Майбутнє ВВС: новий уряд хоче переглянути правила фінансування

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Уряд Бориса Джонсона відразу після перемоги на виборах 12 грудня вирішив дещо переглянути правила фінансування ВВС.

Можливі зміни невеликі, але мова про них зайшла в ситуації, коли торі явно незадоволені тим, як корпорація висвітлювала процес брекзиту і вибори. Деякі опозиціонери, втім, теж.

Заступник міністра фінансів Великої Британії Ріші Сунак сказав на минулих вихідних в ефірі ВВС, що прем'єр-міністр Борис Джонсон дав доручення вивчити питання про скасування кримінальної відповідальності за несплату так званої licence fee - ліцензійного збору з власників телевізорів, який йде на утримання Британської мовної корпорації.

Цей збір був запроваджений відразу після Другої світової війни. За його несплату карають не в'язницею, а штрафом. Але в кримінальному, а не адміністративному порядку.

За оцінкою ВВС, переведення цієї несплати до адміністративних правопорушень може обійтися їй в 200 млн фунтів на рік.

Суперечки про доречність "податку на ВВС" в епоху безлічі телеканалів та інтернету тривають в Британії вже багато років. Вони то спалахують, то затихають в залежності від політичної ситуації.

Але зараз на виборах перемогли брекзитери, багато з яких налаштовані на злам статус-кво в цілому, а головний радник Бориса Джонсона відкрито ворожий щодо істеблішменту і провідних засобів масової інформації.

"На цьому етапі ми не плануємо скасування ліцензійного збору, хоча я, звичайно ж, думаю про це", - сказав Борис Джонсон журналістам за кілька днів до виборів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Архітектор брекзиту" і радник Джонсона Домінік Каммінгс недолюблює істеблішмент і ВВС

"Треба задуматись, чи розумний такий підхід до фінансування однієї медіаорганізації в довгостроковій перспективі, враховуючи, що іншим організаціям доводиться фінансувати себе самим", - продовжив прем'єр.

Головний радник Джонсона Домінік Каммінгс постійно пише з неприязню про "мейнстрімові" засоби масової інформації, включно з ВВС.

"Багато з тих, кого я знаю, дуже задоволені імміграційною політикою останніх 15 років [...] Вони наймають дешевих нянь-іноземок. Вони можуть зайняти високоморальну позицію, тому що вони захищені від жорстокої реальності [...] Вони не мають уявлення, як це - виживати на 18 тисяч фунтів на рік в районі Бірмінгема, який радикально змінився за короткий термін через імміграцію. Ці люди домінують в ВВС та інших впливових інститутах, і майже неминуче, що їхній погляд на такі питання, як ЄС, здається іншим спотвореним ", - писав Каммінгс в 2017 році в своєму блозі.

Перемігши на виборах, Джонсон перепризначив міністром культури, спорту та засобів масової інформації Ніки Морган, яка в жовтні сказала, що без упередження ставиться до пропозицій замінити ліцензійний збір на якусь іншу схему фінансування ВВС - наприклад, на платну підписку.

Що таке licence fee

Ліцензійний збір в Британії платять всі власники телевізорів, і він безпосередньо йде на утримання корпорації. Збір стягується незалежно від того, дивиться власник телевізора канали ВВС чи ні.

Розмір збору зараз - 154,5 фунта на рік для кольорового телевізора і 52 фунти - для чорно-білого

Загальна сума збору - 3,6 млрд фунтів на рік, і це - 3/4 доходів ВВС

Збір був запроваджений в 1946 році, коли весь телеефір в Британії складався з єдиного каналу ВВС.

Всі останні чотири роки прихильники брекзиту постійно критикують ВВС за те, що вона, з їхньої точки зору, з явною симпатією ставиться до ідеї про збереження Британії в складі Євросоюзу.

Противники виходу країни з ЄС навпаки неодноразово і пристрасно звинувачували ВВС у тому, що вона нібито некритично і в занадто великому обсязі ретранслювала заяви консерваторів-брекзитерів.

Багато з цих заяв, на думку опонентів торі, були неправдою.

ВВС незмінно відповідає, що надає слово всім сторонам і незалежним експертам, а для перевірки правдивості різних публічних заяв навіть створила спеціальну службу перевірки фактів.

Image caption Через неявку Джонсона ведучий Ендрю Ніл вирішив виступити перед порожнім кріслом

За тиждень до виборів у ВВС виник конфлікт з Борисом Джонсоном. Прем'єр, на відміну від лідерів всіх інших провідних партій, відмовився прийти на телеінтерв'ю в прямому ефірі з ветераном ВВС Ендрю Нілом.

У відповідь на це Ендрю Ніл випустив відеозвернення, в якому перерахував наявні у нього неприємні запитання до прем'єра, сидячи перед порожнім кріслом.

Борис Джонсон на наступний день відповів, що він виступив у двох дебатах в прямому ефірі ВВС та дав за час кампанії 118 інтерв'ю. Він не має змоги відповісти позитивно на всі запити про інтерв'ю.

Після цього Джонсон прийшов на телеінтерв'ю до ВВС, але в програму іншого ведучого, Ендрю Марра.

У зв'язку з цим інцидентом багато хто пригадав, що в 2010 році Ендрю Ніл посадив в крісло в ефірі замість прем'єр-міністра Свинку Пеппа. Тільки тоді це був прем'єр від іншої партії. Це були передвиборчі дебати, і представники трьох інших партій на них прийшли, а лідер лейбористів Гордон Браун - ні.

Після цих виборів один з провідних лейбористів, член тіньового уряду Енді Макдональд, теж звинуватив ВВС - він заявив, що корпорація "свідомо зіграла роль" в тому, що лейбористи зазнали нищівної поразки.

Макдональд сказав це в радіоефірі самої ж ВВС.

Щоправда, Макдональда засудили в тому числі і його ж соратники.

Протести проти фінансування ВВС шляхом ліцензійного збору стали в Британії майже такою ж традицією, як і сама ця схема фінансування.

Копирайт изображения Reuters Image caption Головний офіс ВВС у ніч виборів 12 грудня

У 2002-2003 роках, наприклад, суди розглядали відразу кілька позовів від ідейних противників збору, які відмовлялися його платити. Тоді ж, в кінці 2002-го, кампанію проти збору запустив знаменитий радянський дисидент Володимир Буковський, який нещодавно помер.

При цьому одним з пунктів у списку претензій Буковського до ВВС вже тоді було висвітлення проблем Євросоюзу.

"ВВС фактично стало у нас головним рупором Євросоюзу. Для Великої Британії ця проблема болюча: у питанні ставлення до ЄС розколоті і лейбористи, і консерватори. А ВВС тим часом на наші гроші проводить абсолютно безсоромну проблерівську пропаганду. При чому зайшло так далеко, що її тепер жартома називають не британською, а брюссельською мовною корпорацією. Я вважаю, що на мої гроші вести пропаганду того, що мені чуже, - аморально", - сказав тоді Буковський російській газеті "Известия".

"Це ми проходили"

"Почни розмову при ветеранах про екзистенційну кризу, в якій опинилася ВВС, і вони у відповідь знизують плечима: так проходили ми це багато разів, ВВС все переживе", - пише медіа-оглядач ВВС Амол Раджан.

Але цього разу, вважає він, все виглядає інакше. По-перше, в уряді - люди, які без поваги ставляться до ВВС. По-друге, соціальні мережі підривають фундамент, на якому стоять "солідні" традиційні засоби масової інформації.

"Через революцію в глобальних засобах масової інформації ВВС вже не так безроздільно володіє нашою увагою - і разом з цією увагою йде потенційне джерело ліцензійного збору. Молодь вже не споживає продукцію ВВС в тому ж обсязі, що і літні, і цей тренд буде посилюватися. ВВС може реагувати на нього, але не може його розвернути", - пише оглядач Британської мовної корпорації.

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