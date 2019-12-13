Як вбивали Павла Шеремета. Усі подробиці від поліції

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Суд у Києві сьогодні обиратиме запобіжний захід трьом із п'яти осіб, яких правоохоронці вважають причетними до вбивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.

Слідство вважає, що до цього злочину причетні волонтери і добровольці, котрі брали участь у бойових діях на Донбасі.

Поліція представила перші результати розслідування через лічені години після проведення обшуків і затримання музиканта й військовослужбовця-добровольця, автора неофіційного гімну Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, дитячого лікаря і волонтера Юлії Кузьменко.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що ці оприлюднені результати - лише десята частина того, що було зібрано за час слідства. Він переконаний, що правоохоронці не помиляються. За його словами, є достатньо інформації для того, аби говорити не лише про виконавців, але й про ініціаторів цього злочину.

Слідчі представили громадськості інтерактивну презентацію і записи прослуханих телефонних розмов, які, на їхню думку, свідчать про причетність названої п'ятірки.

Запобіжний захід трьом підозрюваним обиратиме Печерський суд столиці, ще двоє перебувають у СІЗО за підозрою у скоєнні іншого злочину.

Автомобіль, за кермом якого перебував журналіст Павло Шеремет, був підірваний в центрі Києва в липні 2016 року. Розслідування цього злочину тримав на особистому контролі попередній президент України Петро Порошенко, про важливість пошуку винних неодноразово заявляв і президент Володимир Зеленський, який особисто взяв участь у брифінгу правоохоронців у четвер.

Копирайт изображения Андрій Антоненко/Юлия Кузьменко/Яна Дугарь

Дійові особи

Андрій "Riffmaster" Антоненко - київський музикант, учасник бойових дій на Донбасі, сержант Сил спецоперацій. Затриманий у четвер.

Владислав "Буча" Грищенко, 41 рік - учасник бойових дій на Донбасі. Має навички мінно-вибухової справи. Шість разів був засуджений за шахрайство, вимагання та грабежі. З вересня цього року перебуває в СІЗО за підозрою в замаху на вбивство бізнесмена з Івано-Франківської області.

Інна "Пума" Грищенко, 40 років - дружина Владислава Грищенка. Учасниця бойових дій на Донбасі. Пізніше, за повідомленнями ЗМІ, співзасновниця піцерії Veterano Pizza. З листопада цього року перебуває в СІЗО за підозрою в причетності до тієї ж справи, що і її чоловік.

Копирайт изображения Інна Грищенко/ Facebook Image caption Владислав "Буча" Грищенко та його дружина Інна "Пума" Грищенко

Яна Дугарь, 26 років - учасниця бойових дій на Донбасі, медсестра. Затримана в четвер.

Юлія "Лисиця" Кузьменко - дитячий хірург, завідуючка відділенням в клініці "Охматдит". Активна волонтерка. Затримана в четвер.

Іван "Пістолет" Вакуленко - учасник бойових дій на Донбасі. В середині жовтня був викликаний на допит у справі Шеремета. Наступного дня після отримання повістки наклав на себе руки.

Як вбивали Павла Шеремета

За версією слідства, за кілька днів до вбивства Дугарь як мінімум двічі проводила розвідку на місці злочину. Вивчаючи записи відеокамер, слідчі звернули увагу на дівчину, яка двічі з'являється поблизу місця вибуху і фотографує ці самі камери.

Правоохоронці стверджують, що вночі, напередодні вибуху інша підозрювана Юлія Кузьменко підклала вибуховий пристрій під днище червоної "Субару", що належала Олені Притулі, цивільній дружині Шеремета. При цьому супроводжував Юлію Андрій Антоненко.

Судячи з усього, після цього вони пішли в квартиру Антоненка, розташовану неподалік.

Зі слів поліцейських можна зробити висновок, що напередодні дня вбивства в Київ могли приїхати і подружжя Грищенків. Як алібі вони стверджують, що в цей час були в Дніпропетровській області, однак слідчі звертають увагу на те, що їхні телефони протягом доби не використовуються, а лежать на одному місці.

На цьому етапі правоохоронці не розповіли ані про те, хто сконструював саморобний вибуховий пристрій, ані про те, хто і звідки привів його в дію.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент Володимир Зеленський прийшов на брифінг правоохоронців і висловив сподівання, що на наступній зустрічі слідчі назвуть організаторів вбивства журналіста

Як вийшли на підозрюваних

Поліцейські відрапортували про колосальний обсяг роботи: за три з половиною роки з дня вбивства Шеремета вони допитали понад 3700 осіб, відпрацювали 80 мільйонів телефонних з'єднань і 44 тисячі абонентів, вивчили записи із 221-ї відеокамери, причому переглянули п'ятимісячні записи деяких з них.

Крім того, слідчі вивчили всі вибухи, які сталися в Україні до і після вбивства Шеремета. Відпрацювавши 35 подібних злочинів, правоохоронці звернули особливу увагу на два з них.

Восени 2015 року в Херсонській області, неподалік адмінкордону з Кримом, були підірвані дві опори ліній електропередач. Вивчивши фотографії з місця події, поліцейські зафіксували на них людину, яка носила одяг з характерними принтами - схоже одягався чоловік, який брав участь у закладенні вибухового пристрою під автомобіль Шеремета.

У цій людині впізнали Андрія Антоненка. Відпрацьовуючи його зв'язки, слідчі вийшли на якогось "Електрика" (у справі Шеремета поки не фігурує) і його співмешканку Юлію Кузьменко.

Паралельно поліцейські пильніше придивилися до невдалого замаху на бізнесмена Ч. в Івано-Франківській області влітку 2018 року. Тоді невідомі прикріпили під його "Ренджровера" вибуховий пристрій, однак він відпав від днища. Потенційна жертва невдалого замаху помітила підозрілий предмет і здала його в поліцію.

Правоохоронці стверджують, що вилучений в Івано-Франківській області пристрій і спосіб його кріплення до днища автомобіля були "майже ідентичні" тим, що використовувалися під час вбивства Шеремета.

За підозрою в замаху на вбивство поліцейські затримали подружжя Грищенків: їхні сліди виявила на вибуховому пристрої ДНК-експертиза.

На суди з обрання їм запобіжного заходу ходили численні знайомі подружжя, в тому числі і Юлія Кузьменко. Під час відпрацювання цих людей слідчі звернули увагу на Яну Дугарь: фізіологічно вона здалася їм схожою на "розвідницю", котра фотографувала камери стеження неподалік від місця вбивства Шеремета.

"Прослушка" телефонів членів цієї групи посилила підозри поліцейських.

Після того, як знайомого Грищенка Вакуленка - за версією слідства, він привозив подружжя з Києва в Івано-Франківську область, - викликали на допит у справі Шеремета, Владислав та Інна обговорюють це питання між собою.

"Вони не сприймають тему вбивства Шеремета як сторонню і чужу для себе", - стверджують поліцейські.

Після того, як Вакуленко застрелився, Інна Грищенко говорить телефоном своєму чоловікові, котрий вже перебуває у СІЗО: "Він не вивіз Шеремета. Думаю, Шеремет це було остаточне…".

"Тобі це (смерть Вакуленка) на плюс, - додає Інна чоловікові. - Тепер будемо крутити, як хотіти".

Яна Дугарь у розмові з неназваною подругою після обшуку, проведеного за місцем її прописки, з помітним полегшенням повідомляє: якби поліцейські прийшли за місцем її фактичного проживання, то знайшли б там дев'ять мобільних телефонів, три книги по саперній справі і повний набір сапера.

Зрештою, встановивши коло осіб, можливо, причетних до вбивства Шеремета, поліцейські провели кілька експертиз відеозаписів з місця злочину. До однієї з них залучили британського експерта Івона Бірча.

Експертизи засвідчили, що чоловік і жінка, які закладали вибухівку під автомобіль Шеремета, це Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко. Додаткову впевненість слідчим додавав і той факт, що чоловік на нічних відеозаписах накульгував, так мамо, як і Антоненко, якому за кілька місяців до того оперували ногу.

Окрім того, мобільні телефони Антоненка і Кузьменко вночі та вранці напередодні вбивства були або вимкнені, або не використовувалися, що зовсім не характерно для цих людей, додають в поліції.

Правоохоронці стверджують, що оприлюднили лише близько десяти відсотків наявних у них матеріалів, і що їхні позиції досить сильні.

Ймовірно, якісь нові матеріали будуть оприлюднені вже в суді у п'ятницю, де обиратимуть запобіжний захід трьом підозрюваним.

Мотиви вбивства

Питання про мотиви вбивства коментатори одразу ж називали слабким місцем всієї представленої у четвер правоохоронцями конструкції.

Поліцейські стверджують, що спочатку працювали з чотирма версіями вбивства Шеремета: помилка у виборі жертви (виходячи з того, що автомобіль належав і користувалася ним Олена Притула), міжособистісні конфлікти, професійна діяльність Шеремета в Україні, в Росії та в Білорусі, а також дестабілізація суспільно-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи.

Надалі, кажуть у поліції, перші три версії не знайшли свого підтвердження.

Однак, слідство нічого не каже про те, з якою метою підозрювані мали намір дестабілізувати ситуацію в країні, що робити з тим, що очікуваної дестабілізації після вбивства Шеремета так і не сталося.

Поки що правоохоронці звертають увагу на радикальні погляди затриманих.

Вони продемонстрували записи телефонних переговорів Юлії Кузьменко, зроблених, очевидно, вже в 2019 році і які справи Шеремета не стосуються, з неназваною співрозмовницею.

Вона обговорює, що збурити суспільство - знову ж таки, невідомо, навіщо - міг би злочин проти "жінки-матері". Більш того, вони роблять висновок, що непоганою сакральною жертвою могла б стати їхня спільна знайома, відома волонтерка Маруся Звіробій.

В іншій розмові неназваний співрозмовник Кузьменко припускає, що "привести Київ в норму" могли б випущені по столиці України 4-5 касет з реактивної системи залпового вогню "Град".

"Київ такий с**кливий, що йому пів касети вистачить", - відповідає йому Кузьменко.

Який стосунок записані у 2019 році розмови мають до справи Шеремета, а також якою, зрештою, могла бути стратегічна кінцева мета групи, слідство не говорить.

Втім, генпрокурор Руслан Рябошапка визнає: у четвер правоохоронці продемонстрували лише перші кроки у розкритті цього злочину.

"Вдалося встановити тільки тих осіб, які планували і скоїли це вбивство. Країна повинна почути ще відповідь на питання, хто був ініціатором або організатором цього жахливого злочину", - заявив він.

Увечері 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що доказів вини підозрюваних достатньо. "Ми вважаємо, що наші аргументи дуже серйозні. Переконані, що ми не помилилися", - сказав міністр в ефірі телеканалу 1+1. Аваков також заявив, що у слідства є інформація про те, хто може бути ініціатором цього злочину. Хоча і визнав, що деякі нез'ясовані моменти ще залишаються. "У нас немає відповідей щодо механізму взаємодії. У нас - в деяких випадках - ще є питання про роль деяких людей. І, в тому числі, ми бачимо людей, які ініціювали цей злочин", - сказав міністр.

"Є ще одне питання, хто замовник. Я впевнений, що на це питання обов'язково знайдеться відповідь наступного разу. Я впевнений, що це буде третя і остання зустріч з приводу вбивства Павла Шеремета. Мені здається, більше не треба. Не хочеться, що б це було "серіалом", - додав до сказаного президент Володимир Зеленський, який також брав участь у брифінгу правоохоронців.

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