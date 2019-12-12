Вбивство Шеремета: у журналістів-розслідувачів залишилось багато питань

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У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, яке сталося три роки тому, вілтку 2016 року, стався новий виток.

На брифінгу у Києві 12 грудня слідчі оприлюднили багато нових деталей - схему руху пдозрюваних, відео з ймовірним закладенням вибухівки під авто журналіста, запис телефонних розмов, які, за словами слідчих, підтверджують причетність до вбивства Павла Шеремета.

У справі про вбивство затримали п'ятьох осіб - рок-музиканта і військового Андрія Антоненка, дитячого хірурга Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугарь та подружжя Грищенків, Інну та Владислава - колишніх учасників АТО.

ВВС News Україна запитала журналістів-розслідувачів, які займались справою Павла Шеремета, що вони думають про оприлюднені деталі, та які питання у них залишились до слідчих після цього брифінгу.

Анна Бабінець, головний редактор Слідство.Інфо

Було дуже цікаво послухати брифінг МВС, ми всією редакцією Слідство.Інфо спостерігали.

Але насправді загальне враження трошки скептичне, бо було багато емоційно зафарбованих доказів.

Мотив дестабілізація ситуації в країні для мене звучить трошки загально і хотілося б не менш послідовного мотиву і замовника.

Я здивована, що такі люди, як волонтери, які допомагали і допомагають армії - це ціле угрупування, як говорять у поліції.

З питань, які я б хотіла задати слідчим - це хто замовник, чи замовники? Мені хотілося б знати, чому, якщо справа триває три роки і 5 місяців, то розповіли про це лише зараз, якраз, коли добігає кінця випробувальний термін Арсена Авакова на посаді голови МВС, який йому дав президент Володимир Зеленський.

Я би запитала, чому саме зараз? А ще є багато питань щодо деталей.

Деякі деталі, які ми почули сьогодні на брифінгу і те, що ми розслідували, складаються. Вони точно не суперечать тому, що ми оприлюднювали, але що все відразу стало ясно, я теж не можу сказати.

Копирайт изображения unian Image caption Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року: автомобіль, в якому він перебував, вибухнув у центрі Києва

Денис Бігус- журналіст-розслідувач, засновник BIHUS.info

До цього брифінгу є купа питань, особливо на фоні того, як у нас працюють правоохоронні ограни.

Припускаю, це був фактично перший публічний виступ щодо справи, й на ньому слідство не розповіло все, навіть бодай щось більше за необхідний мінімум.

Але поки що ми бачимо критичний брак інформації, якісь висновки робити зарано.

Ок, слідчі визначили коло підозрюваних, є дуже фрагментарні свідчення їхньої причетності, вони в певних моментах мають сенс, але телефонні розмови про "Град" на Київ звучать дурнувато.

Телефонні розмови, де згадують вбивства Павла і аналіз ДНК, - це вже щось серйозне.

Моє враження, якщо все так, як думаю, і це просто мінімум з мінімуму, яке слідство опублікувало, щоб знизити напруження у зв'язку з затриманням людей, то це одна справа. Якщо це все, що у слідства є, то зовсім інша. Тому ще зарано про щось говорити.

"Українська правда" шокована

Видання "Української правди", у якому працював Павло Шеремет, після оприлюднення інформації про п'ятьох підозрюваних, випустило таку заяву:

"Ми позитивно сприймаємо той факт, що слідство триває, та про цю справу не забули. Зізнаємося чесно, озвучена версія слідства нас шокувала. Зараз ми ставимося до викладеної інформації обережно.

У нас виникло декілька запитань, відповідей на які ми не почули під час брифінгу:

1. Хто може бути замовником цього вбивства? Версія про те, що такий злочин могла самостійно організувати група волонтерів задля дестабілізації ситуації, викликає багато питань.

2. Незрозумілими для нас залишаються мотиви замовників та виконавців. Мети, що була озвучена під час брифінгу - дестабілізації політичної ситуації в Україні - не було досягнуто.

3. Хто був зацікавлений у дестабілізації ситуації в країні на той час? Навіщо волонтерам, що підтримували армію у складні часи, потрібна дестабілізація ситуації всередині країни? Чи в такому випадку слідство припускає, що група волонтерів могла діяти в інтересах Росії?

Редакція "Української правди" ретельно та детально проаналізує факти, що були озвучені слідчою групою. Ми не хочемо, щоби у цій справі мали місце будь-які маніпуляції. Тому звертаємося до всіх: якщо вам відомі додаткові факти про людей, прізвища яких були сьогодні озвучені у якості підозрюваних, просимо надати їх нашій редакції. Ми зробимо усе можливе аби встановити істину.

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