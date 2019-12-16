Копирайт изображения UNIAN Image caption Особливого статусу Донбасу в реформі децентралізації немає

У проєкті конституційних змін децентралізації влади, який подав Володимир Зеленський, немає згадки про особливий порядок самоврядування окремих районів Донбасу.

Документ зареєстрований на сайті парламенту.

Проєкт є фактичним продовженням реформи децентралізації, яка триває ще з 2015 року, коли розпочалось об'єднання спроможних громад з паралельною передачею їм фінансових ресурсів та додаткових адміністративних повноважень.

Процес об'єднання громад має завершитись до середини наступного року.

Схожий конституційний проєкт децентралізації в 2015 році подавав і президент Петро Порошенко. Проте тоді його схвалення було заблоковано в Раді через згадку у прикінцевих положеннях про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Схвалення конституційної децентралізації є одним з положень Мінських угод, проте "з врахуванням особливостей окремих районів Донбасу". Раніше Володимир Зеленський вказував, що прописувати особливі повноваження окремих районів Донбасу в Конституції не має наміру.

На повну конституційна система децентралізації має запрацювати з березня 2021 року.

Схвалення проєкту конституційних змін передбачає кілька голосувань на двох чергових сесіях, а фінальне ухвалення потребуватиме підтримки 300 депутатів.

Префекти і округи

Загальна концепція конституційної децентралізації дуже схожа з тим, що почали впроваджувати в 2015 році й не змогли внести до Конституції через суперечки навколо повноважень окремих районів Донбасу.

Нинішню систему територіально-адміністративного поділу країни змінюють.

Відтепер нижньою ланкою стає об'єднана громада, далі декілька громад утворюють округ (який приходить на заміну районам), а далі лишаються області.

З Конституції пропонують прибрати назви областей та їхню кількість, залишаючи формулювання "області та Автономна республіка Крим".

Копирайт изображения UNIAN

Вертикаль районних та обласних державних адміністрацій на чолі з їхніми головами також змінюють. Після реформи і надалі будуть обиратись окружні та обласні ради з власними виконавчими органами.

При цьому голів окружних та обласних рад обиратимуть за принципом ротації на період не більше одного року.

Для нагляду за законністю та конституційністю в округи та області уряд та президент спільно призначатимуть префектів (голови адміністрацій зникнуть).

Вони зможуть працювати на посаді не більше трьох років в одному місці.

Префекти матимуть повноваження нагляду за додержанням законів та Конституції органами місцевого самоврядування.

Префект зможе зупиняти дію актів місцевого самоврядування через їхню можливу невідповідність Конституції та законам.

Якщо ж місцева рада ухвалює акт, який створює загрозу цілісності України, президент за поданням префекта зупиняє дію акту й відстороняє голову ради та весь її склад. На заміну президент зможе призначати тимчасового державного уповноваженого.

Паралельно з цим Конституційний суд має перевірити конституційність дій місцевої ради.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!