20 історій про Україну, Росію та газ

  • 20 грудня 2019
газ Копирайт изображения Getty, AFP, UNIAN

Жодна із укладених впродовж останніх 25 років українсько-російських газових угод не була виконана до кінця, а країни, між якими існував Великий договір про дружбу, пережили кілька "газових воєн".

ФОТО: 1-2,4, 11, 13, 15-17 - Getty; 6-10, 12, 14, 18 - AFP; 3, 5, 19 - UNIAN, 20 - Facebook.com/yuriy.vitrenko.

Текст: Анастасія Зануда.Ілюстрація: Олеся Волкова. Розробка: Ольга Космиліна.

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