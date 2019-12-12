Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис Джонсон перемагає на парламентських виборах у Великій Британії

Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном перемагає на виборах до Палати громад - такі результати опитування на виході з дільниць для голосування.

Джонсон обіцяє швидко вивести країну з Євросоюзу.

Згідно з результатами великого всебританського екзит-полу, Консервативна партія за підсумками дострокових виборів 12 грудня отримає 386 (+50 у порівнянні з попереднім складом) з 650 місць в Палаті громад.

Головні суперники консерваторів, лейбористи на чолі з Джеремі Корбіном отримають 191 мандат (-71), Ліберально-демократична партія - 13 (+1) мандатів, Шотландська національна партія - 55 (+20).

Для більшості потрібно мати голоси 326 депутатів, хоча іноді вистачить й менше. Спікер парламенту зазвичай є нейтральним, а представники Шинн Фейн з Північної Ірландії не займають свої крісла.

Якщо офіційні підсумки виборів відповідатимуть прогнозам на основі екзит-полу, то консерватори, згідно з їхньою програмою, негайно ратифікують угоду про вихід з Євросоюзу.

Тоді 31 січня 2020 року Британія покине ЄС формально, а в кінці року, після закінчення перехідного періоду - і фактично.

Торі (консерватори) обіцяють не продовжувати перехідний період, хоча за угодою про вихід така можливість у Британії та Євросоюзу є.

Екзит-пол - опитування на виході з дільниць - провела соціологічна компанія Ipsos Mori на замовлення провідних телекомпаній Британії: BBC, ITV і Sky.

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Коли офіційні результати?

Перші результати виборів по округах, як очікується, надійдуть вже через годину після закриття дільниць.

Однак основна маса округів зазвичай надсилає до Виборчої комісії результати своїх підрахунків протягом ночі, починаючи приблизно з другої години після півночі (4 година за Києвом).

Повністю або майже повністю підсумки виборів, як очікується, будуть відомі приблизно о 6 годині ранку за Лондоном (8 година за Києвом).

Чи можна вірити екзит-полам?

Всі 650 депутатів Палати громад в Британії обираються в одномандатних округах в один тур, і точно передбачити результати всіх цих шести з половиною сотень окремих голосувань, здавалося б, неможливо.

Однак британські соціологи навчилися давати дуже близькі до реальності прогнози: вони правильно передбачили підсумки парламентських виборів в трьох випадках з останніх чотирьох. Більше того, в 2005 і 2010 роках вони не тільки дали загальний правильний прогноз, але і абсолютно точно вказали число мандатів у партії-переможниці: 355 у лейбористів в першому випадку і 307 у консерваторів - у другому.

У 2015 трапилася помилка: аналіз підсумків екзит-полу показав відсутність абсолютної більшості у будь-якої з партій, насправді ж консерватори на чолі з Девідом Кемероном завоювали абсолютну більшість - 330 місць.

Але на позачергових виборах 2017 року організатори екзит-полу знову змогли правильно передбачили втрату консерваторами Терези Мей більшості і "підвішений парламент", як називають британці ситуацію, коли ні в однієї з партій немає абсолютної більшості.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джеремі Корбін - лідер лейбористів

Як вони рахують?

В ході нинішнього екзит-полу опитувальники працювали на 144 виборчих дільницях і опитали кілька тисяч людей, відбираючи їх так, щоб їхній склад приблизно відповідав соціально-демографічній структурі населення країни.

Далі група аналітиків за допомогою методу, який називається "багаторівнева регресія і постстратифікація" (multilevel regression and poststratification) перерахувала отримані дані у відношенні до всіх округів країни з урахуванням результатів минулих виборів, результатів місцевих опитувань та інших чинників.

Експерти кажуть, що похибка такого методу може становити до 20 мандатів. З одного боку, на останніх виборах похибка була на порядок меншою. З іншого боку, за нинішнього балансу політичних сил в Британії різниця в кілька мандатів може мати вирішальний вплив на те, куди піде країна в стосунках з Євросоюзом.

Хто що обіцяв

Консерватори перед виборами обіцяли, що одразу ж ратифікують у Палаті громад угоду про вихід із ЄС - таке зобов'язання підписали усі кандидати-торі - і Британія 31 січня формально покине Євросоюз.

Лейбористська партія на чолі з Джеремі Корбіном обіцяла в разі приходу до влади швидко домовитися з ЄС про нові умови виходу, а потім винести цю нову угоду на референдум.

Лейбористи обіцяли зберегти найтісніші зв'язки з ЄС в економіці й інших сферах - їхні опоненти-прихильники брекзиту називають це "залишити від брекзиту одну назву".

Ліберал-демократи обіцяли "припинити цей безлад", відкликати заяву про вихід і залишитися у ЄС.

Нова лідерка лібдемів Джо Свінсон, яка очолила партію цього літа, вирішила, що їй із соратниками треба бути більш рішучими і обіцяти не другий референдум, а просто скасування брекзиту. Поки формальний вихід не відбувся, уряд Британії дійсно має право просто відкликати заяву про вихід.

Шотландська національна партія має програмною метою незалежність регіону. Кандидати від ШНП балотуються лише у самій Шотландії, тому їхній теоретичний максимум на виборах Палати громад - 59 мандатів, за кількістю виборчих округів у їхній країні.

Фракція шотландців знову, як і у попередньому складі Палати громад, може стати важливою силою і потенційним партнером лейбористів у коаліційному уряду й бути противником брекзиту.

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