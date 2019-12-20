Харківські угоди: газ в обмін на флот

Президентом України став Віктор Янукович. Під час його зустрічі з президентом Медведєвим у Харкові підписали угоду, за якою Україна отримала газову знижку у 100 доларів в обмін на продовження базування російського флоту в Севастополі з 2017 до 2042 року. Під час ратифікації угод в Раді билися та запалювали димові шашки.