Чому від Скалецької йдуть люди?

Копирайт изображения unian

Двоє заступників міністра, керівники двох ключових державних установ та очільниця директорату МОЗ - за останній місяць у сфері охорони здоров'я стався ряд гучних відставок.

Всі чотири місяці роботи нової команди профільного міністерства супроводжували ряд гучних скандалів.

Чому від Зоряни Скалецької йдуть люди, що про це кажуть в уряді та як на всі ці відставки реагує очільниця МОЗ - в матеріалі ВВС News Україна.

Не команда, не разом

Непрозорий процес прийняття рішень, відсутність командної роботи, неможливий компроміс із совістю, підтримка позицій тих, кому вигідні корупційні схеми, - такий стислий перелік причин своєї відставки з МОЗ озвучила Младлена Качурець.

У вересні 2019 року вона стала заступницею Зоряни Скалецької, яку до того знала багато років ще зі студентських часів у Могилянці. А вже за чотири місяці, у грудні 2019, заявила, що йде.

Копирайт изображения facebook.com/mladesya.brynska Image caption Младлена Качурець: з перших днів стало зрозуміло, що про командну роботу у МОЗ не йдеться

За словами Младлени Качурець, вже з перших днів після призначення стало зрозуміло, що про командну роботу у МОЗ та формування спільної політичної позиції не йдеться.

"Я як заступник міністра не бачила та не брала участі в опрацюванні та погодженні документа, який ліг в основу Програми діяльності Кабінету Міністрів. Для більшості працівників в МОЗ ухвалений документ з визначеними цілями став несподіванкою", - написала вона у Facebook.

До цього наприкінці листопада у відставку пішов ще один заступник пані Скалецької - Михайло Загрійчук.

Він в інтерв'ю lb.ua заявив про істотні розбіжності з Зоряною Скалецькою та її командою через медреформу, дорікав їй у відсутності спілкування з лікарськими колективами, хоча, пані Скалецька мала чимало зустрічей з лікарями за час своєї роботи у МОЗ.

Разом з тим пан Загрійчук сам був фігурантом гучного скандалу. Кілька місяців тому чиновники МОЗ звинувачували його у тиску та спробах звільнення керівників директоратів МОЗ.

"Неоднозначні персонажі"

Загрійчук у вересні мав конфлікт з керівницею директорату стратегічного планування та євроінтеграції Іриною Литовченко, яка теж пішла у відставку кілька тижнів тому зі скандалом.

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/NEMYROVYCH Image caption "Ще на першому чи другому тижні роботи цього міністра мене примусили переписувати всі протоколи міжнародних зустрічей та довідки про попередню співпрацю, щоб ніде не було згадано прізвища Супрун, бо Зоряна нервує", - розповіла Ірина Литовченко

Ірина Литовченко, яка чи не найбільше публічно критикувала міністерку Зоряну Скалецьку, розповіла, що у МОЗ її змушували видаляти всі згадки про Уляну Супрун - і з документів, і з сайту.

Вона висунула команді Зоряни Скалецької ряд гучних звинувачень, заявивши, що у МОЗ панує хаос, немає затвердженого розподілу повноважень між заступниками міністра, відсутні стратегічні напрямки та пріоритети.

При цьому, за її словами, "міністерство обростає" персонажами з неоднозначною репутацією, які чекають на можливість "відірвати шматочок державного бюджету".

"Міністр щиро вважає, що 1 квітня вона "закінчить з реформою" і почне займатися іншими справами", - обурювалась пані Литовченко.

Копирайт изображения unian

"Бути партнером, а не придатком"

"Нарешті це сталося. Міністр прийняла мою заяву про звільнення", - так кілька днів тому почав свій прощальний пост Володимир Курпіта, гендиректор Центру громадського здоров'я, який займав цю посаду з лютого 2018 року.

Центр громадського здоров'я - це державна установа, яка відповідає за моніторинг захворювань, епідеміологічний нагляд і біологічну безпеку в країні. У цьому центр має тісно співпрацювати як з МОЗ, так і з місцевими органами влади.

Зі слів пана Курпіти складається враження, що якраз цієї співпраці не вийшло.

Копирайт изображения facebook.com/volodymyr.kurpita Image caption Володимир Курпіта: Центр громадського здоров'я "має бути партнером, а не придатком МОЗ"

Центр громадського здоров'я "має бути партнером, а не придатком МОЗ", наразі відсутній діалог про місце та роль Центру як координуючої структури - називає причини своєї відставки пан Курпіта. Попри епідемію кору, яка триває в Україні, і спалахи дифтерії, рівень вакцинації населення в країні останнім часом зріс. Це називають, серед іншого, і заслугою ЦГЗ.

Різними фундаментальними цінностями пояснив своє звільнення керівник ще однієї важливої структури у сфері охорони здоров'я - голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Олег Петренко.

Він майже два роки очолював орган, який відповідає за розподіл мільярдів гривень бюджетних коштів у медреформі.

Копирайт изображения FACEBOOK НСЗУ Image caption Петренко про роботу з МОЗ: схильні приймати рішення, засновані на бажанні швидких успіхів

У відставку пан Петренко пішов наприкінці листопада, фактично звинувативши нову команду МОЗ у популізмі, бо "постійний пошук простих рішень у складних питаннях не допомагає знаходити спільну мову".

За його словами, представники політичної команди - а саме Міністерства охорони здоров'я та Комітету ВР з питань здоров'я нації, "не хочуть чути раціональні аргументи і схильні приймати рішення, засновані на бажанні швидких успіхів", розповів він виданню lb.ua

Відповідь Скалецької

Зоряна Скалецька по-різному коментувала ситуацію у своєму міністерстві. Коли у вересні йшлося про конфлікт зі співробітниками МОЗ, грізно обіцяла "закінчить цю війну". Згодом вона пом'якшила риторику та заявила, що у МОЗ взагалі немає ніяких скандалів, є лише емоції деяких людей.

Говорячи про відставку голови НСЗУ пана Петренка, вона подякувала йому за проведену роботу, але не прокоментувала озвучені ним закиди.

Водночас звільнення Загрійчука міністерка пояснила стресом на роботі, бо, мовляв, "одна справа - бути лікарем, а інша - мати справу з величезною кількістю бюрократії".

"Зами і радники - це не вічна історія. Прийшли, роботу зробили, не зробили і пішли. Призначимо наступного. Скільки він пропрацює? Стільки, скільки буде корисним", - говорила міністерка після відставки Загрійчука. При цьому ще кілька тижнів тому вона припускала, що це звільнення буде не останнім.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На фото - міністр МОЗ Зоряна Скалецька, прем'єр Олексій Гончарук і голова профільного комітету ВР Михайло Радуцький

Заяви Ірини Литовченко про видалення згадок Уляни Супрун Зоряна Скалецька не коментувала.

ВВС News Україна звернулась до міністерки з проханням прокоментувати нові відставки.

В уряді в цілому позиції Зоряни Скалецької підтримують. Джерела ВВС News Україна у Кабміні кажуть, що вона працює у важких умовах, оточена людьми, які залишились після Уляни Супрун, які, хоч і професіонали, але створюють їй проблеми.

Хоча Володимир Курпіта, Олег Петренко та Ірина Литовченко дійсно почали працювати за часів, коли МОЗ очолювала Уляна Супрун, та вони пройшли на свої посади через відкриті і жорсткі конкурси.

Младена Качурець і Михайло Загрійчук стали заступниками міністерки у вересні 2019 року.

"І це не просто люди. Це - інструменти реформи. Без них реформи не буде. Буде імітація, занепад і реванш", - говорить про останні відставки у сфері охорони здоров'я Ольга Стефанишин, депутатка від фракції "Голос" і колишня заступниця Уляни Супрун.

Зі свого боку Зоряна Скалецька неодноразово запевняла, що медреформа буде продовжена.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!