не вистачає на додаткові покупки.

Багатих людей у країні - близько 5%.

Дослідження ПРООН свідчить, що скорочення середнього класу, високий рівень неофіційної та нестабільної зайнятості, проблеми соціального захисту, еміграція кваліфікованих і молодих працівників і відчуття нерівності перед законом посилюють проблему в Україні та регіоні.

Краще чи гірше, ніж у СРСР?

Рівень життя українців, який вимірювали валовим національним доходом (ВНД) на душу, скоротився на 25,6% у період між 1990 та 2018 роками.

Проте, за словами соціолога, порівнювати життя українців зараз і у 1990 році некоректно.

"Із 90-им роком взагалі краще не порівнювати, тоді ще була радянська система, навіть ВВП по-іншому рахувався", - твердить пані Черенько.

"При всіх мінусах ми рухаємось у правильному напрямку. Важливий паритет купівельної спроможності, якщо враховувати цей коефіцієнт, то ми мали б бути вище у рейтингу"

Україна прогресує у людському розвитку, попри збройний конфлікт та пов'язані з ним економічні потрясіння. Індекс постійно зростає з 2000 року, уточнюють в ООН.

"Українці виявили величезну стійкість і бажання досягти успіху", - сказала постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева.

У 2015 році Україна посідала 81 місце у цьому рейтингу від ООН.

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